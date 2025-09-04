Росія може скоро вдарити знову: Жданов попередив про підступний задум Путіна

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН.ua

Росія завдала масованого удару по Україні у ніч проти 3 вересня. Армія РФ застосувала понад півтисячі дронів та ракет. Під ударом опинилися переважно західні регіони, Кропивницький, Житомир та Київ.

Це вже друга масована російська атака за тиждень. Водночас Росія, за словами військового експерта Олега Жданова, здатна влаштовувати такі удари через день. Чим була особливий останній удар та чого чекати від РФ далі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ракетний удар по Україні 3 вересня: що відомо

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні у ніч проти 3 вересня. Армія Росії застосувала півтисячі засобів повітряного нападу: 502 ударних дрони, 16 крилатих ракет «Калібр» і вісім крилатих ракет Х-101.

Під час атаки вибухи пролунали у багатьох містах України. Зокрема, у Львові, Хмельницькому, Рівному, Луцьку тощо.

Протиповітряна оборона збила і подавила 451 ціль: 430 БпЛА, 14 «Калібрів» і сім ракет Х-101. Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків.

Куди цілилась Росія

Російська армія завдала удару по Києву «Шахедами» протягом дня, а вже вночі запустила ракети переважно по західним регіонам. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua припускає, що після розвідки дронами армія РФ не знайшла достатньо цілей у столиці і вирішила вдарити по заходу.

Де вони передбачають наявність або складів з матеріально-технічним майном, включаючи озброєння і боєприпаси, або розташування підприємств, які ближчі до кордону і подалі від лінії фронту. Цілком логічний удар. Вони нанесли удар по столиці, а потім перенесли вогневий вплив в глибину України, показуючи, що недосяжних зон на території України немає«, — припускає Олег Жданов.

Чим була особлива атака

За його словами, масований удар був особливий тим, що армія РФ не застосувала аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні «Іскандери».

«Відносно „Кинджалів“, я так думаю, що там проблеми з Міг-31К. Чому?

Тому що літаків, які переобладнані на пуски «Кинджалів», залишилося дуже мало. Не то чотири, не то шість літаків на крилі, які можуть підняти сьогодні «Кинжал». Але у літака Міг-31К «одноразовий» двигун.

Він початково мав 350 годин нальоту, а потім повинен був мінятися. Потім його трошки підрихтували, і він має сьогодні максимально 500 годин нальоту, а потім його треба міняти. Це можлива причина, тому що не було «Кинджалів», — пояснює військовий експерт.

Водночас РФ не змогла використати балістичні ракети «Іскандер-М» через обмежену дальність їхнього застосування, каже Олег Жданов:

«Тут відповідь дуже проста. З Курської і Брянської області вони роблять пуски, або з Запоріжжя. Відмірте 500 кілометрів — до Житомира, до Вінниці ракети вже не дістають. У них 480 кілометрів гарантована дальність пуску. Тому і не було балістики, „Іскандер“ не дістає, а з „Кинджалами“, скоріш за все, проблема з носіями. Хоча це припущення».

Що хоче показати Путін масованими ударами

Військовий експерт підкреслив, що Росія вдарила суто вздовж західних кордонів, показуючи, що вона повністю «покриває» територію України.

«Ну і я думаю, що там були об’єкти, по яких вони били. У Хмельницькому там такі пожежі, як у Києві. Людям кажуть зачиняйте вікна, бо місто затягнуте димом. У Луцьку ми знаємо, що попередні нальоти були по промзонам в основному, і там теж виникли пожежі зараз і їх ліквідовують. Ну і у Львові те ж саме», — каже Олег Жданов.

Він закликає «забути» про тристоронні перемовини між Україною, Росією і США.

«Ну от вчорашній парад — це фактично просто Дональду Трампу дали „пінка під зад“. І сьогоднішня його заява перед камерами — він навіть не знає, що сказати в цьому. Він образився на Сі Цзіньпіня, що той формує вісь проти нього. А що ти зробив, щоб вони не сформували цю вісь? І він каже, що без США все би в світі померло. Так, можливо. Але це можливо було б в 70-ті роки, роки Холодної війни. А сьогодні без Китаю все може померти в світі», — каже Олег Жданов.

На його думку, наразі Дональд Трамп «програв» зовнішню політику та протистояння з Китаєм.

«І він не може з цими тарифними війнами, з цією невизначеністю, чи панічною боязньою Путіна — навіть не може навколо себе зібрати цих прихильників, які би могли показати єдність рядів навколо Сполучених Штатів для протистояння цій вісі зла — Китай-Північна Корея-РФ», — каже військовий експерт.

Як часто Росія може завдавати масованих ударів

На думку Олега Жданова, російська армія може регулярно влаштовувати такі масовані удари по Україні, як в ніч проти 3 вересня.

«Вони можуть влаштовувати такі удари через день. Фактично, їм потрібна одна доба, щоб снарядити авіацію і підвезти чергову партію «Гераній» китайсько-російських до пускових установок чи площадок пуску. Справа в тому, що вони два тижні накопичували. У липні Буданов казав, що в в РФ станом на липень збільшили виробництво до 230 дронів різних типів на добу. А тепер подивіться графік пуску чи зведення Повітряних Сил по пускам дронів. Все, що менше 230 — то було покладено на склади», — пояснює військовий експерт.

РФ накопичила понад тисячу дронів

Крім того, РФ постійно виробляє та накопичує ракети різних типів — понад 100 на місяць. Водночас російська армія витрачає для ударів по Україні набагато менше, каже Олег Жданов.

«З тих дронів, які ми відмінсовуємо від числа 230 — щонайменше половина бойових. Решта то імітатори. Вони на сьогоднішній день, я думаю, мають запас декілька тисяч дронів. Фактично, що потрібно? Спорядити літаки. У них достатньо літаків, щоб не використовувати їх кожного разу, а міняти. Там з десяток чи два десятка у них на крилі є. Вони навіть піднімають в повітря більше літаків, ніж пускають ракет. Два-три літаки несуть ракети, а решта просто створює масованість для того, щоб ми якомога більше злякалися і для того, щоб відволікти наші радіотехнічні засоби від моменту визначення пуску ракети. Це дуже важливий момент для систем ППО, для того, щоб почати їх відслідковувати і прогнозувати місця перехоплення цих ракет за їхнім курсом», — каже Олег Жданов.

На його думку, наступний масований удар може відбутися найближчим часом:

«Через день вони можуть декілька таких масованих ударів провести. Потім пауза буде один-два тижні і може бути повтор».

Які цілі в пріоритеті в РФ

На думку Олега Жданова, зараз російська армія намагається вишукувати склади та підприємства на території України та завдавати по ним ударів.

«Ми ж не можемо заперечити факт, що російська розвідка працює на нашій території. І на жаль, корегувальники, „ждуни“ і колаборанти є ще серед населення нашої країни. Плюс сюди останнім часом додаються логістичні маршрути, як залізничні, так і автомобільні. Ось сьогодні знову по залізниці вдарили, Кропивницький рознесли», — каже військовий експерт.

Втім ближче до зими, ймовірно, Росія переорієнтується на енергетику.

«Все ж таки, російський Генштаб буде пропонувати Путіну добиватися блекауту за рахунок ураження об’єктів енергетичної інфраструктури», — вважає Олег Жданов.