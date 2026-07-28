Росія може завдати потужного удару по Україні найближчим часом: Жданов назвав дату і попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

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Росія вже могла накопичити достатню кількість ракет для нового масованого удару по Україні. Найімовірніше, армія РФ може вдатися до масштабної атаки вже найближчим часом, зокрема сьогодні вночі, а її проведення може бути пов’язане з важливими політичними подіями.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Коли Росія може завдати масованого удару

На думку експерта, найімовірнішою датою нового масованого обстрілу є ніч проти 29 липня.

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«Я думаю, найімовірніша дата масованого обстрілу — це наступна ніч або 29 липня. Треба враховувати різницю в часі. Буде зустріч Зеленського і Трампа. Зазвичай під такі політичні події Російська Федерація завжди нам робить такі масовані удари», — каже Олег Жданов.

За словами військового експерта, російська армія вже готова до проведення масштабної атаки, а кількість випущених ракет може бути співставною з попередніми масованими ударами.

«Якщо казати про масований удар, то я думаю, що вони готові. І кількість ракет може сягати і до 40, як це було в попередні удари. Тим більше, що вони періодично по 10 ракет відправляють по столиці України. І по одній-дві ракети — по Одесі, Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю, Харкову», — зазначає Олег Жданов.

Він вважає, що можливий новий удар матиме насамперед політичний підтекст.

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«Політичні події якраз розвиваються під те, щоб Росія показала свої зуби і ще раз довела тому ж самому Дональду Трампу, що у них на фронті все гаразд і вони перемагають. І що не треба слухати Зеленського, а треба дивитися на їхні „величезні успіхи“», — пояснює експерт.

Скільки ракет накопичила Росія

Жданов також оцінив нинішні запаси російського високоточного озброєння. За його словами, щомісяця РФ продовжує нарощувати арсенал, виробляючи десятки нових ракет.

«Щодо ракет „Іскандер“ вони 60 ракет на місяць виробляють. А якщо брати останню розвідувальну інформацію, то до 600 ракет різних типів у росіян є в недоторканному запасі. Проти нас, я думаю, вони навіть у цей недоторканний запас залізуть. Тільки щоб нас якомога сильніше придавити», — каже Олег Жданов.

Водночас експерт звернув увагу на фактор, який може вплинути на масштаби майбутніх атак. Йдеться про регулярні удари українських безпілотників по російському аеродрому «Енгельс», де базується стратегічна авіація.

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«Не забудьте, що „Енгельс“ вже другий раз поспіль — літаки звідти не піднімаються, тому що буквально за добу до вильоту ми завдаємо удар дронами. Сам факт атаки бази може впливати на те, що вони не ризикують піднімати стратегічну авіацію для участі в обстрілах нашої території», — підсумував Олег Жданов.

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