Росія обстріляла Харків аналогом американської ракети Tomahawk: що відомо про руйнівні наслідки

Наслідки атаки на Харків / © Володимир Зеленський

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Загиблий і вже понад сотня поранених у Харкові. Серед них восьмеро дітей. За життя чотирьох пацієнтів борються медики. Зранку російські терористи вдарили по місту балістичними ракетами з касетним спорядженням, аби збільшити зону ураження. Ціллю воєнних злочинців знову стало людське житло та цивільна інфраструктура.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Ранок у Харкові почався гучно. Близько п’ятої жителі прокинулися від серії потужних вибухів. Росіяни вдарили по місту ракетами комплексу «Іскандер». Одна з ракет вибухнула у повітрі просто поруч із 16-поверхівкою в Основ’янському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна, посікло фасади, зірвало балкони. Ракета розірвалась за лічені метри від стіни будинку. Росіяни знову вдарили виключно по цивільних.

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© ТСН

«Я прокинулась, дитину схопила — ми нічого не зрозуміли, але злякалися дуже. Воно вдарило так, так що вікна посипалися», — каже Надія, мешканка постраждалого будинку.

«Я спала, і воно як посипалось. Донька кричить: „Мама, ти жива?“ Але ми всі живі — донька та онука. Донька поїхала до лікарні, в неї трохи око розсічене, треба скло витягати», — каже Галина Захарова, мешканка постраждалого будинку.

На момент удару місто ще спало. Моніторингові телеграм-канали повідомили про запуск ракет за хвилину до вибухів — цього часу не вистачило, щоби дістатися укриттів. Люди прокидались уже від вибухів.

«Побачила спалах і встигла лише ковдрою накритися і стався вибух. Квартиру усю рознесло. Собаки на вулицю вибігли. Ні вікон, ні дверей — нічого немає», — каже Світлана, мешканка постраждалого будинку.

Під час ракетного удару загинув 79-річний чоловік. Пенсіонер був маломобільним і не встиг спуститися до укриття — він загинув у власній квартирі. Кількість від ранку постраждалих постійно зростала: спершу повідомляли про пʼятдесят, згодом — понад сімдесят, згодом — стало відомо про майже сотню травмованих. Дев’ятнадцятьох — ушпиталили. Серед поранених — принаймні семеро дітей. Найважчий стан — у трьох дорослих.

«У жінки 40 років була травматична ампутація. Також чоловік був доправлений, важкий, одразу підняти в операційну, з проникаючим пораненням черевної порожнини. Наразі і жінка, і чоловік знаходяться в реанімації. Третя людина — це також була піднята в операційну. Там більш легкі поранення», — каже Руслан Врагов, генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні.

Одна з ракет — 9М727 була з осколково-фугасною бойовою частиною, її уламки прошили стіни, зірвали балкони, посікли фасади. І саме через це- вразили так багато людей. В обласному управлінні поліції кажуть: ця ракета — аналог американського Tomahawk, здатна летіти низько над землею, маневрувати й лишатись майже непомітною для ППО. Якби вона поцілила безпосередньо в будинок, той би склався. А отже ціллю терору були саме цивільні.

«Сьогодні, страстна п’ятниця — це не те що жахливе, це не просто тероризм. Я не можу навіть підібрати слова, хто це такий — в такий час робити такі речі», — каже Ігор Терехов, міський голова Харкова.

Ще дві ракети комплексу Іскандер-К росіяни спрямували на цивільне підприємство. Ударом зруйновано два цехи — в одному шили жіночі куртки, в іншому виготовляли туби для шампунів, футляри для косметики й пакування. Військових об’єктів там не було.

Дата публікації 20:10, 18.04.25 Кількість переглядів 4 ТОП новин ТСН 18 квітня. Звірячий удар по Харкову! Переговори у Парижі! Нові санкції проти росіян

«Це цивільне підприємство, яке виробляє господарські товари. Їх там два, одного працівника — травматична ампутація нижньої кінцівки, дуже важке поранення. Його госпіталізовано. Постраждали ті, хто фактично працювали на цих підприємствах», — каже Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Також унаслідок атаки пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, три десятки приватних будинків та навчальний заклад. Понад п’ятсот квартир- з ушкодженнями. На місцях до самого вечора працюють рятувальники та комунальники — розбирають завали, відновлюють мережі, вивозять уламки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 18 квітня. ПОНАД СОТНЯ поранених у ХАРКОВІ! Кривавий світанок у Дніпрі!