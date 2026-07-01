Росія скинула на обласний центр України авіабомби: страшні вибухи, є загиблі та поранені

Росіяни авіабомбами атакували Запоріжжя / © ДСНС України

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Двоє людей загинуло, ще 36 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. 22 рази росіяни били з авіації. Під ворожими бомбами був, зокрема, й обласний центр. Внаслідок атак понад 60 тисяч абонентів були знеструмлені. Але зараз енергетики вже повернули світло усім споживачам. Зранку окупанти знову вдарили керованими авіабомбами. Потрощено будинок, поранено жінку. А напередодні лише за півтори години на Запоріжжя прилетіло 7 КАБів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’я Назарової, яка знімала наслідки і сама ледь не потрапила під повторний обстріл.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Близько 16-ї перші авіабомби долетіли до Запоріжжя. Одна з них поцілила у трамвайну колію. Тут поранено двох людей. З десяток автомобілів понівечено вибуховою хвилею та уламками.

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Поки наша знімальна група працювала на цій адресі, знову на пускові рубежі залетіли ворожі літаки. Терміново людей попросили перейти в укриття. Мешканці та журналісти швидко попрямували в безпечні місця. Шевченківський район знову став мішенню для російської авіації — одна з бомб вибухнула безпосередньо біля першого місця обстрілу, інші впали за 4 кілометри від нас.

«Щойно росіяни повторно атакували Запоріжжя, по приватному сектору спрямували три керовані авіабомби. Як бачимо, зараз на місці працюють рятувальники ДСНС, всі екстрені служби, ціла вулиця просто задимлена, її не видно. Вороже залізяччя влучило в один з будинків, зруйнувало його вщент, зараз там велика пожежа», — каже Дарʼя Назарова.

Знищені квартали приватного сектора та ліквідація пожеж

Знищений будинок палає і досі. Цей удар, на жаль, забрав життя однієї людини. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня важкості. Рятувальники, волонтери та медики оперативно виводять постраждалих людей із небезпечної зони.

«Наразі одна людина загинула, ще трьом пораненим допомогли, передали їх бригадам швидкої допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує. Також тут кішечка була поранена, їй відірвало лапку, зараз шукаємо домівку для тварини», — каже Даніїл Пічікін, волонтер.

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Ще одна авіабомба впала вулицею нижче. Керована бомба вдарила просто у металеву конструкцію лінії електропередач. Від спалаху миттєво загорівся очерет, понівечені будинки, що розташовані навпроти. На щастя, на цій конкретній локації люди не постраждали.

Дві повні вулиці вщент потрощені ворожими бомбами. Ще один КАБ поцілив у місцевий дитячий садок. На щастя, на момент прильоту там нікого не було, тож люди дивом не постраждали. Наразі у місті безперервно тривають масштабні роботи з ліквідації наслідків щоденного російського терору.

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