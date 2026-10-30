Ілля Зелінський / © ТСН

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За даними моніторингових каналів, російські окупанти користуються оголошеним режимом тиші в Олешках, щоб накопичити сили, підтягнути військові засоби, розмінувати територію.

За понад 12 років війни ми бачили, як Росія використовувала псевдогуманітарні місії для переміщення боєприпасів, наглядові місії — для розвідки, а домовленості про тишу — для перегрупування.

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ТСН поспілкувалася з військовим Іллею Зелінським Він історик, сам з півдня і вже понад чотири з половиною роки воює уздовж Дніпра.

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ЧОМУ ВОРОГОВІ БУЛО СКЛАДНО В ОЛЕШКАХ?

Ілля Зелінський, військовослужбовець зведеного загону «Бузький гарт»: Якщо ми говоримо з військового погляду, то складна ситуація для противника передусім зумовлена успішними контрдіями Сил оборони України. Противник був змушений перенести злітно-посадкові майданчики за периметри Олешків. Не мав достатньої змоги здійснювати логістику, ротацію і всі ті речі, які можуть вплинути на покращення його тактичного становища на цій ділянці.

ЯК ДІЯЛИ ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ В ОЛЕШКАХ?

Ілля Зелінський, військовослужбовець зведеного загону «Бузький гарт»: Насправді ситуація в Олешках нічим не відрізняється від будь-якої ситуації, яка склалася у будь-якому населеному пункті на лінії бойового зіткнення. Тобто ситуація полярна скрізь. Проте в Олешках діяла ціла гуманітарна місія, яка раз на тиждень, якщо так будемо говорити, кожного четверга певний період завозила гуманітарну допомогу місцевому населенню, яке припинили випускати з населеного пункту, відповідно створили цю кризову ситуацію.

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Є логістичний коридор, є гуманітарна місія, відповідно росіяни можуть нею користуватись, тому що її ніхто не контролює. Не буде місцевого населення в Олешках, отже, цієї гуманітарної місії не буде. І, відповідно, кожен транспорт, який заїжджає, населений пункт є ціллю Сил оборони України. От, відповідно, і відповідь.

Дивіться, є приклад в історії, це 1962-й, здається, рік, коли радянські війська здійснили спецоперацію «Анадир», коли під виглядом сільськогосподарської техніки на Кубу було доставлено ядерне озброєння. Це вже факт історичний, і чому вони зараз не скористаються цією ситуацією, враховуючи своє достатньо складне становище в цьому населеному пункті та враховуючи ті плани, які вони мають на правобережжя, я думаю, що тут очевидно, для чого їм це треба.

ЯК ВОРОГ ВИКОРИСТОВУЄ ОЛЕШКИ В ЯКОСТІ ПЛАЦДАРМУ?

Ілля Зелінський, військовослужбовець зведеного загону «Бузький гарт»: Безумовно, населений пункт із забудовою. Достатньо великий населений пункт, у якому можна розміщувати як особовий склад, так і концентрувати всі ті необхідні засоби для того, щоб в перспективі вони могли реалізувати свої плани щодо Херсона.

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Я думаю, враховуючи, що це достатньо великий населений пункт, з якого противник може, підтягнувши всі свої засоби, нормально їх прикрити, нормально їх розставити, може заводити ураження на глибину і за населений пункт Херсон.

Я завжди намагаюся готуватися і готувати своє оточення, свій особовий склад до всього, що може бути, всього можливого, всього найгіршого.

Якщо противник матиме на меті створити точку напруження, це цілком реально.

ЯКІ НАСЛІДКИ МОЖЕ МАТИ «ГУМАНІТАРНА МІСІЯ»?

Ілля Зелінський, військовослужбовець зведеного загону «Бузький гарт»: Не цивільним людям лізти у військові справи і менше бути інфантильними. Я розумію, що суспільство у нас таке емпатичне достатньо в ці важкі часи, всі переживають одне за одного, але є справи, які не вирішуються гаслами або резонансами. Є ті справи, які розхльобувати не цивільним доведеться.

Але ми ж маємо і мусимо розуміти, ми не перший рік воюємо з цим ворогом. Ніколи у них нема якихось гарних намірів або гуманних намірів. Це держава-людоїд. У них не буде цих намірів ніколи й ніде. І якщо вони заговорили про те, що їм потрібен гуманітарний коридор зі взятими в заручники цивільними, то ми маємо розуміти, що передусім їм це потрібно для військових цілей.

І вестися, підхоплювати те, що зробили вони та штучно контролюють так само вони, це теж справа така, вона, може, і приносить комусь там якісь суспільно-політичні дивіденди, але вона точно матиме наслідки для тих, завдяки кому взагалі Херсон і Херсонщина загалом стоїть під українським прапором.

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