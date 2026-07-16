Росія п'яту добу тероризує ракетами та "Шахедами" обласний центр України: є загиблі та руйнування (фото, відео)

Наслідки атаки на Одесу / © Суспільне

Реклама

Знову атака по портовій інфраструктурі Одещини. Російські окупанти вдарили ввечері трьома крилатими ракетами Х-22. Наразі всі наслідки чергового воєнного злочину з’ясовують. Масовані обстріли області тривають уже п’яту добу поспіль. В Одесі сьогодні оголошено день жалоби — містяни вшановують пам’ять загиблих від атаки, яка напередодні забрала життя трьох людей, іще вісім осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Росія атакує Одеську область 5 добу поспіль

Два потужних вибухи пролунали в місті, коли одесити ще спали. Російські терористи атакували місцевий порт, однак дрони та ракети прилетіли і в цивільну житлову забудову.

Реклама

Ось біля цієї понівеченої багатоповерхівки загинуло одразу троє людей. Зранку жінка спокійно спускалася доріжкою до моря, і її вбив гострий уламок ракети. На верхній терасі будинку робітник утеплював фасад — чоловік так і загинув на висоті. Ще одне тіло після завершення атаки рятувальники знайшли безпосередньо біля будинку.

Родина Хафізових у це пекельне підтвердження дивом залишилася живою. Їхня квартира розташована всього за п’ять метрів від епіцентру ракетного удару. Люди зізнаються, що просто фізично не встигли вчасно зреагувати на сигнал повітряної тривоги.

Вероніка Хафізова, постраждала від російської атаки одеситка: «Ми були вдома, спали, і діти наші також спали. Прокинулися вже безпосередньо від страшного вибуху. Все миттєво почало на нас сипатися, було чутно, як згори масово падає розбите скло».

Ренат Хафізов, постраждалий від російської атаки одесит: «Цього разу все відбулося буквально миттєво. Я приблизно о 6:50 ранку прокинувся, була оголошена тривога — і одразу ж пролунав приліт. Все раптово, дуже швидко, ми б нічого не встигли зробити в принципі. Ну, страшно спочатку не було — просто адреналін зашкалював. Перша думка — чи цілі всі наші, чи здорові. Дітей ми одразу зібрали і спустили вниз у безпечне місце, а вже потім почали оглядати пошкодження квартири».

Реклама

Воєнні злочинці РФ повністю зруйнували котельню житлового будинку та практично вщент знищили весь верхній поверх. Дісталося від вибухової хвилі й сусіднім будинкам. Люди розповідають, що хоч надійне бомбосховище розташоване прямо через дорогу, вони б за такої швидкості прильоту просто не встигли до нього дістатися вчасно.

Реактивний «Шахед» та паралізована робота районного суду

У сусідніх житлових будинках майже не залишилося вцілілих вікон. З самого раннього ранку на місці прильоту працюють комунальники — вони розгрібають завали, збирають гострі уламки металевого даху, через що автомобільний рух цією дорогою довелося повністю перекрити. Перші поверхи будівель побило уламками найсильніше, хоча подекуди на вищих поверхах скло дивом уціліло.

Другий ворожий удар по місту — це приліт нового реактивного «Шахеда». Він стався за кілька кілометрів від першого місця влучання. Дрон частково зруйнував нежитлове приміщення, а гострими осколками побило газову трубу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Через ранковий обстріл та пошкодження споруди був змушений повністю призупинити свою роботу один із районних судів Одеси.

Реклама

Вадим Кисельов, в.о. голови постраждалого районного суду: «Всі пошкодження ви чудово бачите на місці події. Тобто сьогодні фактично вся робота суду повністю паралізована, ми фізично не можемо працювати. Вщент розбиті і зали судових засідань, і нам зараз усім треба просто прийти до тями після пережитого. На щастя, ніхто з працівників не постраждав, але люди були на місці — це було справжнє жахіття, ну що ще ми можемо сказати».

Цей районний суд уже не вперше переживає жорстокі ворожі атаки. Цього разу нових людських жертв вдалося уникнути лише тому, що в ранковий час у будівлі ще не було відвідувачів. Наразі майже всі судові зали залишилися без вікон, а уламками потрощеного скла та штукатурки завалило довгі коридори установи.

Загалом за останній тиждень російські терористи масовано та безжально б’ють по всьому одеському регіону. Вони цілеспрямовано цілять у портову інфраструктуру, цивільні іноземні судна та місцеві критичні підприємства. Тільки за цей короткий час окупанти випустили по області майже три десятки авіаційних ракет та понад дві сотні ударних дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака БАЛІСТИКОЮ по КИЄВУ! Зміни в УРЯДІ! ФЕДОРОВ залишає Міноборони! | ТСН 07:00 16 липня

Реклама

Новини партнерів