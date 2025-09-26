- Дата публікації
-
Росія провела розвідку дронами: Жданов назвав, які міста під загрозою масованого удару
За словами військового експерта, армія РФ готова до ракетного удару.
Російські війська останнім часом активно застосовують розвідувальні безпілотники над українськими містами. Минулого тижня дрон облітав усі райони Києва.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
Моніторингові канали повідомляють, що лише днями над Чернігівщиною працювали одразу чотири розвідники. У Дніпрі безпілотник коригував кілька балістичних ударів і більше п’яти годин «проскановував» місто, після чого залишив повітряний простір.
За словами Жданова, причина того, що українська ППО не завжди збиває такі дрони, полягає у пріоритетності цілей:
«Я думаю, що це така політика з боку нашого військового керівництва. Річ тому, що мобільні вогневі групи та зенітно-артилерійські засоби не дістають до цього дрона. Він доволі високо може літати — десь 4–5 кілометрів. А „Гепард“ 4 кілометри по висоті бере, не більше. А ракету на нього витрачати не хочуть, тому що їх у нас дуже-дуже обмаль. До речі, навіть по Києву, я бачу, що працюють зенітно-артилерійські засоби, навіть по бойових дронах, „Шахедах“, „Геранях“, „Герберах“. На жаль, я думаю, що саме в цьому причина».
Водночас експерт зазначає, що Україна наразі не має на озброєнні дронів-перехоплювачів.
«Їх анонсували… Як завжди, у нас анонси дуже гарні. Показали відео. Мабуть, це була експериментальна партія. Там показали декілька влучань дронами-перехоплювачами. Але в останній масований наліт з боку Росії щось командування Повітряних сил ні словом, ні півсловом не обмовилися про те, що вони застосовували дрони-перехоплювачі. Тож думаю, що саме так», — вважає Олег Жданов.
На наступний масований ракетно-дроновий удар по Україні можна чекати будь-коли, каже Олег Жданов. Росія, ймовірно, до нього вже готова.
«Річ у тому, що на 300–400 дронів, я думаю, у них запас є завжди. Або навіть може більше — до 500 дронів. Там 700–800 треба піднакопичити. А так на 300–400, думаю, що точно є у них. Коли вони ухвалять рішення, ми про це неодноразово говорили, тут усе — і політичні, й економічні чинники, і навіть погодні умови впливатимуть. Бо якщо вдарять заморозки, зараз вночі будуть заморозки, то цілком ймовірно, що вони можуть застосувати по об’єктах енергетичної інфраструктури», — каже експерт.