Росія цілить "Шахедами" по житлових висотках у Києві: що відомо про атаку

Атака на Київ 9 вересня / © ДСНС

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У Дарницькому районі Києва російський шахед влучив в 24-поверховий житловий будинок. На рівні 11-12 поверхів розпочалася пожежа, є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили, під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. Екстрені служби продовжують працювати на місці.

Також вночі зафіксовані влучання в Дарницькому та Голосіївському районах. Внаслідок атаки палали два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Наразі всі пожежі ліквідовані. Жертв та постраждалих немає.

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Там, де дрон влучив у висотку у Дарницькому районі рано вранці — побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

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Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого «режиму тиші» російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок — і в той час, більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.

Олена яка збиралася на роботу. Неля з маленькою Міланою, які спали. Людмила з чоловіком пили чай.

Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники. Займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНС надавали допомогу і людям і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати

У самому будинку внаслідок атаки — зруйновані стін, потрощений фасад, вибиті вікон та балкони, кілька помешкань вигорілі.

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Частини фасаду, уламки скла та вибитих вікон лежать поруч з будинком, тим часом водії оглядають свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.

Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.

Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.

«Люди зараз намагаються прибратися — підмітають ці уламки скла також прибирають частини вікон, також тут на місці розгорнути уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир», — кажуть місцеві.

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