ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Росія посилила обстріли одного із обласних центрів: гатять дронами, КАБами й ракетами

Окупанти масовано обстрілюють Запоріжжя.

Росія посилила обстріли одного із обласних центрів: гатять дронами, КАБами й ракетами

Наслідки обстрілу Запоріжжя

У Запоріжжі через російські атаки відомо про двох загиблих і 15 поранених. По регіону ворог ударив майже 700 разів. Лише дронів летіло близько пів тисячі. А ще були задіяні артилерія, ракети та авіація. Бомбами з літаків росіяни цими днями масовано атакують обласний центр.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Близько опівночі ворог знову атакував місто фугасними авіабомбами. В Шевченківському районі російське залізяччя впало поблизу ботанічного саду.

Ударною хвилею пошкодило будинки навпроти. На місці спалахнула пожежа. Ще одна бомба впала на зелену зону і не здетонувала.

Три дні поспіль окупанти тероризують запоріжців. Містян закидають фугасними авіабомбами. Вперше по обласному центру з авіації почали бити ще у вересні 2024 року. Але таких масованих атак не було давно. Лише за останні дні по місту запустили понад 20 таких бомб.

«Основні причини: перша — ворог модернізував свої засоби. Друга — ворог, наприклад, у ніч з неділі на понеділок зробив масований обстріл, якого не було раніше. Одразу запустив 15 КАБів на проміжку 20 хвилин. Це багато. Шість було збито. Долетіло 9. 10-й упав у полі підбитий. Тому дві причини», — каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

По мирних б’ють і вдень, і вночі. Крім керованих авіабомб, по місту запускають й ударні дрони. Вчора вдень окупанти атакували Запоріжжя чотирма «Шахедами» та однією ракетою. Вгатили у складські приміщення та припарковані поряд машини запоріжців. 15 мешканців звернулися по допомогу до медиків. На місці загинула людина. Тяжкопоранений 30-річний чоловік помер у лікарні. Загалом атаки росіян за ці три дні забрали життя пʼятьох запоріжців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 06:00 новини 24 вересня. ТРАМП та ЗЕЛЕНСЬКИЙ зустрілися в ООН! Про що домовилися?

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie