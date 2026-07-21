Росія стирає Київ з лиця землі: Жданов попередив, на що здатен Путін і чого чекати найближчим часом

Олег Жданов / © ТСН

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Російська армія намагається зробити Київ неможливим для життя. Ворог продовжує безупинно завдавати ударів по столиці. Так, на вихідних Київ зазнав найбільшої ракетної атаки балістикою з початку повномасштабної війни. Моніторингові канали нарахували близько 40 балістичних ракет, що летіли на столицю.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чого намагається досягти ворог, чим була особлива остання атака, чого чекати від РФ далі та наскільки ефективно українські дрони відповідають Росії на удари по Україні.

Росія продовжить терор

За словами Олега Жданова, немає сумнівів, що Росія й надалі обстрілюватиме Україну.

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«Я вам казав, що якщо залишиться одна ракета, вони все одно випустять по нам. Це буде Київ чи інше місто України, це не важливо», — зазначив військовий експерт.

Він пояснив, що головна мета таких ударів — терор населення, щоб змусити Україну погодитися на капітуляцію на умовах Росії.

«Вони хочуть терору, щоб ми погодилися на умови капітуляції, на саме їх умови капітуляції. І в Росії дедалі більше починають розуміти, що вони не витягнуть війну проти нас. Тому треба змушувати нас сісти за стіл перемовин на їхніх умовах», — каже Олег Жданов.

Війна в Україні: чому Росія б’є по одних і тих самих місцях

Олег Жданов звернув увагу, що російські війська часто завдають ударів по тих самих районах Києва.

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«У нас немає можливості швидко відновити. А з кожним наступним ударом руйнування стають дедалі більше», — пояснив він, коментуючи ситуацію з районом навколо метро «Лук’янівська».

За його словами, Росія використовує зруйновані квартали для пропаганди, демонструючи кадри руйнувань і намагаючись показати, що може «взагалі каменя на камені не залишити».

Ракетний удар по Києву: чим особлива остання атака

Військовий експерт каже, що під час останньої атаки Росія використала все, що могла.

«Я так розумію, що було, то і летіло», — каже Олег Жданов.

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Він звернув увагу, що не було крилатих ракет, оскільки аеродром Енгельс напередодні був атакований українськими дронами, і там був виведений з ладу один літак Ту-95. Крім того, за словами Олега Жданова, Росія нещодавно навіть застосувала ракети Х-22, розроблені ще у 1969 році.

«Вони дуже рідко використовують, тому що ця ракета має ракетний двигун, який працює на рідкому паливі, багатокомпонентному ракетному. А воно високотоксичне. І величезна проблема з її заправкою», — пояснив експерт.

Проблеми Росії з ракетами: що відомо

Олег Жданов вважає, що у Росії можуть бути серйозні проблеми з авіаційним парком і виробництвом ракет.

«Зверніть увагу: вже місяць немає „Кинджалів“. Міг-31 не бере участі», — наголосив він.

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Також, за його словами, під час останніх атак не використовувалися крилаті ракети «Іскандер-К», що може свідчити про труднощі з їхнім виробництвом.

«Я думаю, що крилата ракета коштує набагато дорожче, ніж балістична. І вона більш складніша. Так що є проблеми, мабуть, з її виробництвом», — каже Олег Жданов.

Він додав, що Росія доповнює удари балістичними ракетами С-400, які мають низьку точність, але створюють масовість атак.

Удари вглиб Росії та успіхи українських дронів

Олег Жданов позитивно оцінює збільшення кількості українських дронових атак по території Росії. Нагадаємо, логістичний центр Wildberries у підмосковній Електросталі в РФ продовжує палати після удару у ніч на 18 липня.

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«У нас вже 300–400 — це фактично, можна сказати, стандартна цифра дронів, які вилітають у бік Російської Федерації», — каже він.

За словами експерта, українські сили дедалі частіше влучають в інфраструктурні та логістичні об’єкти, що виснажує російську систему ППО.

Олег Жданов вважає, що атаки на російську інфраструктуру вже призвели до серйозних проблем із паливом.

«На сьогоднішній день мінімум на 25% знижене виробництво палива. Ми створили не колапс, а кризу — паливну кризу в Російській Федерації», — заявив він.

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Військовий експерт додав, що в Росії немає жодного регіону, де б не було проблем із доставкою та продажем пального.

«Ми очікуємо, що найближчим часом, я думаю, що місяць-півтора, це буде відображатися і на бойовій активності на лінії фронту», — каже Олег Жданов.

Він також звернув увагу на проблеми з російськими недоторканними запасами пального.

«У Росії всього-навсього недоторканний запас 5% від річної потреби. І Міністерство оборони його вже давним-давно залило в баки своїх танків і використало», — каже експерт.

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Олег Жданов вважає, що Україна перебуває «на вірному шляху» у війні на виснаження Росії, і головне зараз — не зупинятися.

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