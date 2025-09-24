Росія посилила обстріли одного із обласних центрів: гатять дронами, КАБами й ракетами

Наслідки обстрілу Запоріжжя

У Запоріжжі через російські атаки відомо про двох загиблих і 15 поранених. По регіону ворог ударив майже 700 разів. Лише дронів летіло близько пів тисячі. А ще були задіяні артилерія, ракети та авіація. Бомбами з літаків росіяни цими днями масовано атакують обласний центр.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Близько опівночі ворог знову атакував місто фугасними авіабомбами. В Шевченківському районі російське залізяччя впало поблизу ботанічного саду.

Ударною хвилею пошкодило будинки навпроти. На місці спалахнула пожежа. Ще одна бомба впала на зелену зону і не здетонувала.

Три дні поспіль окупанти тероризують запоріжців. Містян закидають фугасними авіабомбами. Вперше по обласному центру з авіації почали бити ще у вересні 2024 року. Але таких масованих атак не було давно. Лише за останні дні по місту запустили понад 20 таких бомб.

«Основні причини: перша — ворог модернізував свої засоби. Друга — ворог, наприклад, у ніч з неділі на понеділок зробив масований обстріл, якого не було раніше. Одразу запустив 15 КАБів на проміжку 20 хвилин. Це багато. Шість було збито. Долетіло 9. 10-й упав у полі підбитий. Тому дві причини», — каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

По мирних б’ють і вдень, і вночі. Крім керованих авіабомб, по місту запускають й ударні дрони. Вчора вдень окупанти атакували Запоріжжя чотирма «Шахедами» та однією ракетою. Вгатили у складські приміщення та припарковані поряд машини запоріжців. 15 мешканців звернулися по допомогу до медиків. На місці загинула людина. Тяжкопоранений 30-річний чоловік помер у лікарні. Загалом атаки росіян за ці три дні забрали життя пʼятьох запоріжців.

