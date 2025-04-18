Росія може завдати потужного удару по Україні на Великдень: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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На Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні. Ворог постійно накопичує ракети і готує авіацію до застосування.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зробити прогноз — буде атака чи ні неможливо. Втім варто бути готовими, що до 15 стратегічних бомбардувальників ворога готові до атаки.

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«Вони постійно до цього готуються. Накопичують ракети і готовлять авіацію до застосування, і застосовують її. Ми з вами не можемо навіть спрогнозувати, як мине ніч. Підніметься стратегічна авіація чи не підніметься. Ми орієнтовно можемо сказати, але гарантувати, що цього не буде, на жаль, ми не можемо. Як сьогодні вночі — і в кассетному виконанні ракети „Іскандер“ летіли, і „Шахеди“ летіли до самого ранку», — каже Олег Жданов.

Чи буде обстріл на Великдень в Україні

Політичне керівництво Росії, за його словами, взяло курс на геноцид цивільного населення України. Вони хочуть сформувати суспільну думку за принципом «мир — в обмін на території», каже експерт.

«Ми не знаємо ступень божевілля Путіна. Нам просто треба бути готовим, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не відвідувати місця великого скупчення людей. А якщо йдеш кудись, то треба дивитися по сторонах, просто оцінювати, куди можна сховатися», — закликає Олег Жданов.

На його думку, російська армія сьогодні має в строю близько півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95, готових до атаки.

«Ту-160 не застосовуються, вони тільки лякають нас цими літаками. І десь бригада у них Ту-22М3. Але з Ту-22 проблематично, тому що там треба готувати ракети з рідкісним паливом. Їх треба заправляти і готувати до запуску. Тут ми, до речі, можемо прогнозувати. Як тільки наша розвідка каже, що вони заправляють і готують ракети, ми розуміємо, що буде удар. А от ракети Х-101, Х-55, Х-555 не треба заправляти чи там готувати, підвісив і можна застосовувати. До 10-15 літаків в них може бути в готовності до застосування», — вважає Олег Жданов.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський заявив, що є дані від спецслужб та розвідки про можливі нові удари Росії. Зараз — і напередодні Великодня, і після нього. За словами Олега Жданова, не варто сподіватися на те, що російська армія, як минулого року, омине атаку на Великдень.

«У нас зараз додався фактор протистояння башен Кремля. Ці удари по Сумах, Кривому Рогу, Дніпру — там є політична складова. Вони відбуваються одразу, як тільки представник однієї політичної сили Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом — американським представником, одразу протягом 24 годин відбувається ракетний удар. Я думаю, що партія війни — Патрушев, Шойгу, Лавров, вони показують, що їх не можна скидати з рахунків, і що вони можуть диктувати свої умови. Так що попередні роки вони відрізняються, ситуація була зовсім інша», — каже експерт.

Тоді, на його думку, Путін контролював ситуацію в Росію і «керував процесом».

«Сьогодні я би сказав, що Путін не керує процесом. Тому що одна сила може здійснити якийсь акт без урахування думки іншої, чи навпаки. Для демонстрації того, що існують альтернативні погляди на хід воєнної операції в Україні», — каже Олег Жданов.

Скільки ракет Росія може випустити по Україні

Водночас, судячи з останніх ударів по Україні, російська армія може підняти максимум по дві ракети на літак — не більше, зазначив експерт. Тобто до 30 ракет, ймовірно, ворог може підняти в повітря під час удару.

«Тому що літаки вже старі, і моточасовий ресурс вони виробляють дуже швидко. Я вже не пам’ятаю, коли вони брали на борт вісім ракет, хоча там десять штат на завантаження. Вісім ракет останній раз вони піднімали в повітря, ще взимку 2022-2023 років. Так що максимум дві ракети», — пояснив Олег Жданов.

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