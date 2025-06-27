Росія почала запускати нові “білі “Шахеди” по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Росія почала запускати нові модифікації «Шахедів» по Україні. «Білі» дрони мають платформи зі штучним інтелектом, камерою та радіозв’язком.

Чим небезпечні нові «білі „Шахеди“ та скільки їх в РФ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія почала запускати «білі „Шахеди“»: що відомо

Про застосування нової модифікації російських безпілотників повідомляє Associated Press і експерт з військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, російська армія отримала на озброєння «білі Шахеди».

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Вони мають платформи зі штучним інтелектом, камерами та радіозв’язком. Водночас, за його словами, така електроніка є надзвичайно дорогою, що обмежує її масове використання. На думку Бескрестнова, ці модернізовані безпілотники, ймовірно, виключно для цілеспрямованих атак — зокрема на рухомі цілі, або на критичну інфраструктуру, вежі ліній електропередач тощо.

Військовий експерт Олег Жданов підкреслює, що наразі ми спостерігаємо не серійне виробництво, а поодинокі випадки застосування «білих „Шахедів“».

«Мабуть, вони випробують чергову розробку цих „Шахедів“. Але, судячи з того, як і чим укомплектований цей „Шахед“, то можна припустити, що навряд чи Росія запустить його в серійне виробництво. Тому що, по-перше, дороговизна цього «Шахеда». Він коштує набагато більше, ніж звичайна «Герань» за рахунок цього штучного інтелекту (це називається машинний зір) і за рахунок радіокерування. До того ж радіокерування обмежується дальністю ретранслятора. Максимально 100-150 кілометрів, кажуть фахівці, не більше», — розповідає Олег Жданов.

Втім у нових «Шахедів» є великий недолік, каже експерт Річ у тім, що будь-яке радіокерування легко переривається засобами радіоелектронної боротьби.

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«Так що навряд чи ми побачимо настільки дорогий „Шахед“ в серійному виробництві. Можливо, в межах 150 кілометрів у прифронтовій зоні вони можуть їх застосовувати в якості ударно-розвідувального БпЛА. Тобто знімати інформацію, якщо він проб’є нашу систему РЕБ, і зможе передати відеокартинку до оператора, поки він не втратить з ним зв’язок», — вважає Олег Жданов.

Водночас, як повідомляє Associated Press, багатоантенні модулі дозволять безпілотнику бути стійкішим до засобів РЕБ. В уламках збитих «білих» «Шахедів» виявили модулі з 8 та 12 антенами, виготовлені у Китаї. А блок перешкод, який витягли з уламків одного з безпілотників, вказує, що його виготовив Іран.

Девід Олбрайт з вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що попередні версії «Шахедів» не мали здатності змінювати траєкторію після запуску чи уражати рухомі цілі. Вони просто кружляли у повітрі в пошуках цілі, що дозволяло відносно легко їх збивати.

Однак поява радіозв’язку на нових «білих „Шахедах“ дає змогу операторам керувати дроном у реальному часі, змінювати маршрут, обирати ціль. Потенційно оператор навіть зможе керувати великою кількістю дронів одночасно.

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«Що стосується машинного зору, особливість його в тому, що ці засоби повітряного нападу з таким обладнанням, можуть самостійно визначати ціль і самостійно коригуватися на ту ціль, яку вони знайшли. По співпадінню зображення вони визначають та ціль чи ні, і якщо та, то коригують свою траєкторію для більш точного влучання в ціль. Це дуже складно, це фактично вже на рівні крилатої ракети. Якби ще додати турбореактивний двигун і збільшити швидкість, то вважайте, що майже мінікрилата ракета», — зазначив Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами у ніч проти 27 червня. Читайте про наслідки обстрілу.