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Росія розпочне навчання в Білорусі: експерт попередив про загрозу для Європи
У росіян існують реальні плани наступу на країни Балтії та Польщу.
Спільні російсько-білоруські військові навчання на території Білорусі можуть нести загрозу як для України, так і для країн Балтії та Польщі.
Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко.
За даними західних розвідок, у росіян існують реальні плани наступу на країни Балтії та Польщу.
«Але Путін може зробити це й раніше, щоб показати who is who. Плани такі є. На це вказує і заява Марія Захарової, представниці МЗС Росії, яка фактично погрожувала Естонії, коли радила їм подивитися на те, що сталося з Україною та зробити відповідні висновки. Також варто врахувати заяви Трампа щодо НАТО, мовляв, США не будуть відповідати за війну в Україні, це справа виключно Європи. Після цього європейці почали збільшувати витрати на власну безпеку, але роблять це надто повільно. Що теж певною мірою вигідно Путіну, який організовує військові навчання біля їхніх кордонів — щоб налякати або напасти», — каже Ігор Романенко.
Раніше ми писали про те, що спроба Білорусі вступити у війну проти України можлива. Російська та українська армії сьогодні формують нову лінію фронту. Йдеться про так званий північний фронт.