Росія просувається на фронті та готує потужний удар по Україні: Жданов попередив, чого очікувати в найближчі місяці

Олег Жданов / © ТСН

Миру не буде: російський очільник Володимир Путін відхилив пропозицію США та України під час зустрічі з американською делегацією в Москві 2 грудня. ISW попереджає, що диктатор робить ставку на тривалу ескалацію і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей.

Якими можуть бути подальші сценарії розвитку війни в Україні, що відбуватиметься на фронті в найближчі місяці та чого очікувати від нових російських обстрілів українських міст — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Путін розраховує на війну на виснаження

За словами Олега Жданова, Росія — величезна ресурсна країна, і Путін робить головну ставку на це. Крім того, у РФ є дієві та ефективні партнери — Китай і Північна Корея.

«Іран там трошки відійшов, але не повністю. Тобто Китай фактично забезпечує Росії тримання на плаву. Економіка РФ на військових рейках. Російська Федерація за поточний рік підготувалася до „нескінченної“ мобілізації. У них законодавство готове і вони можуть тепер здійснювати призов і мобілізацію. Пам’ятаєте указ Путіна восени 2022 року — 350 тисяч відмобілізувати, і ніхто його досі не скасував», — каже військовий експерт.

Путін розраховує на війну на виснаження і сподівається, що Європа втомиться надавати нам допомогу, вважає Олег Жданов:

«Плюс Сполучені Штати працюють на Путіна, від Трампа чуємо постійно „припинити, припинити фінансування, постачання зброї“. Наразі Трамп не може сам себе перебороти — коли він бачить гроші, то втрачає волю, і контракти він не зупинить. Якщо Європа продовжить фінансувати закупівлю озброєння, то він його продаватиме. І йому байдуже, куди воно далі піде».

З іншого боку, за словами військового експерта, на Європу тиснуть всіми способами, і деякі країни починають зупиняти постачання допомоги Україні.

«Ну принаймні Італія. Заступник Мелоні (прем’єр-міністерка Італії — ред.) Маттео Сальвіні, він голова проросійської партії, сказав, що під час перемовин і під час фінансової кризи в самій Італії не варто допомагати Україні грошима та закуповувати зброю, щоб не зірвати перемовний процес. Начебто аргументи такі залізні, і Італія на 2026 рік відмовляється від допомоги нашій країні», — каже Жданов.

Таким чином Путін тиснутиме з усіх боків, щоб Україні послабляли допомогу, водночас буде «витискати» з РФ усе, що можна витиснути:

«Плюс допомога партнерів, боєприпаси — Північна Корея, Китай, усі комплектувальні для виробництва зброї, особливо електроніку та мікрочипи, які Росія не може самостійно виробляти. Ну і політичний тиск з боку США на користь Російської Федерації».

Україна програє навіть війну дронів

За словами Олега Жданова, Україна сама додає собі проблем на фронті, зокрема корупційними скандалами.

«Наші корупційні скандали дуже сильно впливають на випуск і постачання зброї для наших Сил оборони України. І начебто ми три роки тримали перевагу та йшли попереду, а сьогодні Wall Street Journal пише, що ми програємо навіть війну дронів, де ми були піонерами в повітряному просторі на лінії фронту», — пояснює військовий експерт.

Він додає, що для нас це величезна проблема:

«Мало того, що наше керівництво розвалило систему мобілізації, воно її просто зламало, а нову не побудувало. А примусове пакування привело до антипатії з боку суспільства, сформувало від’ємну суспільну думку стосовно мобілізації. Тому для нас це величезна проблема».

На фронті зараз відбувається повзучий наступ Росії, каже Олег Жданов:

«Вони там не просуваються семимильними кроками, але повзучий наступ все ж на сьогоднішній день є. Плюс Збройні сили, знову ж таки, якби не корупційний скандал, то президент би не згадав, що реформа досі не виконана в армії. Він там схаменувся, давайте терміново реформувати. І що ви думаєте, прийшла реформа? Де наш начальник Генерального штабу? Він готується щодо США, намагається всім розповісти про ситуацію на фронті замість реформування Збройних сил. Де головком? Головком як командир нижчої ланки намагається „гасити пожежу“ на лінії фронту. Хоча він переїхав з Покровська на Куп’янськ. А що, у нас у Куп’янську теж проблеми? Чи на Покровському напрямку покращилася ситуація?».

Темпи просування Росії виросли

Скільки ми ще витримаємо, сказати дуже важко, каже військовий експерт. Водночас, на його думку, не варто втрачати оптимізм і надію.

«Так, Італія вибула, але вона пасла задніх щодо допомоги і фінансової, і військової. А от, наприклад, такі країни, як Австралія та Нова Зеландія, влилися і фінансуватимуть. Тож загалом, як говорять деякі командири, принаймні командир 3-го армійського корпусу каже, що ще не пізно. Якщо президент змінить головкома і дасть волю нашим командирам стосовно реформування, то ще можна порятувати ситуацію на фронті. Але важко — ми створюємо собі перешкоди самі, а потім їх мужньо намагаємося подолати», — пояснює Олег Жданов.

За його словами, на жаль, темпи РФ у плані просування трохи виросли. Військовий експерт розповів, які міста під загрозою найближчим часом:

«З великих міст на сьогоднішній день найближча перспектива декількох місяців у нас — це Покровськ-Мирноград. Це найбільш такі міста. Можливо, може виникнути загроза Гуляйполю і Костянтинівці. Поки що Слов’янськ-Краматорськ, я би сказав, що 2026 року навряд чи ця проблема може стати стосовно спроб штурму цих населених пунктів. Підійти до їхніх меж з півночі чи з півдня, через Костянтинівку або через Лиман, цілком ймовірно. Якщо ситуація не зміниться на лінії фронту, і залишиться такою, як є».

Росія готує новий масований удар

Олег Жданов нагадав, що президент України Володимир Зеленський тричі офіційно анонсував балістичні ракети.

«Колись вони ж повинні з’явитися. Річ у тому, що щойно з’явиться хоча б одна ракета балістична, треба бити по Кремлю. Треба бити по Москві. Росія — це країна одного міста. Якщо в Москві будуть вибухати балістичні ракети наші, то повірте, ситуація на фронті кардинально зміниться на нашу користь», — каже військовий експерт.

Водночас він упевнений, що російські обстріли українських міст триватимуть:

«Треба чекати на черговий масовваний удар. Єдине, що куди він буде, по всій території України чи по окремих місцях — тут важко сказати. Але я думаю, що найближчим часом, от вони полюбляють десь на вихідні нам влаштувати такий нічний кошмар. Цілком ймовірно, що може бути черговий масований обстріл».