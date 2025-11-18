Росія обирає місто і влаштовує терор: Жданов попередив про наступну масовану атаку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

У ніч проти 18 листопада РФ здійснила масштабний удар по місту, скерувавши близько 45 ударних безпілотників типу «Шахед». Атака спричинила значні руйнування: пошкоджено телевежу, офіс медіакомпанії, об’єкти цивільного бізнесу та житлові будинки.

Про те, як Росія змінила підхід до ударів, чим ця атака була особливою та яке українське місто може стати наступною ціллю РФ, у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, російські атаки повторюються шаблонно.

Реклама

«Ми завжди кажемо, що в Російській Федерації так прийнято. Вони не люблять відходити від тих шаблонів, які у них є на сьогоднішній день. Навіть по Дніпру можна сказати, що шаблон ще тягнеться з часів Другої світової війни», — каже Олег Жданов.

Справа у тому, що технічно це дуже вигідна масована атака, пояснює військовий експерт. Вона гарантовано долає українську систему протиповітряної оборони (ППО):

«Масування вогню на одному місці чи на одній груповій цілі, якою є будь-яке місто, чи там зосередження військ, техніки чи промислового підприємства. Вона створює умови, коли є гарантія подолання системи ППО. А ще коли задаються різні типи засобів повітряного нападу, то вірогідність пробиття системи ППО зростає, причому в рази. Що ми і спостерігаємо», — пояснює експерт.

Він додає, що зі збиттям балістики в Україні існує особлива проблема:

Реклама

«Комплексів, які можуть перехоплювати, у нас обмаль, дуже мало. І коли ми отримаємо наступні, я думаю, що це дуже складне питання і перспективи у нас не зовсім райдужні».

Чим особлива остання атака Росії

Олег Жданов звертає увагу, куди російська армія цілила під час останньої масованої атаки:

«У Дніпрі обстріляли приміщення засобів масової інформації і телевежу. Вокзал — як інфраструктура міг бути призначений в якості цілі. Але особливість саме те, що вони вдарили по засобом розповсюдження інформації. Згадайте березень, Київ, ракетний удар у перші дні вторгнення по району телевежі. Там навколо меморіальне військове кладовище, і поруч меморіал Бабин Яр. Тобто там жодної цілі не було, крім телевежі. Вони влучили на територію телевежі».

Армія РФ працює по шаблону — що треба «гасити» засоби масової інформації, каже військовий експерт.

Реклама

«Інформативність суспільства створює для ворога величезну проблему. Тому що коли є обмін інформацією, люди розуміють, що коїться і де коїться. І тоді людина може приймати рішення, робити висновки, що їй робити далі і куди рухатися. Особливість саме в цьому», — вважає Олег Жданов.

Водночас промислові об’єкти залишаються пріоритетними цілями для армії РФ.

«Тому що вони думають, що там щось працює ще або можуть бути склади. Інфраструктурні об’єкти — теж пріоритетна ціль. І от вони вирішили, а чому би ні, і ударили по ЗМІ або та технічним засобам розповсюдження інформації. Тому що будь-яка телевежа сьогодні використовується в якості антени і ретранслятора для передачі даних чи розповсюдження інформації», — пояснює Олег Жданов.

Які міста РФ може обрати для наступного удару

На думку експерта, російська армія і надалі буде влаштовувати такі атаки, адже там розуміють, що їхня ефективність доволі висока.

Реклама

«Навіть в Києві нам важко справлятися з такою кількістю засобів повітряного нападу. До речі, вони на інші міста, крім Києва, використовують менше і балістичних ракет тих самих, і менше ударних безпілотників, чи взагалі безпілотників. Тому що розуміють, що там більш слабка ППО і її легше буде перевантажити для того, щоб подолати», — каже Олег Жданов.

Він припускає, що масовані удари будуть обмежуватися дальністю досяжності комплексів «Іскандер-М» — саме балістичної ракети:

«Вони будуть створювати в цій зоні, якщо провести від нашого кордону 500-кілометрову зону, 480 кілометрів гарантована дальність пуску ракети „Іскандер-М“. Приблизно в цій зоні вони будуть повторювати — вибирати місця, обласні центри або якісь промислові хаби, чи за даними їхньої розвідки, накопичення наших військ, можливо полігони, навчальні центри, чи де вони там приймуть рішення. Вони будуть наносити такі удари».

Водночас, за словами Олега Жданова, решта ударів по центральній і західній частині країни не настільки ефективна через велику відстань.

Реклама

«Намагання охопити якомога більше розпорошує засоби повітряного нападу. І туди, в другу половину нашої країни, скажімо так, правобережної України, в основному долітають тільки крилаті ракети, за винятком „Кинджала“. А їх дуже обмежена кількість в плані носіїв. Ну три ракети вони запустять, але не 10, як по столиці вони били, чи по Дніпру груповий ракетний удар. Так що, скоріш за все, масованість ударів буде продовжуватися, але в зоні досяжності ракети „Іскандер-М“, — пояснює експерт.

Росія готується до масованого удару

Моніторингові канали повідомляють, що армія РФ готується до масованого удару із застосуванням стратегічної авіації. Олег Жданов каже, що в Росії не відмовилися від таких атак, а невдовзі їх може стати більше.

«Ні, вони не відмовилися. Я думаю, що ракетні удари стратегічної авіації, скоріше за все, можуть поновитися із затуханням бойових дій. Коли буде пауза на зимовий період, тоді замість інтенсивних боїв на лінії фронту, ми будемо отримувати масовані ракетно-дронові удари із застосуванням стратегічної авіації», — припускає експерт.

У армії РФ з’явився новий тип «Шахеда»

Олег Жданов додає, що під час масованого удару по Дніпру армія РФ використовувала декілька типів ударних безпілотників. Ворог накопичує їх та має достатню кількість для регулярних масованих атак по Україні:

Реклама

«Герань-3» — це реактивний «Шахед», він відрізняється тільки швидкістю і дальністю польоту. Летить до 700 кілометрів, зі швидкістю 500-550 кілометрів. «Гарпія» — це оперативно-тактичний дрон, який має теж дальність до 500 кілометрів. Вони розширюють лінійку цих дронів, які випускають», — каже експерт.

Справа в тому, що «Герань» — це оперативно-стратегічна зброя, тому що в нього дальність польоту досягає тисячі кілометрів, пояснює Олег Жданов:

«То навіщо використовувати на дальність, на яку досягає та ж сама „Гарпія“ або „Шахед-3“ в реактивному виконанні. Тим більше, що в нього більше швидкість, його складніше перехопити, менше час на перехоплення. Він менш маневрений, більше йде по прямій лінії з невеликими відхиленнями чи поворотами, але швидкість у нього майже втричі більша, ніж у звичайного „Шахеда“.

Крім того, зараз в армії РФ з’явився новий тип ударного дрона — «Шахед-101».

Реклама

«Це іранський дрон, дальність в нього 300 кілометрів і в нього всього 8-9 кілограмів бойова частина. Але він може застосовуватися, тому що дальність дозволяє. Навіщо витрачати великий, коли можна запустити більшу кількість менших дронів», — каже Олег Жданов.