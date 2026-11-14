Оріхів / © ТСН

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Авіабомбами, артилерією і дронами окупанти розбивають Оріхів. На цьому відтинку противник посилює тиск, намагаючись закріпитися на околицях міста, аби потім його штурмувати. Багатотонні бомби падають просто в серце Оріхова — на залізничну станцію, яка стоїть пусткою з 2022 року.

Бійці 65-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону міста, зафільмували станцію нині — порожні цистерни і покинуті вагони.

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Знімальній групі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка вдалося знайти останню керівницю станції і поспілкуватися з нею.

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Розбита диспетчерська та порожні вагони: що відбувається на станції «Оріхівська»

Залізнична станція Оріхів: колись тут було життя, тепер — руїна і пустка, а в небі постійно літають дрони.

Так станція виглядає зараз — розбита ззовні, понівечена і спалена зсередини. Перекинуті столи і стоси паперів на землі. Противник постійно б'є по станції керованими авіабомбами, артилерією і дронами.

Те, що не згоріло у 2022-му, окупанти спалили у 2026-му, як посилили наступ на цьому відтинку. Станція Оріхів-Вузловий: колись тут було гамірно. На Запоріжжя, Токмак і Маріуполь щодень йшли до двох десятків товарних складів і зо п'ять пасажирських.

Оріхів / © ТСН

Людмила Левченко, остання начальниця станції «Оріхівська»: «Дільниця Пологи — Запоріжжя. Їхали на роботу і назад. Були студенти. Пенсіонери за хлібом їздили у Запоріжжя туди і назад».

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Життя тут остаточно зупинилося 24 травня. Останні працівники станції з родинами евакуювалися з міста. Вокзал і станція спорожніли.

Людмила Левченко, остання начальниця станції «Оріхівська»: «До квітня сходилися на станцію. Ми як маніяки були, дивилися, чи не розбито. Осколок он прилетів у диспетчерську».

Більшу частину вагонів і потягів встигли вивезти, проте не всі. Так вони і стоять вже на іржавих коліях — німі, зранені скалками від бомб і самотні.

Військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Це вже історія. Невідомо, коли повернеться життя. Залізничні состави он стоять, які лишилися».

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Робоча жилетка на столі та спогади про мирний вокзал

Ось диспетчерська — звідси керували усіма потягами, які йшли через Оріхів-Вузловий. Людмила Левченко вперше з 2022 року побачила своє робоче місце. Вона вглядається у відео на телефоні, яке зняли військові 65-ї ОМБр на станції.

Людмила Левченко: «Сняться мені ті кнопки — я черговою по станції була».

На столі у диспетчерській лежить робоча жилетка. Такі носили усі працівники станції, котрі працювали на вулиці на коліях. Таке враження, що її тільки зняли і забули на столі. Колишня директорка станції ледве стримує сльози, бачачи свої речі.

Людмила Левченко, остання начальниця станції «Оріхівська»: «Впізнаю. Цей трафарет робив складач, який загинув останній. Це моя жилетка».

Нині вона працює на іншій вузловій станції біля Запоріжжя, але рідний Оріхів сниться щодня, як і мирне життя, за яким Людмила Вікторівна сумує. Жінка вірить, що колись повернеться у своє місто, на свою роботу, на вокзал.

Але зараз окупанти все ближче підбираються до міста. І все більше руйнувань зазнає станція Оріхів-Вузловий, яка ще є на мапах, але вже знищена у житті. Оріхів тримається на плечах солдатів і офіцерів, які не дають противнику зайти у житлову забудову.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПУТІН ВІДКИНУВ МИРНИЙ ПЛАН! 65 МІЛЬЙОНІВ за генерала СБУ! Звільнено 800 км² | ТСН 17:00 13 листопада

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