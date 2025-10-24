Росія скинула 6 КАБів на Харків: моторошні подробиці атаки

Наслідки атаки по Харкові / © ДСНС

У Харкові кількість потерпілих від ранкового обстрілу зросла до 10 осіб. Щонайменше одна людина в тяжкому стані. Ворог атакував Індустріальний район міста 6 КАБами. Виникла пожежа на автобазі. Один з ударів припав на цивільне підприємство.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Харків знову під прицілом. Близько одинадцятої ранку по цьому району росіяни вдарили п’ятьма керованими авіабомбами. На місцях влучань — понівечені будівлі цивільного підприємства, гаражі та автівки. Є й постраждалі.

В Індустріальному районі Харкова є чимало багатоповерхівок і цивільних підприємств. Потужні вибухи пролунали тут близько обіду. Люди, які саме були на роботі, кажуть від ворожих влучань— земля під ногами здригнулася, а над містом здійнявся густий стовп диму.

Внаслідок атаки постраждало щонайменше 9 людей. У 4 чоловіків віком від 34 до 61 років — осколкові поранення. Ще чотири жінки віком від 40 до 73 років пережили гостру реакцію на стрес, трьох потерпілих шпиталізували.

«Одна людина знаходиться в критичному стані в реанімації, за її життя боряться лікарі. Вона була госпіталізована саме з цього місця, на момент вибуху людина знаходилась тут і ремонтувала машину. Вона отримала дуже серйозні травми», — каже керівник Департаменту надзвичайних ситуацій у Харківській області Богдан Гладких.

На місцях влучань — зруйновані виробничі приміщення, вигорілі гаражі й пошкоджені автівки. Автотранспорт, що тут знаходився, зазвичай перевозив продукти до магазинів. Власники фур зізнаються, навіть підраховувати втрати бояться, адже окрім того що майно пошкоджене — доведеться ще й зупиняти роботу.

За даними ОВА, в навколишніх будинках від вибухів вибито вікна. Масштаби наслідків з’ясовують правоохоронці, які працюють на місцях ударів.

