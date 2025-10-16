Навіщо Росія готує сотні ракет і стратегічну авіацію: Жданов розкрив підступний план Путіна

Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 16 жовтня Росія знову здійснила масований удар по Україні. Війська РФ запустили 320 ударних дронів і 37 ракет різних типів. На жаль, українська ППО змогла знищити лише п’ять ракет. Основний удар припав на енергетичні об’єкти, найбільше постраждали Полтавська та Харківська області.

Це вже друга атака поспіль, яку Росія проводить не за звичним сценарієм — не у вихідні та без використання стратегічної авіації для ударів по тилу. Чи свідчить це про зміну тактики ворога, чим відрізнялася остання атака і чого чекати далі — пояснив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Чи дійсно Росія змінила тактику

Так, на думку Олега Жданова, російська армія не змінила тактику. Він каже, що противник робить все за планом:

«Я думаю, що не тільки стратегічної авіації, а взагалі ударів вглиб території України не було суто з політичних мотивів. Зараз плануються зустрічі Дональда Трампа і президента Зеленського. Йде розмова про надання нам ракет «Томагавк». А Росія розуміє, що з цими ракетами буде дуже важко боротися. І вірогідність їх проходу через російське ППО неймовірно висока».

Чому Путін притримує ракети і стратегічну авіацію

Він припускає, що в РФ вони зараз не хочуть нагнітати обстановку і чекають, щоб подивитися, чим усе закінчиться.

«Це будуть просто балачки Дональда Трампа чергові, чи це будуть якісь реальні кроки стосовно передачі нам такого зброєння, як „Томагавк“. Тому, я думаю, що вглиб країни поки що Путін не б’є, щоб у Трампа не було приводу сказати: «А, ескалація, він продовжує вбивати мирне населення, от вам „Томагавк“. Саме такий баланс, на мій погляд, вони витримують», — вважає Олег Жданов.

Водночас все інше йде за російським планом, каже експерт: знищення енергетичної, нафтогазової, теплогенеруючої та електрогенеруючої інфраструктури в Україні.

«Путін зараз продовжує цю операцію по створенню суспільної думки стосовно капітуляції України. Або ви замерзнете і я вас реальним геноцидом змушу це зробити, або ви погодитесь на це добровільно. А в Європі він розпочав нульову фазу по створенню суспільної думки, але там, скажімо так, там більш „лайт“ версія в плані застосування засобів вогневого ураження. Там іде спецробота, агентурна сітка, пропаганда через лояльних чи куплених журналістів, блогерів, засобів масової інформації і решти. І політиків в тому числі», — пояснює експерт.

Чим була особлива остання атака: чому ракети досягли цілей

Олег Жданов звертає увагу, що російська армія майже повністю «погасила» Полтаву під час останньої атаки. Справа в тому, що в України недостатньо комплексів ППО, пояснює він:

«Причому не тільки газове видобування, але і газотранспортну систему теж. Вони застосовують і „Шахеди“, які намагаються знищити нашу інфраструктуру. Але основний тягар і найбільшу шкоду нам наносить балістика. Там у нас з комплексами протиракетними взагалі погано. Балістичні ракети спокійно долітають до своєї цілі, а вони мають найбільшу руйнівну силу на сьогоднішній день».

Якщо говорити з військової точки зору, за словами Олега Жданова, Росія йде за цілеспрямованим планом — «виніс» всієї енергетики нашої країни.

Коли Росія може завдати масованого удару по Україні

Військовий експерт вважає, що до остаточно рішення щодо «Томагавків» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім це не означає, що це виключено — тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

«Чекати їх треба, бо ми ж не знаємо, що у Путіна в голові. Але ймовірність таких обстрілів вглиб території країни, масованих обстрілів, буде на сьогоднішній день, на мій погляд, мінімальна. Саме суто через політичну ситуацію», — каже Олег Жданов.

Судячи з того, що говорить Трамп, на думку експерта, Україна не отримає «Томагавки». Він називає розмови про передачу зброї «політичними торгами».

«Особливо виходячи з останньої заяви, що навіть не будуть навчати наш особовий склад застосуванню цих ракет. А ви ж розумієте, що напряму самі американці не будуть здійснювати пуски з нашої території, тому що, як каже Путін, це буде означати вступ США напряму в війну проти Росії на боці України», — вважає Олег Жданов.

Водночас, на думку військового експерта, Путіну не важливо, коли завдати чергового масованого удару по Україні:

«Днем раніше, днем пізніше — для нього цей масований удар вглиб нашої країни не сильно впливає на загальну політику і на загальну ситуацію.

Путін скаже: «Дональд, ну дивись, я ж не б’ю нікуди, які „Томагавки“, навіщо ти такі торги влаштовуєш, дам — не дам». Трамп скаже: «Ну дійсно, тоді „Томагавки не даємо, особовий склад не навчаємо і будемо вирішувати питання іншим способом“. А тоді Путін радісний може хоч в той же самий день нанести нам масований удар«, — вважає Олег Жданов.

Ракети «Томагавк»: чи може отримати їх Україна від США

Військовий експерт підкреслює, що на 99% впевнений, що США не дадуть Україні «Томагавки», і це лише «політичні торги» з боку Трампа.

«Але, з іншого боку, якщо ми так гіпотетично припускаємо, якби їх дали, то я скажу так, що навіть 20-50 ракет — така цифра лунає в відкритих джерелах — 20 ракет можуть погасити „Ямальський хрест“ за один раз. А це повністю покладе енергетику Росії», — каже Олег Жданов.

Зазначимо, що «Ямальський хрест» — це точка на півночі Росії, де перетинаються 17 газопроводів високого тиску. Це стратегічне серце російської газової системи.

«Жодна система в Росії… С-300 — це сама сучасна система на сьогоднішній день. Я не беру С-400, тому що я вірю китайцям, як вони написали, що С-400 — це гарно пофарбований С-300. У них приблизно однакові характеристики стосовно збиття крилатих і балістичних ракет.

А «Томагавк», вона хоч і крилата, але вона зроблена для подолання систем протиповітряної оборони. Так що покласти «Ямальський хрест» і все. І вважайте, що енергетика Росії повністю виключена. І газова, і нафтова, до речі. От що таке було б 20 ракет відправити в одну точку. Навіть якщо б 5 долетіло, цього було б достатньо, щоб обвалити економіку Росії«, — пояснює Олег Жданов.

Саме це є причиною того, що США ніколи не дадуть Україні ці ракети, каже експерт:

«Тому що це головне завдання, я говорив це ще на початку війни. Хто буде перший стояти на сторожі недопущення розвалу Російської Федерації — це Сполучені Штати. Всі бояться цього розвалу».