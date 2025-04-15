Росія може повторити наступ 2022 року з Білорусі: ворог готується до масштабних навчань

Війна в Україні / © ТСН

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Російська армія розпочала наступ на Сумщину та Харківщину. Про це заявив головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Крім того, за його словами, Росія може повторити наступ з Білорусі. Восени там почнуться навчання «Запад» — після аналогічних ворог розпочав повномасштабний наступ у 2022 році.

Яка ситуація на фронті, коли і де Росія може почати великий наступ — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Наступ на Сумщину та Харківщину

Російська та українська армія сьогодні формують нову лінію фронту, пояснює Роман Світан. Йдеться про так званий північний фронт.

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«У нас одинадцятий рік війна йде, а досі є межа, де не проходять бойові дії. Це північний кордон. Кордон між Україною та Росією, між трьома українськими та трьома російськими областями. Нашою Чернігівською, Сумською та Харківською та російськими Брянською, Курською та Білгородською. Цей кордон має стати лінією фронту, і вона стане лінією бойового зіткнення», — пояснює експерт.

Наразі там ведуться операції з одного та з іншого боку.

«Там, де нам зручно, ми наступаємо та займаємо найкращі для оборони позиції. Так само росіяни. Але це не широкомасштабні наступальні оперативні дії. Тому що їх нічим жодній армії. Ні в нас на це немає сил, коштів, ні в росіян. На створення оперативних проривів, певних оперативно-стратегічних напрямів сил немає і найближчим часом не буде. Тому можна говорити про створення саме цієї нової лінії фронту», — каже Роман Світан.

За його словами, українська армія, так само як і російська, проводить наступальні операції. Зустрічні наступальні бої тактичного рівня.

«Там оперативного навіть не світить ніяк. Тому виходимо із реалій. Говорити можна про те, що наступ йде обох сил, а реально, звичайно, просування немає і не буде, бо нема чим просуватися», — пояснює експерт.

Наступ Росії з Білорусі

Головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ 2022 року може повторитися. Восени на території Білорусі Росія розпочне масштабні навчання «Захід-2025». Вони можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

Роман Світан пояснює, що восени в Білорусі справді планується проведення навчань, однак вони плануються щороку.

«Це треба чітко розуміти. Це не те, що сьогодні всі почали там готуватися. Ні. Після того, як утворилася так звана єдина союзна держава — Білорусь і Росія, вони щороку проводять ці навчання. У якому обсязі? Ось одне з навчань у 2021 році переросло в наступальну операцію 2022 року. Це були такі самі навчання», — каже експерт.

Однак 2022 року ми абсолютно не були готові до наступу, особливо з боку Білорусі, зазначив Роман Світан. Сьогодні ж на кордоні відбудовано серйозні фортифікації — фактично лінію фронту.

«Вона укомплектована десятками тисяч військовослужбовців, які там розгорнуті, а це близько 1000 км. Там відбудовано таку ж, як практично на Донбасі свого часу лінію фортифікацій з нашого боку та на кордоні з Білоруссю», — каже Роман Світан.

Тому зайти в Україгу і «пройтися, як на параді», як російська армія це зробила 2022 року, вже не вийде, запевняє експерт.

«Навіть якщо вони захочуть кудись там почати ломитися, максимум, що в них вийде, як от захід на Харківщину. Вони в лісах зависли у Вовчанську і вже рік майже там висять, нікуди не рухаються. Тому з погляду теоретичної можливості, зрозуміло, наступ можливий. Але з погляду практичних дій — це просто з галузі фантастики», — вважає Роман Світан.

Крім того, за його словами, якщо відбудеться наступ з території Білорусі, Білорусь одразу ж отримає відповідь.

«Що відбудеться першого ж дня вторгнення з боку Білорусі? Як світло у лазні буде вимкнено всю білоруську економіку нашими далекими засобами. Ракетами, безпілотниками, РСЗВ, артилерією — там просто рознесуть у нуль цю Білорусь. Ми дістаємо до країн Балтії, у нас є ці механізми. І Лукашенко просто ляже кістками, розуміючи, що буде такий удар по економіці Білорусі, військових об’єктах. А практично вся білоруська економіка пов’язана з військовими об’єктами. Лукашенко не дасть Путіну ще раз зробити таку витівку, як це було 2022-го року», — вважає Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що російська армія далі просувається в Курській області. В Інституті вивчення війни розповіли деталі.