Росія "Шахедами" атакувала центр Одеси: місцеві розповіли про обстріл багатоповерхівки та легендарного ринку

Наслідки атаки по Одесі / © ДСНС України

Реклама

Росіяни в ніч проти 24 липня вкотре атакували Одесу ударними безпілотниками: поцілили в багатоповерхівку, поруйнували Привоз та розтрощили Приморський бульвар.

Масований удар відбувався у кілька хвиль — дрони накопичувалися в морі, а потім одночасно били по місту. Усього ворог спрямував на Одесу три десятки ударних безпілотників. На місці зруйнованої багатоповерхівки досі тривають пошукові роботи.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Реклама

Про минулу ніч одесити знову кажуть — найстрашніша за весь час повномасштабної війни. Ворог атакував історичний центр міста. І знову — прицільно вдарив по житловій багатоповерхівці.



У 9-поверховому будинку на Молдаванці — величезна діра на три поверхи. Сейсмограф, яким користуються рятувальники, показує: панелька може обвалитися будь-якої миті. Водночас бійці шукають під завалами людину. В одній із зруйнованих квартир сусіди нібито бачили пожильця. Хвилина тиші — і на уламки заходить кінолог з собакою.

«Шахед» влетів просто у будинок і знищив квартири з п’ятого по восьмий поверхи. Що не потрощила вибухова хвиля — почав нищити вогонь. П’ятеро людей опинилися заблокованими у своїх квартирах. Рятувальники вчасно допомогли їм вибратися. Хтось із мешканців встиг захопити тривожний рюкзак, а хтось — і не пам’ятає, як вибіг з квартири.

Шансів встояти у потрощеного під’їзду — жодного. Руйнування критичні — кажуть фахівці. Мешканці сподіваються бодай потрапити до вцілілих квартир по необхідні речі.

Ще одна величезна пожежа від удару спалахнула на ринку Привоз. Вогонь розповсюджувався дуже швидко. Попри усі зусилля рятувальників, два павільйони знищені ущент. Ще безліч магазинів та яток — пошкоджені.

Реклама

«Все горіло, нас туди не пускали. Ми залишилися без засобів існування. Я на цьому ринку працюю з 94 року. Просто я не знаю, як тепер жити і що робити далі», — каже місцева жителька.



На Приморському бульварі — вирва. Вибиті вікна у пам’ятці архітектури- тутешньому готелі, потрощені дерева, побиті ліхтарі. Наслідки руйнувань в історичному центрі міста нині оцінюють фахівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРИВОЗ в ОДЕСІ ЗРУЙНОВАНО! Приморський бульвар РОЗТРОЩЕНО! НАСЛІДКИ НАЖИВО