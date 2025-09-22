Росія скинула на один із обласних центрів України 10 ФАБів: моторошні подробиці

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

Троє загиблих і двоє поранених у Запоріжжі. На світанку майже 40 хвилин там один за одним лунали вибухи. На місто військові злочинці випустили з літаків щонайменше десять фугасних авіабомб. Під ударом опинився житловий сектор і автостоянка.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

Зранку в Запоріжжі вибухи лунали фактично кожні декілька хвилин. По місту росіяни запустили щонайменше 10 авіабомб.

За даними поліції це були фугасні авіабомби, оснащені модулями планування і корекції. Тобто можуть бити прицільно на відстань 50-60 кілометрів.

Традиційно військові злочинці били по цивільних. Внаслідок атаки пошкоджено 15 багатоповерхівок, два житлові будинки знищено повністю, потрощені ще понад 10 обійсть. Деякі оселі від ворожих атак потерпіють не вперше.

«Пошкоджені нові вікна, які ми отримали за програмою „Євідновлення“, стеля у ванній, ми не знаємо, наскільки там все серйозно. Вивернуті двері ударною хвилею дуже сильно пошкодило, бо вона йшла перпендикулярно нашим дверям. Маму довелось деблокувати ДСНСникам», — каже потерпіла Ксенія.

Ще одна бомба вгатила просто в дорогу біля набережної магістралі. На щастя, там минулося без постраждалих. Один КАБ впав і не здетонував. Пошкодило вороже залізяччя і автостоянку, там одна за одною спалахнули кілька автівок. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторних вибухів.

Ворожа атака забрала життя трьох запоріжців. Ще двоє, юнаки 16 і 20 років, отримали поранення. Тероризували росіяни і населені пункти області. По містах та селах завдали понад 600 ударів. Там люди вціліли. Зараз жителі Запоріжжі оговтуються після страшного ранку, на місцях влучань працюють комунальні служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХАЛО 40 ХВИЛИН! У Запоріжжі ТРОЄ ЗАГИБЛИХ від АВІАБОМБ! Наслідки НАЖИВО