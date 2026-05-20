Росія почала бити по Україні радіоактивними "Шахедами": Жданов пояснив, що це за зброя, і попередив про небезпеку

Олег Жданов

Росія почала використовувати радіоактивне озброєння на ударних дронах типу «Шахед». В одному зі збитих безпілотників, як повідомили в Службі безпеки України, зафіксували випромінювання, яке суттєво перевищувало природний радіаційний фон.

Йдеться про модифікований ударний дрон «Герань-2», який атакував Чернігівщину в ніч проти 7 квітня. Під час обстеження уламків поблизу селища Камка фахівці виявили підвищений рівень гамма-випромінювання — 12 мкЗв/год, що може становити загрозу для здоров’я людини.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, що це за зброя, чим вона небезпечна та на яку відстань може долетіти.

Що відомо про радіоактивний «Шахед»

У СБУ повідомили, що на уламках ворожого дрона виявили фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря». Такі ракети російські війська використовують під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

За даними слідства, до складу бойової частини ракети входили елементи ураження зі збідненого урану — були ідентифіковані ізотопи Уран-235 та Уран-238. Після виявлення небезпечних уламків їх привели в безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

У СБУ закликали українців бути особливо обережними в разі виявлення уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку можуть становити пошкоджені або згорілі боєприпаси, які здатні виділяти радіоактивний пил. У разі виявлення підозрілих уламків не можна до них наближатися, торкатися чи переміщувати — треба відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників, поліцію або СБУ.

Чи це ядерна зброя

За словами Олега Жданова, ракета Р-60 на «Шахеді» — не нова практика. Її використовують для боротьби з українською армійською авіацією, яка вилітає на перехоплення безпілотників.

«Це ракета повітря-повітря для боротьби з повітряними цілями. Вони таким чином хочуть боротися з нашою армійською авіацією, яка вилітає на знищення „Шахедів“», — пояснив він.

Експерт додав, що росіяни постійно експериментують із дронами. Наприклад, «Шахеди» вже могли переносити FPV-дрони, які після відокремлення від безпілотника окремо атакують цілі.

Водночас Жданов наголосив, що виявлене випромінювання не означає, що йдеться про ядерну зброю.

«Це не говорить про те, що там ядерна зброя», — каже він.

На думку експерта, Росія могла навмисно закласти в дрон або ракету елементи, які мають радіоактивне зараження. Він припустив, що це може бути елемент так званої «брудної бомби», головна мета якої — не стільки завдати фізичної шкоди, скільки посіяти страх серед населення.

«Тут не стільки буде шкоди від цього маленького елементу, який випромінює радіацію, скільки буде паніка серед населення», — зазначив він.

Жданов порівняв такі дії РФ із використанням заборонених засобів впливу, зокрема хімічної зброї проти українських військових.

Він наголосив, що наразі зарано робити остаточні висновки. За його словами, потрібно встановити, чи була радіоактивна деталь закладена навмисно, чи окремі елементи просто перебували поруч із джерелом випромінювання.

Експерт пояснив, що метал здатен накопичувати радіацію. Якщо предмет тривалий час перебуває біля джерела випромінювання, він може почати «фонити», а радіоактивність потім важко усунути.

«Тут треба ще розібратися. Навмисна це була деталь, яка випромінює, чи вона десь перебувала біля якогось джерела радіації і набралася», — сказав він.

Куди може долетіти такий «Шахед»

За словами Жданова, додаткове навантаження у вигляді ракети зменшує дальність польоту дрона. Однак це не означає, що загроза стає меншою.

«Що більша нагрузка, то менша дальність. Але з урахуванням того, що у „Шахедів“ до 2000 кілометрів дальність, мінус 200–300 кілометрів — не проблема», — пояснив він.

Тобто навіть із додатковою ракетою такі безпілотники потенційно можуть долітати на великі відстані територією України.

Як на інформацію про радіоактивні уламки реагують місцеві

ТСН.ua звернувся по коментар до старости округу, до якого входить село Камка на Чернігівщині, поблизу якого знайшли уламки ракети з підвищеним радіаційним фоном.

Очільниця старостату Лариса Безручко відмовилася детально коментувати ситуацію, пославшись на офіційну інформацію правоохоронців.

«Це закрита інформація», — сказала вона в коментарі ТСН.ua.

