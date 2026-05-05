Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Російська армія коригує свою тактику обстрілів українських міст і, окрім регулярних атак, почала цілеспрямовано бити по нових об’єктах — автозаправних станціях (АЗС). Через це серед людей зростає тривога: деякі українці уникають заправок, побоюючись нових ударів.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чому Росія обрала саме такі цілі, чи стане ця практика системною, а також оцінив ризики для Києва та інших міст.

За його словами, ключова мета таких атак — порушити логістику України. При цьому сама ідея не є новою: подібну тактику росіяни застосовували ще на початку повномасштабного вторгнення, коли масово обстрілювали нафтобази по всій країні.

«Вони логістику нашу намагаються зламати. Це головна мета. Вони зрозуміли, що у нас, якщо пам’ятаєте, в 2022 році починалося з ракетних ударів і бомбардувань, тоді ще авіація літала російська, і бомбардувала наші нафтобази. Вони практично не пропустили жодної нафтобази в жодній області нашої країни. Всі були атаковані. Були випадки, коли нафтобаза вже давно не працює, але по ній все одно було завдано ракетний удар», — зазначив Олег Жданов.

Експерт нагадав, що після тих обстрілів Україні вдалося перебудувати систему постачання пального, зробивши її більш гнучкою.

«Ми переналаштувалися, і у нас на сьогодні фактично логістика, скажімо так, мобільна. У нас немає нафтобаз, вони розбомблені, але при цьому у нас країна забезпечується паливом на всій території. І от росіяни, скоріш за все, прийняли рішення в прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси. Це АЗС — бо баз немає, а АЗС є, де люди заправляються. Я думаю, що такі удари по інфраструктурі вони будуть тільки нарощувати», — пояснив він.

Жданов також попередив, що ризик подібних атак існує не лише для прифронтових регіонів. За наявності достатньої кількості дронів-камікадзе ворог може бити й по об’єктах у глибокому тилу, зокрема в столиці.

«Є загроза. Справа в тому, що вони можуть це робити і вглиб нашої території. Тут питання, щоб у них вистачило засобів вогневого враження. Тобто, тої ж самій кількості „Шахедів“. Але я не виключаю, що вони можуть добратися і до Києва. Якщо „Шахеди“ долітають до західних областей, майже до західного кордону нашої країни, то цілком ймовірно, що вони і тут будуть», — попередив Олег Жданов.

Водночас, за його оцінкою, удари по АЗС у відносно безпечних регіонах матимуть передусім психологічний вплив на населення.

«Дивіться, тут, в глибині країни, це будуть фактично елементи терору. І от те, що ви кажете, що в Харкові вже є паніка серед населення, люди бояться заїжджати на АЗС. А це створення суспільної думки, точніше злам суспільної думки в плані протистояння РФ», — каже експерт.

Атаки Росії по АЗС

Нагадаємо, армія Російської Федерації б’є по цивільних українських АЗС замість військових цілей. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, це — ніщо інше, як «безсилля ворога» та відповідь за атаки по російських НПЗ.

За його словами, росіяни не здатні уразити захищені військові об’єкти, тому вдаються до терору цивільної інфраструктури в прифронтових зонах. Окрім того, йдеться про слабкість російської армії.

