«Росія, можливо, формує останній «кулак»: експерт назвав причину продовження війни
Аналітик назвав ключову умову, яка здатна сповільнити війну Росії проти України незалежно від амбіцій Путіна.
Після низки зустрічей на різних рівнях, де обговорювалися шанси закінчення війни та час від часу з'являлися перспективи світу, Росія, хоч і запевняла у своїх мирних намірах, продовжує завдавати ударів та вбивати українців.
Що саме пішло не так, та за яких умов Росія буде змушена завершувати війну — про це у коментарі для ТСН.ua висловивши свою думку військовий експерт та колишній працівник СБУ Іван Ступак .
«У кожного наслідку є ім'я. Ця проблема має одне ім'я — Дональд Трамп. На початку каденції Трампа британці мені казали, що, мовляв, подивишся, як Трамп завалить Україну зброєю, а росіян — погрозами та змусить її сісти за стіл перемовин. Все робитиме, мовляв, дуже швидко. Все вийшло максимально діаметрально, протилежно», — каже Ступак.
Та продовжує: «Якщо Трамп обмежується виключно погрозами, які не втілюються у життя, то ці погрози ніколи не будуть реалізовані. Російська Федерація тепер вбачає у цьому можливості. Якби він, Трамп, наклав мита та полював за російським тіньовим флотом, продовжував би накладати санкції, тоді можна було б говорити про стискання Росії».
На думку Ступака, Трамп пасує перед Путіним.
«Він звільняє з Білого дому людей, які знаються на російському питанні. Складається враження, що він не хоче завершувати війну, з іншого боку — якось пасує перед Путіним. Проте нещодавно віддав наказ знищити високоточною зброєю човен, який перевозив наркотики біля узбережжя США», — говорить експерт.
Крім того, Ступак повідомив, що цілеспрямовано аналізує наявність у Росії технічних наземних ресурсів для війни.
«Від лютого до липня спострегілося щомісячне зменшення знищеної російської техніки на фронтах. Я вибирав для дослідження три параметри: засоби ППО, броньовані машини (у липні було знищено лише 135 одиниць) та танки (за липень було знищено лише 74). Про причини можу сказати наступне: перше враження - це дефіцит, але раптом вони десь їх накопичують для створення «великого кулака». Але заховати від супутників важко заховати велику кількість техніки», - впевнений аналітик.
На переконання Ступака, війну Росії проти України якщо не зупинити, то здатний сповільнити стан економіки країни-агресора. За його словами, російська економіка входить до рецесії — немає ні зростання, ні мінусових показників.
«Я очікую, що саме стан економіки має загальмувати російську війну. Коли — про це не хочу спекулювати, це справді незрозуміло», — говорить Ступак.
Росія формує, можливо, передостанній «кулак»
«У них постійно вже зменшується набір людей для війни. Упродовж другого кварталу вони набрали до війська орієнтовно 39 тисяч. За цілий квартал. А у попередні періоди — 30-35 тисяч призовників щомісяця. Російські воєнкори почали кричати про те, що почали забирати людей із військово-космічних сил. Тобто техників, заправників, електриків кидають у піхоту, таким чином формують, можливо, останній чи передостанній «кулак», — припускає експерт.
При цьому Ступак зауважує, що після боїв у Курській області Росії військові з Північної Кореї на фронті не з'являлись.
«Таке враження, що для КНДР було історично важливо допомогти Росії. На інших напрямках немає. Виходячи з цієї логіки, можна припустити, що на фронті вони поки не будуть з'являтися. Але технічна допомога Росії від Північної Кореї була», — резюмує він.
Раніше повідомлялося про те, що мобілізація не припиниться навіть після закінчення війни . У Раді пояснили це тим, що для припинення призову необхідно кілька ключових умов.