Росія накопичила ракети для потужного удару: Жданов попередив, коли Путін може підняти стратегічну авіацію

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія накопичила ракети, однак останні два тижні не застосовує стратегічну авіацію для ударів вглиб України. Ймовірно, РФ не змінила тактику, а тимчасово припинила атаки з політичних мотивів.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він каже, що противник робить все за планом:

«Я думаю, що не лише стратегічної авіації, а загалом ударів вглиб території України не було суто з політичних мотивів. Зараз плануються зустрічі Дональда Трампа і президента Зеленського. Йде розмова про надання нам ракет „Томагавк“. А Росія розуміє, що з цими ракетами буде дуже важко боротися. І вірогідність їх проходження через російську ППО неймовірно висока».

Експерт припускає, що в РФ зараз не хочуть нагнітати обстановку і чекають, щоб подивитися, чим усе закінчиться.

«Це будуть просто чергові балачки Дональда Трампа, чи це будуть якісь реальні кроки стосовно передавання нам такого озброєння, як „Томагавк“. Тому я думаю, що вглиб країни наразі Путін не б’є, щоб у Трампа не було приводу сказати: „А, ескалація, він продовжує вбивати мирне населення, от вам „Томагавк“. Саме такий баланс, на мій погляд, вони витримують», — вважає Олег Жданов.

Водночас усе інше йде за російським планом, каже експерт: знищення енергетичної, нафтогазової, теплогенерувальної та електрогенерувальної інфраструктури в Україні.

«Путін зараз продовжує цю операцію зі створення суспільної думки стосовно капітуляції України. Або ви замерзнете і я вас реальним геноцидом змушу це зробити, або ви погодитеся на це добровільно. А в Європі він розпочав нульову фазу зі створення суспільної думки, але там, скажімо так, там більше „лайт“ версія щодо застосування засобів вогневого ураження. Там іде спецробота, агентурна мережа, пропаганда через лояльних чи куплених журналістів, блогерів, засобів масової інформації і решти. І політиків зокрема», — каже експерт.

