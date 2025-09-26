Росія провела розвідку дронами: Жданов назвав, які міста під загрозою масованого удару

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Російські війська останнім часом активно застосовують розвідувальні безпілотники над українськими містами. Минулого тижня дрон облітав усі райони Києва.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Моніторингові канали повідомляють, що лише днями над Чернігівщиною працювали одразу чотири розвідники. У Дніпрі безпілотник коригував кілька балістичних ударів і більше п’яти годин «проскановував» місто, після чого залишив повітряний простір.

За словами Жданова, причина того, що українська ППО не завжди збиває такі дрони, полягає у пріоритетності цілей:

«Я думаю, що це така політика з боку нашого військового керівництва. Річ тому, що мобільні вогневі групи та зенітно-артилерійські засоби не дістають до цього дрона. Він доволі високо може літати — десь 4–5 кілометрів. А „Гепард“ 4 кілометри по висоті бере, не більше. А ракету на нього витрачати не хочуть, тому що їх у нас дуже-дуже обмаль. До речі, навіть по Києву, я бачу, що працюють зенітно-артилерійські засоби, навіть по бойових дронах, „Шахедах“, „Геранях“, „Герберах“. На жаль, я думаю, що саме в цьому причина».

Водночас експерт зазначає, що Україна наразі не має на озброєнні дронів-перехоплювачів.

«Їх анонсували… Як завжди, у нас анонси дуже гарні. Показали відео. Мабуть, це була експериментальна партія. Там показали декілька влучань дронами-перехоплювачами. Але в останній масований наліт з боку Росії щось командування Повітряних сил ні словом, ні півсловом не обмовилися про те, що вони застосовували дрони-перехоплювачі. Тож думаю, що саме так», — вважає Олег Жданов.

На наступний масований ракетно-дроновий удар по Україні можна чекати будь-коли, каже Олег Жданов. Росія, ймовірно, до нього вже готова.

«Річ у тому, що на 300–400 дронів, я думаю, у них запас є завжди. Або навіть може більше — до 500 дронів. Там 700–800 треба піднакопичити. А так на 300–400, думаю, що точно є у них. Коли вони ухвалять рішення, ми про це неодноразово говорили, тут усе — і політичні, й економічні чинники, і навіть погодні умови впливатимуть. Бо якщо вдарять заморозки, зараз вночі будуть заморозки, то цілком ймовірно, що вони можуть застосувати по об’єктах енергетичної інфраструктури», — каже експерт.