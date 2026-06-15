Росія тероризує обласний центр України: криваві подвійні удари, багато загиблих і обстріл музею (фото, відео)

Росія постійно обстрілює Харків

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Російська окупаційна армія вчинила черговий кривавий воєнний злочин у Харкові. Ворог знову застосував проти мирного міста свою найпідлішу тактику «подвійного удару» (double tap) — навмисне полювання на тих, хто рятує життя інших.

Спочатку загарбники випустили по житлових кварталах ударні безпілотники, а коли на місце «прильотів» для гасіння вогню та розбирання завалів прибули бійці ДСНС та екстрені служби, туди прицільно прилетіли важкі балістичні ракети. Внаслідок теракту п'ятеро людей загинули на місці, ще п'ятеро перебувають у критичному стані в реанімації, а серед поранених цивільних опинилося немовля, якому виповнився лише місяць.

На місці трагедії працювала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

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Атака на музей у Харкові

Російські терористи розпочали масований обстріл Харкова ще від вечора неділі. Перший потужний удар спрямували по Київському району міста — ворожий снаряд влучив безпосередньо в будівлю художнього музею. На території закладу спалахнула масштабна пожежа, яка загрожувала повністю знищити унікальну українську культурну спадщину. Під час цієї першої атаки поранення дістали шестеро людей, серед яких була дитина.

Проте ніч стала для харків'ян значно важчою та кривавішою. Росіяни атакували місто скоординованими хвилями: спочатку запустили рої дронів-камікадзе «Шахед», а згодом, коли місто здригалося від вибухів, випустили важку балістику. Місцеві мешканці ховалися в коридорах та підвалах, намагаючись врятуватися від вибухових хвиль.

Імена загиблих рятувальників та прицільний розстріл у лісосмузі

За попередніми даними військових, окупанти випустили по Харкову чотири балістичні ракети типу «Іскандер». Причому одну з ракет росіяни свідомо спорядили касетними бойовими зарядами, які мають максимальну площу ураження живих людей осколками.

Цей жорстокий обстріл забрав життя п'ятьох чоловіків. Четверо з них — це ті, хто щодня без зброї в руках ішов у саме пекло, аби діставати людей з-під завалів. У Головному управлінні ДСНС офіційно назвали імена своїх загиблих колег:

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командир відділення Дмитрій Бойко ;

пожежний-рятувальник Данило Тіщенко ;

пожежний-рятувальник Сергій Маковецький ;

водій спецтранспорту Вадим Зінченко.

Разом із ними на місці загинув і співробітник міського Департаменту надзвичайних ситуацій Олексій Дорожкін.

Рятувальники, яких вбила Росія / © ДСНС

Як з'ясували журналісти, рятувальники діяли абсолютно професійно і чітко за інструкцією з безпеки. Коли під час проведення першочергових рятувальних робіт у Харкові знову залунала сирена повітряної тривоги, яка попереджала про пуск балістики, керівники негайно дали наказ відійти. Рятувальники згорнули техніку, залишили територію атакованого підприємства та сховалися у сусідній лісосмузі. Проте російські оператори ракетних комплексів скоригували удар саме туди, куди відійшли люди.

Богдан Гладких, керівник міського Департаменту надзвичайних ситуацій: «Наші працівники були завчасно і чітко оповіщені про те, що є повторна ракетна загроза. Вони згідно з протоколом організовано відійшли від об'єкта практично на 500 метрів у зелену зону. Проте ворог завдав повторного, максимально прицільного удару з "Іскандера" безпосередньо по них. Від місця вибуху ракети до лінії, де переховувалися співробітники, було лише якихось 30 мізерних метрів. Жодних шансів вижити у хлопців не було, попри те, що всі вони перебували у повних засобах індивідуального захисту та бронежилетах».

Що відомо про потерпілих через обстріл

Внаслідок касетного вибуху в лісосмузі ще щонайменше дев'ятеро людей дістали важкі поранення різного ступеня важкості та були терміново госпіталізовані. Серед них — троє цивільних громадян (зокрема однорічний малюк, якого лікарі дістали з понівеченої квартири) та шестеро професійних рятувальників. За їхні життя просто зараз у реанімаційних відділеннях відчайдушно борються кращі хірурги міста.

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Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області: «Шестеро наших співробітників зазнали важких поранень. Усі вони зараз перебувають у лікарні, п'ятеро з них — у критичному, вкрай тяжкому стані. Травми у хлопців та дівчат дуже складні — це глибокі осколкові поранення від касетних суббоєприпасів. Одна наша молода співробітниця, яка лише нещодавно прийшла на службу до лав ДСНС, на превеликий жаль, дістала важку травму, яка призвела до ампутації руки».

Попри невимовний біль від втрати побратимів, робота на місцях руйнувань у Харкові не зупиняється ні на хвилину — інші бійці ДСНС та міські комунальні служби продовжують розбирати конструкції та ліквідовувати наслідки чергового теракту. А до розбитої лісосмуги, яка стала місцем загибелі п'ятьох рятівників, зворушені харків'яни від самого ранку масово несуть живі квіти, дитячі іграшки та запалюють лампадки в пам'ять про тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідне місто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СМЕРТЕЛЬНІ УДАРИ по Києву, Харкову й ДНІПРУ! ЗАГИНУЛИ 5 РЯТУВАЛЬНИКІВ, які гасили ПОЖЕЖІ!

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