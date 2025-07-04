Росія розрахувала формулу вбивств українців: експерти назвали сценарій завтрашньої війни в Україні

За підрахунками експерта, Росія обстрілює Україну за певною формулою / © ТСН

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Комбінована ракетно-дронова атака по Києву проти ночі 4 липня стала наймасовішою за кількістю повітряних цілей, які гатили по столиці — про це звітують і Повітряні сили ЗСУ, і військові експерти.



Станом на другу половину дня за даними київської влади відомо про одного загиблого та понад 20 поранених, серед яких є дитина — 10-річна дівчинка.



Цього разу Росія знову змінила тактику атак — кияни, які мешкають, наприклад, на правому березі міста повідомляють, що дрони атакували столицю подекуди з інтервалом у декілька секунд. Тобто вибухи було чутно один за одним. Після чого, як відомо, Росія направила на Київ балістичні ракети.

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За даними Київської МВА, пошкоджень зазнали житлові будинки, школи, магазини, гаражний кооператив, СТО та інші локації.



Як відомо, цей удар Росія нанесла після того, як очільник Кремля Володимир Путін поспілкувався телефоном з президентом Америки Дональдом Трампом. Але незадовго до цієї розмови та атаки 3 липня над Києвом, за даними моніторингових Telegram-каналів кружляв розвідувальний БПЛА, який згодом через Чернігівщину повернувся до Росії.



Вже після російської атаки очільник українського МЗС Андрій Сибіга так висловився щодо удару: «Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни».



В той же час окремі військові експерти зауважили, що ця атака стала плювком Путіна в Трампа.



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Чого саме чекати далі та на який рівень виходить війна після чергової розмови Трампа з Путіним — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку політолог Володимир Фесенко.



«Думаю, що це демонстрація з боку Росії того, що «а нам плювати на те, що скажуть американці». Росія керується такою логікою: буде робити те, що вважає за необхідне», — каже Фесенко.



За його словами добре те, що Трамп не в захваті від вчорашньої розмови з Путіним.

«Поки зарано робити висновки. У Трампа мінливі настрої. Добре те, що йому не все сподобалось. До речі, президент Зеленський сьогодні може сказати Трампу, що ця атака відбулася в День незалежності США. Путін фактично відмовив Трампу в якихось конструктивних рухах. Зеленському варто знайти правильну тональність», — вважає експерт.



Чого чекати далі



На це питання політолог відповідає так: «Регулярні масовані атаки — нова стратегія та тактика Росії. Те, що відбулось вночі — це тенденція, яка триває від травня. Зараз ми бачимо це регулярно. Один-два рази тиждень подібні атаки по Україні та по столиці. По Києву атаки були періодичними, а зараз — регулярними».



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Фесенко впевнений, що такі дії Росії — це намагання зламати нас психологічно.



«Це — потужний психо-фізіологічний пресинг. Робиться це для того, щоб ми погодилися на мир будь-якою ціною. На це робиться зараз головний акцент. І саме тому це великий аргумент, чому нам потрібні зараз системи ППО. РФ робить акцент на повітряній війні. Думаю, що регулярні атаки по Києву, на жаль, будуть продовжуватись. Нам потрібно робити відповідні висновки. Негайного рішення, на жаль, немає. Але очевидно, що буде йтись про посилення ППО в різних формах. Традиційна зенітна техніка не дає необхідного ефекту», — каже політолог.



Фесенко не виключає, що Україна може посилити захист повітряного простору завдяки дронам-перехоплювачам.



«Відчувалось, як «Шахеди» вночі летіли майже безперервно. Традиційні зенітні засоби просто не справляються. Треба шукати додаткові засоби. Йде боротьба меча та щита», — резюмує він.

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Вбивають українців за своєю формулою



Своює чергою військовий оглядач Денис Попович зауважує, що зокрема ця атака росіян — це результат накопичення ними в першу чергу дронів.



«В середньому в Росії виготовляють 170 дронів щодоби. Тобто така кількість, яка була вночі — це результат накопичення», — каже він.



Та додає, що в середньому РФ накопичує дрони протягом чотирьох діб для того, щоб потім здійснити масовану атаку за допомогою БПЛА.



«Сьогодні була рекордна загальна кількість повітряних цілей», — уточнює Попович та не виключає, що наступного разу під атакою може опинитись інше українське місто.



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«Ми бачимо якусь математичну послідовність. 2-3-4 ночі і здійснюється удар. Раз на тиждень, раз на 10 днів прилітає по Києву. Така послідовність, думаю, поки буде присутня», — резюмує Попович.

Раніше повідомлялось про те, наскільки небезпечним є отруйний дим над Києвом.

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