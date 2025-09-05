«Росія, можливо, формує останній «кулак»: експерт назвав причину продовження війни

Військовий експерт Іван Ступак назвав причини продовження війни / © ТСН

Після низки зустрічей на різних рівнях, де обговорювалися шанси закінчення війни та час від часу з'являлися перспективи світу, Росія, хоч і запевняла у своїх мирних намірах, продовжує завдавати ударів та вбивати українців.

Що саме пішло не так, та за яких умов Росія буде змушена завершувати війну — про це у коментарі для ТСН.ua висловивши свою думку військовий експерт та колишній працівник СБУ Іван Ступак .

«У кожного наслідку є ім'я. Ця проблема має одне ім'я — Дональд Трамп. На початку каденції Трампа британці мені казали, що, мовляв, подивишся, як Трамп завалить Україну зброєю, а росіян — погрозами та змусить її сісти за стіл перемовин. Все робитиме, мовляв, дуже швидко. Все вийшло максимально діаметрально, протилежно», — каже Ступак.

Та продовжує: «Якщо Трамп обмежується виключно погрозами, які не втілюються у життя, то ці погрози ніколи не будуть реалізовані. Російська Федерація тепер вбачає у цьому можливості. Якби він, Трамп, наклав мита та полював за російським тіньовим флотом, продовжував би накладати санкції, тоді можна було б говорити про стискання Росії».

На думку Ступака, Трамп пасує перед Путіним.

«Він звільняє з Білого дому людей, які знаються на російському питанні. Складається враження, що він не хоче завершувати війну, з іншого боку — якось пасує перед Путіним. Проте нещодавно віддав наказ знищити високоточною зброєю човен, який перевозив наркотики біля узбережжя США», — говорить експерт.

Крім того, Ступак повідомив, що цілеспрямовано аналізує наявність у Росії технічних наземних ресурсів для війни.

«Від лютого до липня спострегілося щомісячне зменшення знищеної російської техніки на фронтах. Я вибирав для дослідження три параметри: засоби ППО, броньовані машини (у липні було знищено лише 135 одиниць) та танки (за липень було знищено лише 74). Про причини можу сказати наступне: перше враження - це дефіцит, але раптом вони десь їх накопичують для створення «великого кулака». Але заховати від супутників важко заховати велику кількість техніки», - впевнений аналітик.

На переконання Ступака, війну Росії проти України якщо не зупинити, то здатний сповільнити стан економіки країни-агресора. За його словами, російська економіка входить до рецесії — немає ні зростання, ні мінусових показників.

«Я очікую, що саме стан економіки має загальмувати російську війну. Коли — про це не хочу спекулювати, це справді незрозуміло», — говорить Ступак.

Росія формує, можливо, передостанній «кулак»

«У них постійно вже зменшується набір людей для війни. Упродовж другого кварталу вони набрали до війська орієнтовно 39 тисяч. За цілий квартал. А у попередні періоди — 30-35 тисяч призовників щомісяця. Російські воєнкори почали кричати про те, що почали забирати людей із військово-космічних сил. Тобто техників, заправників, електриків кидають у піхоту, таким чином формують, можливо, останній чи передостанній «кулак», — припускає експерт.

При цьому Ступак зауважує, що після боїв у Курській області Росії військові з Північної Кореї на фронті не з'являлись.

«Таке враження, що для КНДР було історично важливо допомогти Росії. На інших напрямках немає. Виходячи з цієї логіки, можна припустити, що на фронті вони поки не будуть з'являтися. Але технічна допомога Росії від Північної Кореї була», — резюмує він.

Раніше повідомлялося про те, що мобілізація не припиниться навіть після закінчення війни . У Раді пояснили це тим, що для припинення призову необхідно кілька ключових умов.