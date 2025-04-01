Росія накопичує ракети і перекидає техніку: експерт розповів, коли можливе загострення війни в Україні

Війна в Україні / © ТСН

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Росія посилює обстріли України. Протягом березня 2025 року противник встановив рекорд — випустив понад 4 тисячі безпілотників по українських містах. Водночас Путін не збирається зупинятися: він заявив, що має намір «добити» Україну і має всі можливості знищити ЗСУ.

Як зараз може змінитися війна, яке може бути загострення і чи може бути взагалі — про це ТСН.ua розпитав у льотчика-інструктора, полковника ЗСУ в запасі, військового експерта Романа Світана.

Він запевняє: якби в Путіна були сили — він вже зробив те, чим лише лякає.

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«Коли ведуться бойові дії, коли щодня втрачається по тисячі російських військових, то всі можливості, якщо вони є, використовуються для того, щоб зменшити ці втрати. А якщо вони їх не використовують, значить, у них їх просто немає. А лякати — ну ми ж уже лякані. Лякати вони можуть, вони здебільшого це і роблять. Хочуть спробувати натиснути. Це з приводу сил так званих російських», — пояснює військовий експерт.

Путін зібрався у наступ

Втім, Роман Світан каже, путінська армія дійсно зібралася в наступ.

Про те, що Росія готується до нового весняного наступу також заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях.

Наразі противник взяв оперативну паузу, пояснює військовий експерт.

«Він (Путін — ред.) до квітня використав практично усі свої резерви. Він починає накопичувати техніку, боєприпаси і використовувати на лінії бойових зіткнень малі тактичні групи, тобто піхоту — того, чого в нього багато й так. Він без проблем ставить в стрій по тисячі росіян на добу, і за добу їх втрачає — але він ними може користуватися. Ось для накопичення особового складу йому оперативна пауза не потрібна. Тому можна сказати, що він справді зараз перейшов до оперативної паузи. Тим більше, що для цієї оперативної паузи йому треба зв’язати руки нашим спецслужбам, щоб вони не били по тилам — що він і зробив», — каже ТСН.ua Роман Світан.

Росія накопичує озброєння та перекидає техніку

Зараз російська армія нарощує озброєння, збільшує кількість техніки, перекидає це все до лінії бойового зіткнення і готується, пояснює Роман Світан.

«Але я не сказав би, що до весни. Напевно, все-таки це вже літня компанія 2025 року. Йому потрібна оперативна пауза десь від місяця до трьох. Залежно від швидкості накопичення, а також від наявності фінансів. Адже в основному закупівлі техніки та боєприпасів йдуть у Північної Кореї, у Китаю через Північну Корею. Тобто він зараз готується до літньої компанії 2025 року. Це періоди, про які будь-який аналітик скаже: період накопичення, планування, розгортання, наступу, закопування, знову накопичення, ну і так далі», — каже військовий експерт.

За його словами, Росія зараз пішла в період накопичення — це видно по лінії бойового зіткнення. Тому що наступальні операції переважно проводяться за допомогою особового складу, пояснє Роман Світан, а техніку та боєприпаси противник накопичує.

«Кількість особового складу буде така сама. Тобто у них є баланс так званий. Грубо кажучи, на лінії фронту є півмільйона росіян. Ось тисячу за добу ми знищуємо, але тисячу за добу вони ставлять в стрій як рекрутів. Тобто цей баланс утримується. Їм більше не потрібно особового складу — того, що є їм вистачає. У них не вистачає техніки та боєприпасів. А це резерви. Резерви ж — це не лише особовий склад. Це техніка, боєприпаси, ракети, «Шахеди», літаки, пальне тощо. Наразі росіяни їх не використовують, вони їх накопичують», — каже Роман Світан.

Залежно від наявності сил та засобів, російська армія плануватиме глибину проникнення. Втім, на думку військового експерта, вона все одно не буде оперативного рівня.

«Тобто це будуть тактичні операції для створення так званої буферної зони. Ось такої, як ми створюємо на російській території — Курщина чи Білгородщина. Вони намагатимуться таку ж смугу безпеки з тактичним проникненням створювати вздовж усієї лінії кордону. Буде лінія фронту, північний фронт так званий, від Білорусі до Оскола. Тобто з нашого боку це Чернігівська, Сумська, Харківська область, а з боку Росії — це Брянська, Курська та Білоградська область», — розповів військовий експерт.

Україна не має чим наступати

Роман Світан заспокоює: вздовж лінії українсько-російського кордону розгорнуті фортифікації і оборонні з’єднання — тобто ми маємо чим оборонятися.

«Ми не маємо чим наступати. Через те, що американці з того, що обіцяли, не все дають. А оборонятися маємо чим, у нас достатній оборонний потенціал. Якраз навіть з точки зору виконання основного завдання армії, яка обороняється — знищення армії супротивника — так це ми зараз це завдання виконуватимемо. Росіяни намагатимуться наступати, а в наступі втрати один до трьох, один до семи — залежно від інтенсивності боїв. Тому з погляду виконання ось цього основного завдання, то це для нас ще й непогано. Вони десь намагатимуться самовбитися», — каже військовий експерт.

Найближчим часом, за словами Романа Світана, українська армія буде покращувати свої оборонні рубежі. Водночас противник продовжуватиме готуватися, накопичувати техніку, боєприпаси перед літньою кампанією.

«Для того, щоб зустріти їх на найкращих рубежах — чому ми й зайшли там на Курщину, на Білгородщину — не виключаю можливості, що ми зайдемо і на Брянщину. Тому що там є висоти, на яких краще боронитися», — каже військовий експерт.

На його думку, влітку російська армія почне подальший рух або принаймні буде намагатися рухатися на Сумську область.

«Хоча реально їм, звичайно, це Луганський напрямок, Куп’янський, Куп’янсько-Лиманський. Для них важливіші, напевно, ось ці напрямки. У них в конституцію «вбито» наші п’ять областей: Кримська, Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька. Тож з погляду важливості «звільнення» їм важливіше наступати на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямку на даний момент. Чим кудись лізти там на Сумське чи Харківське чи ще кудись. А ось створення смуги безпеки вздовж лінії кордону, так, однозначно вони це робитимуть. Як і ми робитимемо. Тобто це такі взаємопроникні операції попереду», — каже Роман Світан.

Раніше ми писали про те, що у Путіна заявили, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.