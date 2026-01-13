Росія намагається влаштувати блекаут в Україні: Жданов попередив про атаку і назвав цілі Путіна

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись залишити країну без світла й тепла. Через масовані атаки російської армії тисячі домівок уже зазнали відключень електроенергії та опалення, зокрема на Київщині та Дніпропетровщині.

Чи здатна РФ влаштувати блекаут в Україні, як часто ворог може завдавати масованих ракетних ударів, які міста перебувають під найбільшою загрозою та якими є цілі російського диктатора Володимира Путіна — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чи може Росія влаштувати блекаут в Україні

За словами Олега Жданова, саме блекаут є ключовою метою російських атак по енергосистемі України. Ворог прагне залишити українців без електроенергії і за нинішніх умов такий сценарій, на жаль, стає цілком імовірним.

Реклама

«Вони цього і прагнуть. У тому й сенс усіх атак — щоб залишити нас без електроенергії. На жаль, у нашому становищі це стає цілком імовірним, тому що у нас є проблеми з протиповітряною обороною, особливо з протиракетною», — пояснив експерт.

Жданов зазначив, що з іншими засобами ППО ще здатна боротися, однак щодо протиракетної оборони ситуація значно складніша.

Як РФ виснажує українську ППО: схема ударів

Військовий експерт наголосив, що Росія діє системно та ретельно планує кожну атаку. За його словами, удари зазвичай відбуваються у кілька хвиль.

«Вони завдають удару звечора балістикою. А балістика — це майже гарантоване влучання в ті об’єкти, в які вони цілили. Потім протягом ночі виснажують нашу ППО „Шахедами“, а під ранок запускають крилаті ракети», — зазначив Жданов.

Реклама

Через те, що дрони-камікадзе атакують майже всю ніч з невеликими інтервалами, рятувальники не мають змоги проводити аварійно-рятувальні роботи.

«Наші рятувальники та медики часто потрапляють під повторні обстріли і гинуть. Буквально кілька днів тому загинули медики, які надавали допомогу постраждалим», — наголосив експерт.

За його словами, всю ніч тривають пожежі, завали не розбираються, а люди можуть гинути від переохолодження або зазнаних травм. Вранці натомість РФ завдає нових ударів крилатими ракетами, розуміючи, що ППО вже виснажена.

Чому Росія не застосовує стратегічну авіацію

Коментуючи відсутність стратегічної авіації під час останніх атак, Олег Жданов припустив, що у Росії виникли проблеми або із самими літаками, або з ракетами.

Реклама

«Я думаю, тут проблеми або з авіацією, або з ракетами Х-101. Інакше вони вже давно б їх застосували», — зазначив він.

Як часто РФ може влаштовувати масовані обстріли

На думку експерта, Росія не здатна проводити такі масштабні атаки надто часто через обмежені запаси ракет. Жданов звернув увагу на те, що окупанти знову почали використовувати ракети С-300, що може свідчити про дефіцит засобів ураження.

«Балістичні „Іскандери“ вони розбавляють ракетами С-300 на малу дальність — до 100–110 км. Це ознака того, що запасів стає менше», — пояснив він.

Водночас Росія ще має певну кількість «Шахедів», балістичних та крилатих ракет, які намагатиметься застосовувати поступово.

Реклама

Які міста під загрозою ударів РФ

За словами Жданова, ключовою ціллю російських атак залишається Київ.

«Вони хочуть виключити Київ повністю. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ „згасне“ — вони вважають це своєю величезною перемогою», — зазначив експерт.

Наразі ворог дедалі частіше б’є не по самому Києву, а по Київській області, намагаючись вивести з ладу високовольтні лінії електропередач, які живлять столицю.

Як атаки по підстанціях можуть «покласти» енергосистему

Олег Жданов пояснив, що енергосистема України працює на балансі між виробленням та споживанням електроенергії.

Реклама

«Якщо цей баланс порушується, автоматика без втручання людини починає віялові відключення. Система працює автоматично, і якщо вибивається підстанція, вона сама відключає частину споживачів», — пояснив він.

Саме цього, за словами експерта, й домагається Росія — вибиваючи підстанції в Київській області, ворог створює дефіцит електроенергії, що призводить до розбалансування всієї системи.

«Далі система „лягає“ сама, і її доводиться вручну відновлювати та балансувати. З військової точки зору ці обстріли сплановані дуже ретельно і грамотно», — наголосив Жданов.

На завершення експерт зауважив, що Україна протягом останнього тижня фактично не завдавала ударів по території Росії, що також впливає на ситуацію.

Реклама

«Дронами ми Росію не переборемо. Ракети, балістику і крилаті ракети дронами не зупиниш. А поки не буде жорсткої відповіді по ключових об’єктах РФ, ми Росію не зупинимо», — підсумував Олег Жданов.