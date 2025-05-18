Росія почала літній наступ: Путін знову хоче дійти до Києва

Війна в Україні / © ТСН

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Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні переговори. Літня наступальна кампанія армії РФ вже розпочалася. Фронт на Харківщині та Сумщині — під шаленим тиском. Найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Ворожа армія тисне на Покровськ і напряму загрожує Дніпропетровщині. А посадовці в США попереджають: Путін збирається захопити побільше території, просуваючись аж до околиць Києва.

Про все це розповіла Аліна Туришин в ексклюзиві TSN.ua.

Агресивні наміри Путіна

Росія, ймовірно, готується до літньої кампанії і стягує сили та засоби до ключових гарячих точок на полі бою. Про це пише видання Financial Times із посиланням на представників української розвідки. Також про це заявляють як українські військові, так і експерти.

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Попри те, що російський диктатор імітує діяльність переговорів, ніяких конкретних та реальних дій з боку Росії до реального припинення війни не спостерігається. Ба більше, з активізацією розмов про переговори ворог значно посилив свій тиск на фронті.

Видання CNN, посилаючись на американських посадовців, інформує про наміри російського командування сформувати значні військові сили. За оцінками США, ймовірний майбутній наступ РФ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

Один із американських посадовців, як передає CNN, висловив думку, що Путін «спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва», і що російська сторона докладатиме максимальних зусиль для досягнення цієї мети.

За американськими оцінками, українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів наразі суттєво стримують просування Росії, незважаючи на значну перевагу в людських ресурсах, яку РФ має як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська продовжують утримувати позиції.

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Водночас, за даними CNN, Україна стикається зі значним дефіцитом людських ресурсів на полі бою, хоча Росія також має власні проблеми з накопиченням необхідних для масштабного наступу сил. При цьому співрозмовник CNN повідомив, що немає ознак того, що Північна Корея наразі здатна суттєво наростити кількість своїх військ в Україні після втрат тисяч солдатів у попередніх боях.

Оцінки Сполучених Штатів протягом кількох тижнів поспіль вказують на те, що військові цілі Росії, включно із захопленням нових українських територій, практично не змінилися.

Це відбувається попри заклики адміністрації Дональда Трампа до Кремля дотримуватися 30-денного перемир’я та розпочати реальні мирні переговори. CNN раніше повідомляв, що українські військові вже кілька тижнів спостерігають за перекиданням значної кількості російських військ та техніки на позиції, розташовані лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Цей останній аналіз з’явився саме тоді, коли українські та російські офіційні особи прибули на зустріч до Туреччини.

Бої на Харківщині посилюються

Росія вже фактично розпочала свій літній наступ. Про це 15 травня заявив речник ОТГ «Харків» Шамшин в ефірі телеканалу «Ми — Україна». Він наголосив, що не варто розраховувати на те, що найближчим часом буде перемир’я на фронті.

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Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявляє, що за останні дні на багатьох напрямках Росія збільшила зусилля по захопленню нових територій. Сильно тиснуть на Борову, що на Харківщині. У зоні відповідальності підрозділу бригади кількість штурмів тільки збільшується.

Згідно з даними аналітиків проєкту DeepState, російським військам залишається приблизно 12 кілометрів до цього населеного пункту. Борова постійно перебуває під ворожими обстрілами, зокрема, російські сили активно застосовують для її ураження керовані авіаційні бомби (КАБи). Для росіян вихід до річки Оскіл має стратегічне значення.

Окрім того, район Борової розташований неподалік від Куп’янська, який є критично важливим залізничним та логістичним центром для українських сил. Тиск на цей напрямок або його захоплення дозволяє Росії порушити українські шляхи постачання та потенційно використовувати існуючу інфраструктуру у власних цілях.

Закріплення в районі Борової та на захід від Осколу створює для російських військ плацдарм для розвитку подальших наступальних дій. Це може включати спроби просування глибше на територію Харківської області, обхід українських позицій на суміжних напрямках (зокрема, в районі Лиману) та створення більш сприятливих умов для операцій на Донбасі.

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В ОТУ «Харків» 15 травня також заявили, що РФ почала наступ в районі Липців на Харківщині. Українські військові фіксують накопичення сил ворога. Окупанти йдуть на штурми з бронетехнікою та мотоциклами.

Росія відкрила новий фронт на цьому напрямку 10 травня 2024 року. Найзапекліші бої тоді були за Липці та Вовчанськ, які Росія фактично стерла з лиця землі буквально за кілька тижнів, але ворожа армія зустрілася з потужним спротивом українських захисників, які не дали просунутися армії ворога вглиб української території.

Загроза для Сумщини

Після місяців жорстоких боїв у Курській області, росіянам все ж вийшло зайти у Сумську область.

Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній розповів, що зараз російські війська контролюють близько 100 квадратних кілометрів української території в Сумській області. Ворог зайшов на нашу землю та продовжує, хоч і повільно, але просуватися, що свідчить про цей напрямок як один із стратегічних пріоритетів РФ.

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Аналітики вивчення війни уточнюють, що ворог встановив контроль над такими населеними пунктами як Новеньке, Басівка, Журавка та Веселівка. Армія РФ також продовжує тиск на Водолаги та Біловоди. На оновленій мапі від Deep State на цій ділянці збільшилася «сіра зона».

Ситуація на Донбасі загострюється

За даними Максима Жоріна, 14 травня було оголошено про примусову евакуацію сімей з дітьми в Олексієво-Дружківці, Покровську, Дружківці, Словʼянську, Костянтинівці, Краматорську. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін пояснив, що там перебуває величезна кількість людей, зокрема, дітей, а обстановка в області — найскладніша. Під обстрілами — майже вся область.

Ворожі війська всіма силами намагаються окупувати всю Донецьку область. Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку. Аналітики Deep State пишуть, що продовжується ускладнення на стику Покровського та Торець кого відтинках фронту.

Ситуація складається не найкращим чином, великі проблеми створюють ворожі екіпажі дронів, які розбивають позиції, б’ють по логістиці, чим ускладнюють роботу для Сил Оборони. Наявна обстановка вимагає великих додаткових ресурсів, щоб протистояти армії РФ і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові, в свою чергу, докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник, пояснюють аналітики.

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Аналізуючи ситуацію навколо міста Покровська, яке росіянам, попри усі зусилля, не вдалося захопити місто, Тарас Чмут пояснює це ефективними діями української армії. За його словами, українське командування змогло стабілізувати ситуацію на цій критично важливій ділянці фронту шляхом оперативного перекидання резервів — як живої сили, так і необхідних засобів.

На підступах до Дніпропетровщини

Росіяни не полишають спроб прорватися до Дніпропетровської області. Згідно з мапою Deep State, можна побачити, що важкі бої відбуваються в районах Котлиного, Удачного, Успенівки, Котлярівки, Багатиря.

Аналітики пишуть, що після повного зайняття Розливу ворогом, противник активно здійснював спроби просуватися до Багатиря, який давно був ціллю росіян у питанні логістики. Свої намагання залетіти в Багатир противник почав зі швидкісних штурмів на мототехніці або просто ліз піхотою, з часом підключивши техніку як вогневу підтримку.

Здійснюючи постійний тиск, ворог досягнув свого і наразі ворожа армія фіксується в південній частині села та південно-східних околицях. Пробують також пробиратися в центр населеного пункту, але поки безуспішно.

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На зайнятій частині Багатиря противник накопичує піхоту для подальшого просування. Вище від Багатиря розташована Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки, а між селами — річка Вовча, яка навряд стане перешкодою, бо ворогу достатньо зайняти позиції для роботи екіпажів дронів.

Не менш важкою залишається ситуація в районі Торецька, де бої відбуваються з надзвичайною інтенсивністю та жорстокістю. Російські війська застосовують тактику «спаленої землі», завдаючи по місту та його околицях масованих обстрілів з артилерії, мінометів та використовуючи КАБи, що призводить до катастрофічних руйнувань.

Лише в самому місті ворог втратив понад 15 тисяч солдатів. Тисячі тіл російських військових просто лежать серед знищених будівель. Тарас Чмут підкреслює: там, де позиції утримують сильні бригади з досвідченими командирами, оборона тримається міцно. Натомість, там, де перебувають, образно кажучи, «тисячі приданих батальйонів» — підрозділів, на які не звертають належної уваги та які відчувають брак ресурсів, відповідно, оборона може «посипатися».

Згідно з картами Deep State, майже все місто перебуває у червоній зоні, тобто контролюється ворогом. Однак, варто додати, що як такої лінії фронту тут не існує. Це зона тотального зіткнення, де позиції українських військових можуть знаходитись глибоко в тилу противника, і навпаки.

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Торецьк розглядається ворогом як ключ до Костянтинівки, яка є значним логістичним та оборонним центром ЗСУ. Просування через Торецьк у напрямку Костянтинівки, а далі — Слов’янська і Краматорська, є однією зі стратегічних цілей Росії на Донбасі.

Битва за острови на Херсонщині

Активні бойові зіткнення постійно відбуваються, зокрема, за численні острови, розташовані у гирлі Дніпра між правим та лівим берегами. Ці острови мають тактичне значення, дозволяючи контролювати ділянки річки та використовувати їх як позиції для спостереження чи диверсійних дій.

Наразі більшість цих островів містяться в так званій «сірій зоні» бойових дій, що означає відсутність сталого контролю однієї зі сторін та періодичні бої за встановлення контролю над ними. Однак, як зауважив керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, загроза ймовірної спроби форсування Дніпра тут залишається.

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, з ключовими боями навколо Покровська, Часового Яру, Торецька та Вовчанська, а також загрозою для нових територій, зокрема, Дніпропетровщини та Сумщини. Аналіз показує, що РФ продовжує адаптувати свою тактику та визначати пріоритети, прагнучи досягти своїх стратегічних цілей.

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Однак, стійкість української оборони, здатність ефективно виснажувати ворога та такі визначальні фактори, як якість підрозділів та забезпечення ресурсами, залишаються ключовими елементами, що стримують повномасштабний прорив противника. Боротьба за кожен метр української землі триває, і її результат залежить від подальшої консолідації зусиль та підтримки України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ РОЗПОЧАЛА ЛІТНІЙ НАСТУП: ПУТІН ХОЧЕ ПРОСУНУТИСЬ ДО ОКОЛИЦЬ КИЄВА?!

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс», яка летить на 10 тис. км.