Росія може завдати потужного удару після "тиші": Жданов попередив про небезпеку і назвав цілі

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Режим тиші з 9 по 11 травня, запропонований Росією, сьогодні завершується. Водночас на фронті протягом цих днів тривали активні бойові дії, а РФ могла використати паузу для перегрупування військ та накопичення ресурсів для нових атак.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чи дотримувалася Росія режиму тиші, чому це було вигідно очільнику РФ Володимиру Путіну та коли окупанти можуть завдати нового масованого удару по Україні.

Чи дотримувалася РФ режиму тиші

За словами Жданова, говорити про повноцінне перемир’я не можна, адже на фронті зберігалася висока інтенсивність боїв.

Реклама

«Це не можна сказати. Це часткове, тимчасове припинення вогню, якщо казати військовою мовою. Тому що на фронті інтенсивність бойових дій була доволі висока. 140-150 боєзітнень за добу — це дуже багато. Це приблизно середній рівень ескалації на лінії фронту. Ніхто не знижав до 100-110 боєзітнень», — наголошує військовий експерт.

За його словами, що Росія продовжувала наступальні дії.

Чому Росія отримала більше переваг від «перемир’я»

На думку Олега Жданова, Росія отримала від цієї паузи більше переваг, ніж Україна.

«Я думаю, що ми програли в політичному і воєнному сенсі цей крок. Чому? Тому що, по-перше, нас обдурили. Обміну полоненими не відбулося. І там президент казав, що начебто списки подали. Але списки ми подаємо постійно. А обміни трапляються не так вже часто», — сказав він.

Реклама

Експерт також каже, що Кремль використав цей період для політичних цілей.

«З політичної точки зору Путін провів парад. Він сказав, що не буде атаки на парад і дійсно її не було. Путін перегрупував війська, показав, що він здатний домовлятися. А сьогодні в нього ще три дні тимчасового припинення вогню», — пояснив Олег Жданов.

Росія накопичила сили для масованого удару по Україні

За його словами, наразі Росія накопичує сили та ресурси для можливих нових атак.

«У нього плюс 600 „Шахедів“, до 200 штук на добу вони можуть випускати. Плюс ракети з десяток чи півтора, за місяць вони близько 100 ракет випускають різних типів. А за три дні вони з десяток ракет ще накопичують», — пояснив військовий експерт.

Реклама

Жданов попередив, що російські війська можуть завдати удару у будь-який момент, зокрема по Києву.

«В будь-який момент можуть завдати удару, вони самі нам вказують, що вони готові. А це означає, що в будь-який момент вони можуть нанести удар», — наголосив він.

Росія може піти в наступ

Крім того, за словами Олега Жданова, РФ може найближчими тижнями активізувати наступальні дії.

«Ми зараз отримуємо інформацію, що в Запорізькій області ворог накопичує важку техніку і особовий склад. Ми дали можливість їм перегрупуватися. Вони дійсно готові і до масованого удару, і я думаю, що найближчими тижнями ми можемо очікувати спробу російських військ почати наступальну операцію, особливо або на Покровському, або на Гуляйпільському оперативних напрямках», — вважає Жданов.

Реклама

Коли РФ може завдати масованого удару

Він також пояснив, що масовані обстріли можуть бути пов’язані саме з підготовкою наступу.

«Я думаю, що масовані обстріли тепер будуть прив’язані до наступальної операції. Коли буде прийнято рішення починати наступ, треба буде нанести масований удар для того, щоб подавити або хоча б спробувати розбалансувати нашу систему управління», — припустив військовий експерт.

За словами Жданова, російські війська постійно ведуть розвідку та можуть атакувати українські міста, де виявлять накопичення ресурсів для забезпечення фронту.

«Цілком ймовірно, що вони можуть нанести по тих містах, де вони розвідають наявність якихось матеріально-технічних засобів», — вважає військовий експерт.

Реклама

Новини партнерів