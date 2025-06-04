Росія погрожує вдарити “Орешніком” по Україні: екстрасенс відповів, чи є загроза

Володимир Путін / © ТСН.ua

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РФ погрожує ударами по Україні у відповідь спецоперацію СБУ зі знищення стратегічної авіації РФ. Зокрема, пропагандисти закликають вдарити «Орешніком».

Екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро та циганській колоді, відповів, чи здатна на таку «помсту» Росія.

Він зазначив, що зробив прогноз на червень 2025 року.

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«Тому що „Орешнік“ — це все-таки така досить серйозна подія. І тижня для цього може бути мало. Все-таки до цього має бути якась велика підготовка», — каже екстрасенс.

На циганській колоді випала карта старшої дами. Вона, за словами Завидовського, попереджає про активізацію ворогів.

«Карта ворога. Карта розмови, залякування. Карта служниці. Тут карти, в принципі, не є сильно чорними. Єдине, що карта ворога говорить про якісь ворожі провокації», — пояснює екстрасенс.

Він каже, що не бачить загрози удару «Орешніком» і на колоді Таро.

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«Карта імператриці падає, карта сильної жінки. Королева жезлів і туз кубків падають. Ну, на рахунок „Орешніка“, я би сказав, що це не сильно є великі загрози. Думаю, що цього не буде в червні. Карти непогані. Туз кубків, королева, імператриця. Навіть жодного меча не випало. Єдина карта ворога, активізація ворогів. Але це можуть бути інші види ударів. Це можуть бути, знову ж таки, удари дронами, це можуть бути удари якимись іншими БПЛА. Загрози конкретно „Орешніком“, чи там якась така от зброя схожа на нього, я зараз в червні не бачу на даний момент», — каже Завидовський.

Раніше екстрасенс розповів про наслідки спецоперації СБУ для України.