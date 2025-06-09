Росія посилила обстріли України: Жданов попередив, коли очікувати нових ракетних ударів

Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія у ніч проти 9 червня завдала чергового масованого удару по Україні. РФ атакувала 499 засобами повітряного нападу — безпілотниками та кількома типами ракет. Удар був спрямований на Київщину, Чернігівщину та Рівненщину, зокрема містечко Дубно.

Куди цілився ворог, чим була особлива атака, чому балістичні ракети в столиці «зникали», чого очікувати від Росії далі та чи можуть обстріли тривати в такому ж темпі — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чим особливий ракетний удар 6 червня: куди цілила РФ

За його словами, російська атака мала дві особливості. По-перше, РФ атакувала маленьке містечко Дубно в Рівненській області. Олег Жданов пояснює: там розташований один з українських оперативних аеродромів, куди й цілила Росія.

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«Найімовірніше, Російська Федерація по своїх якихось розвідданих шукала там F-16. Можливо, вони шукали там шведський літак Saab дальньої радіолокаційної розвідки. Чому? Тому що західні ЗМІ пишуть, що повітряний бій із Су-35 на Курщині — це було перше в історії пряме бойове зіткнення F-16 і Су-35. І також вони пишуть, що, можливо, ми застосували цей шведський літак Saab для підсвітки цілі, щоб її уразити за допомогою системи Link 16, до якої нас нарешті підключили, і ми тепер можемо нею користуватися», — каже Олег Жданов.

Особливість у тому, що український пілот літака може взагалі не включати бортову радіолокаційну станцію — літак летить у режимі невидимості, пояснює експерт.

«Підсвічуються координати цілі, а дані для її ураження передаються по цій системі з інших розвідувальних засобів, радіолокаційних станцій такого літака. Тобто пілот Су-35 міг навіть не знати, що його атакують. Тому вони, найімовірніше, шукали. І тому по Рівному і Дубну основний удар був зосереджений саме на ці два міста», — каже Олег Жданов.

Балістична атака РФ по Києву

Друга особливість російської атаки 6 червня, за словами Олега Жданова, — це велика кількість імітаційних засобів, чи не найбільша від початку повномасштабного вторгнення. Тому ракети, які летіли на Київ, за повідомленнями моніторингових каналів нібито зникали в повітряному просторі.

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«Вони робляться за рахунок станцій радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки, створюється імітація залпу. Наш оператор бачить велику засвітку на екрані в тому районі, і її зазвичай класифікують як велику кількість ракет. Але ж ця імітація діє рівно настільки, наскільки може давати промінь сама станція. Якщо ми говоримо, що у станції розвідки радіолокаційної 300 кілометрів визначення літака, то вона на таку дальність може створювати цю засвітку», — пояснює Олег Жданов.

Однак далі в неї не вистачає потужності і вона вимикається, каже експерт. Саме тому нам повідомляють, що ракети більше не спостерігаються.

«А їхня кількість, якщо ви звернули увагу, коли писали телеграм-канали, що виявлені масові пуски, там була балістика, вони пускали, потім двічі заходили на пускові рубежі Ту-95 з ракетами. І там у повідомленні йшлося, що запущена „велика кількість ракет“, точніша їхня кількість буде уточнюватися згодом. Тобто на первинному етапі ми не можемо порахувати, скільки там ракет було запущено. Ми просто бачимо, що їх начебто багато. А потім ці ракети, коли вони вже розлітаються по напрямках, ми їх можемо порахувати і сказати, наприклад, до 10–15 ракет у повітрі. А якщо це була імітація, то вона на якомусь рубежі максимальної дальності РЛС просто зникає. Була і нема — як світло, виключили і все», — каже Олег Жданов.

За його словами, це хороший сигнал для України. Адже це говорить про те, що РФ уже не може створити таку масованість ударів, особливо ракетами. Загалом під час атаки ворог запустив небагато ракет, більше «Шахедів».

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«До речі, вони виходять приблизно, як раніше й говорилося нашими аналітиками, пов’язаними з повітряними силами, що до 500 „Шахедів“ вони можуть випускати по нас. Тисяча — це під питанням, треба їм накопичувати. А до 500, можливо, в якийсь певний період вони можуть тримати таку високу планку застосування „Шахедів“», — каже Олег Жданов.

Чого очікувати від РФ далі

На думку експерта, найближчим часом російські атаки триватимуть у такому ж темпі. Водночас, за словами Олега Жданова, останні удари не можна назвати відповіддю Путіна на успішну українську спецоперацію зі знищення стратегічної авіації РФ.

«Відповіддю назвати неможливо, тому що можливості РФ, як виявляється, вже дуже обмежені. Вони не можуть нам сьогодні дати 100 ракет по всій території України різних типів. Дуже обмежене застосування. „Шахеди“ так — для нас це проблема, але це ж не ракети. 50 кг вибухівки і 300 кг вибухівки — є різниця», — каже Олег Жданов.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський у нещодавньому зверненні закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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«Про це всі говорять, тому що люди трошки розслабляються і кожного разу до укриття не йдуть. А сьогодні кількість „Шахедів“ велика, а з житловими будинками ви ж бачите, що „Шахеди“ витворяють. Особливо коли влучає „Шахед“, який падає, і вибухає в житловому будинку. Це ж не промислові споруди, які можуть витримати цей вибух або не завдадуть шкоди людям. Тому він абсолютно нормально каже про те, що не ігноруйте», — пояснює експерт.

Олег Жданов зазначив, що обстріли останнім часом посилилися за рахунок саме «Шахедів», а не ракет.

«Я думаю, що будуть обстріли тривати в такому ж темпі. Можливо, вони ще щось зможуть наростити, хоча, найімовірніше, навряд чи. Я думаю, що вони вийшли на таке плато можливостей. Поки їхня економіка не змінить кількість вироблених „Шахедів“ чи ракет, доти особливих змін не буде. Те, що вони триватимуть і за рахунок „Шахедів“ набиратимуть максимальну кількість засобів ураження — так, це цілком ймовірно», — каже Олег Жданов.

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