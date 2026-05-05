Росія обрала нові цілі для ударів по Україні: Жданов попередив про небезпеку
Лише протягом 1–2 травня у Харкові та області внаслідок ударів було знищено дев’ять АЗС. Під час нещодавньої атаки по Дніпру ще одна заправка вигоріла вщент після прямого влучання.
Російська армія коригує свою тактику обстрілів українських міст і, окрім регулярних атак, почала цілеспрямовано бити по нових об’єктах — автозаправних станціях (АЗС). Через це серед людей зростає тривога: деякі українці уникають заправок, побоюючись нових ударів.
Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чому Росія обрала саме такі цілі, чи стане ця практика системною, а також оцінив ризики для Києва та інших міст.
За його словами, ключова мета таких атак — порушити логістику України. При цьому сама ідея не є новою: подібну тактику росіяни застосовували ще на початку повномасштабного вторгнення, коли масово обстрілювали нафтобази по всій країні.
«Вони логістику нашу намагаються зламати. Це головна мета. Вони зрозуміли, що у нас, якщо пам’ятаєте, в 2022 році починалося з ракетних ударів і бомбардувань, тоді ще авіація літала російська, і бомбардувала наші нафтобази. Вони практично не пропустили жодної нафтобази в жодній області нашої країни. Всі були атаковані. Були випадки, коли нафтобаза вже давно не працює, але по ній все одно було завдано ракетний удар», — зазначив Олег Жданов.
Експерт нагадав, що після тих обстрілів Україні вдалося перебудувати систему постачання пального, зробивши її більш гнучкою.
«Ми переналаштувалися, і у нас на сьогодні фактично логістика, скажімо так, мобільна. У нас немає нафтобаз, вони розбомблені, але при цьому у нас країна забезпечується паливом на всій території. І от росіяни, скоріш за все, прийняли рішення в прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси. Це АЗС — бо баз немає, а АЗС є, де люди заправляються. Я думаю, що такі удари по інфраструктурі вони будуть тільки нарощувати», — пояснив він.
Жданов також попередив, що ризик подібних атак існує не лише для прифронтових регіонів. За наявності достатньої кількості дронів-камікадзе ворог може бити й по об’єктах у глибокому тилу, зокрема в столиці.
«Є загроза. Справа в тому, що вони можуть це робити і вглиб нашої території. Тут питання, щоб у них вистачило засобів вогневого враження. Тобто, тої ж самій кількості „Шахедів“. Але я не виключаю, що вони можуть добратися і до Києва. Якщо „Шахеди“ долітають до західних областей, майже до західного кордону нашої країни, то цілком ймовірно, що вони і тут будуть», — попередив Олег Жданов.
Водночас, за його оцінкою, удари по АЗС у відносно безпечних регіонах матимуть передусім психологічний вплив на населення.
«Дивіться, тут, в глибині країни, це будуть фактично елементи терору. І от те, що ви кажете, що в Харкові вже є паніка серед населення, люди бояться заїжджати на АЗС. А це створення суспільної думки, точніше злам суспільної думки в плані протистояння РФ», — каже експерт.
Атаки Росії по АЗС
Нагадаємо, армія Російської Федерації б’є по цивільних українських АЗС замість військових цілей. За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, це — ніщо інше, як «безсилля ворога» та відповідь за атаки по російських НПЗ.
За його словами, росіяни не здатні уразити захищені військові об’єкти, тому вдаються до терору цивільної інфраструктури в прифронтових зонах. Окрім того, йдеться про слабкість російської армії.