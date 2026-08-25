Росія почала бити по ТЦ в Україні: Жданов попередив про небезпеку і назвав міста-цілі

Олег Жданов / © ТСН

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Росія взялася за новий терор — знищувати торговельні центри в Україні. У ніч проти 25 серпня під удар потрапив ТРЦ у Дніпрі. До цього Росія атакувала торговельний центр у Кривому Розі, внаслідок чого загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, навіщо Росія атакує торговельні центри, яка мета цих ударів, які можливості має РФ та чого чекати від обстрілів найближчим часом.

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Наближається холодна пора року. Українців уже лякають тим, що ця зима може бути найважчою за всі попередні. Олег Жданов зазначив, що подібні заяви чиновники роблять уже п’ятий рік поспіль.

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«Я вам скажу так, що дуже прикро, що наші чиновники, до речі, п’ятий рік поспіль, і у нас кожного разу найгірша зима із всіх, які можуть бути. Це стандартна така платівка, яку вони заводять. Ну, мабуть, заздалегідь вони себе унебезпечують від народного гніву в плані того, що погана підготовка до зими», — сказав він.

Водночас, за словами експерта, Росія зараз обрала зовсім іншу категорію цілей.

«Стосовно самої зими, стосовно обстрілів, бачите, Російська Федерація на сьогоднішній день обрала зовсім іншу категорію цілей. Вони мітять по торгових центрах і складах. Вони хочуть створити ситуацію перебої з постачанням продовольства», — пояснив Олег Жданов.

Він назвав це головною метою Російської Федерації.

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«Ось яка головна мета Російської Федерації. А коли не буде продовольства, вони сподіваються, що у нас почнуться голодні бунти. Оце головна мета, створення хаосу», — кааже військовий експерт.

За словами Олега Жданова, у Росії наразі лише зароджується невдоволення, однак там уже є проблеми з бензином.

«Чому? Тому що у них там поки що тільки зароджується невдоволення, але у них бензинові бунти, у них вже, можна сказати, майже на підході. А у нас немає нафтобаз, у нас немає нафтопереробних заводів, куди бити», — сказав він.

Експерт також нагадав про російські удари по українській енергетиці.

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«Енергетику нашу вони вже били-били. Чотири роки били по нашій енергетикі. До речі, найгірша зима була 1922-1923», — зазначив Олег Жданов.

Він пояснив, що тоді українці переживали тривалі блекаути.

«Коли були блекаути, майже на добу, ми сиділи без світла. А сьогодні ми навчилися, ми створюємо когенерацію, ми навчилися перекидати потужності. Так, можуть бути перебої зі світлом, але ми все це вміємо і знаємо, як це переживати», — сказав військовий експерт.

За його словами, у Росії таких можливостей немає.

«В Російській Федерації такого немає. Тому вони обрали сьогодні продовольчу базу», — каже Олег Жданов.

Чи змінилася ситуація з ППО

Військовий експерт відповів, чи відчує Україна різницю в можливостях протиповітряної оборони цього року порівняно з минулим.

За його словами, ситуація стала складнішою, однак проблема полягає не лише в наявності комплексів проти балістики.

«І, так, тут нам стало набагато гірше. Але дивіться, Бровари, як вони розносили, там же ж комплексу і не було. Навряд чи, якби були ракети, то навряд чи ми змогли захистити, встигнути, перекинути», — пояснив він.

Особливо складно захищатися від ракетних атак, коли Росія завдає групових ударів за короткий проміжок часу.

«Особливо, коли вони зненацька намагаються наносити групові ракетні удари в короткий проміжок часу. Нам сьогодні треба не стільки, так, треба не покладати рук стосовно прохання щодо передачі нам ракет в версії ПАК-3. Але нам треба сьогодні працювати над новітніми способами, а саме вчинити полювання на пускові установки», — сказав Олег Жданов.

Він вважає, що знищення російських пускових установок могло б вирішити проблему балістичних ударів.

«І якщо ми винайдемо спосіб, як полювати на ці пускові установки, повірте, балістики не буде, просто не буде. Росія буде або боятися викатити їх для пуску, або ми їх просто познищуємо. І тоді питання „Петріота“, ну, відійде, точно відійде на другий план», — каже експерт.

Що таке «Бандеролі»

Олег Жданов також пояснив, чим саме атакувала РФ торговельні центри в Україні 25 серпня, зокрема в Дніпрі. За його словами, також була спроба завдату удару по ТЦ в Києві

«Так, вчора була загроза двум торговим центрам республіки і лавіна мов. І так, дійсно, це були бандеролі. До речі, ввечері 23-го, коли вже почали з’їжджатися гості на День Незалежності, теж була повітряна тривога, чотири бандеролі», — розповів військовий експерт.

За його словами, ” Бандероль”фактично є міні-ракетою.

«Дивіться, „Бандероль“ — це фактично міні-ракета. Вони поставили на бомбу двигун, оснастили її цими крилами і запускають її з повітря. Запускає її розвідувально-ударний дрон „Оріон“ російський», — пояснив Олег Жданов.

Він зазначив, що один російський дрон «Оріон» може нести дві такі «Бандеролі».

«Він несе дві таких „Бандеролі“. Дальність у нього приблизно до 300 кілометрів, десь до 70-90 кілограмів. У нього бойова частина, вона може бути різною — термобарічною, касетною і фугасною», — розповів експерт.

За словами Олега Жданова, швидкість «Бандеролі» може сягати 500 кілометрів на годину.

«І, на жаль, швидкість її десь до 500 кілометрів на годину. І, фактично, для збиття цієї бандеролі потрібен зентіно-ракетний комплекс. Її кулеметом не зіб’єш», — зазначив він.

За технічними характеристиками «Бандероль» можна класифікувати як баражуючий боєприпас.

«До речі, якщо класифікувати по технічних характеристиках, то це баражуючий боєприпас, який може знаходитися певний час у повітрі. І за цей час пролетіти майже 300 кілометрів і нанести ураження. Ось в цьому проблема», — сказав військовий експерт.

Він наголосив, що для боротьби з такими боєприпасами потрібні ракетні комплекси.

«Проблема в тому, що потрібна ракета, потрібен згідно ракетний комплекс. Не важливо, переносний, стаціонарний, пересувний — не важливо, але ракетний», — каже Олег Жданов.

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