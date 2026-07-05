Росія може повторити масований удар: Жданов попередив про особливу небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Після чергової масованої комбінованої атаки Росія зберігає технічну можливість повторити подібний удар найближчим часом. Крім того, армія РФ могла змінити тактику застосування ударних безпілотників та зробити ставку на виробництво реактивних дронів.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в коментарі ТСН.ua.

Росія може повторити масований удар

За словами Жданова, російська армія наразі має достатньо ресурсів, щоб повторити атаку аналогічного масштабу. Експерт припускає, що після застосування близько 500 ударних безпілотників у Росії залишився щонайменше такий самий резерв.

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«Якщо було використано близько 500 „Шахедів“, то, думаю, мінімум стільки ж у них ще є в запасі», — каже він.

Щодо ракетного озброєння, то, за оцінкою Жданова, ознак виснаження запасів також немає. Він звернув увагу, що під час останньої атаки Росія використала лише частину стратегічної авіації.

«З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це — сказати може лише наша розвідка», — зазначив експерт.

Росія змінила тактику запуску дронів

Жданов також звернув увагу на зміну тактики застосування ударних безпілотників під час останньої нічної атаки.

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За його словами, цього разу окупанти не запускали великі групи «Шахедів», як робили раніше. Натомість дрони стартували невеликими партіями практично протягом усієї ночі.

«Вони не летіли великими групами по 20–30 одиниць, як було раніше. Дрони йшли один за одним, чередою», — пояснює Олег Жданов.

На думку військового експерта, така тактика може свідчити про використання нової системи керування із застосуванням модемів зв’язку, що дозволяє операторам підтримувати контроль над безпілотниками.

Крім того, за його словами, це дало можливість дронам обходити Київ із різних напрямків і майже одночасно виходити на цілі, що суттєво ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

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Росія могла зробити ставку на реактивні «Шахеди»

Жданов не виключає, що російське командування могло тимчасово переорієнтувати виробництво на реактивні ударні безпілотники.

«Вони прекрасно розуміють, що зараз у нас є прогалина у боротьбі саме з реактивними безпілотниками. Тому цілком могли перекинути основні виробничі потужності саме на них», — вважає експерт.

Водночас він наголосив, що це не означає відмову від звичайних «Шахедів». За словами Жданова, Росія продовжує виробляти й накопичувати такі дрони, тому під час наступних атак окупанти можуть знову вдатися до їхнього масового застосування.

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