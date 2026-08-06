Росія у годину пік атакувала житловий будинок та підприємство в одному з міст України: страшні наслідки

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

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Ракетні удари у годину пік — коли люди їхали на роботу. Окупанти напередодні знову атакували Харків, прильоти зафіксували у приватному секторі та на території цивільного підприємства.

Загалом постраждали 11 людей, і це диво, що минулося без жертв. На одному з місць атаки побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

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Вибухи близько десятої ранку: спогади очевидців

Чергові криваві «Бандеролі» від загарбників прилетіли по мирних житлових районах близько десятої ранку. Містяни кажуть: прокинулися від потужних вибухів, здригнулися кілька районів.

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«Це було десь близько десятої ранку. Вилітаю, по даху летять уламки. Дружина неподалік знайшла уламок біля вікна», — пригадує місцевий житель Борис.

Пряме влучання поруч із будинком багатодітної родини

Один з найсильніших ударів припав на приватний сектор. Ракета розірвалася безпосередньо поруч із житловим будинком. Там мешкає багатодітна родина, однак в момент прильоту людей удома не було — це й урятувало їх.

Утім, постраждали їхні сусіди. Уламками ракети та вибуховою хвилею цегляні стіни цієї оселі пробило наскрізь.

«Я був на кухні, бабуся на вулиці. Скло пролетіло повз нас, вибило двері, рознесло все на світі. Шрапнель полетіла в усі боки, пробило стіни, дах», — розповідає харків'янин Ернест.

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Наслідки обстрілу та знеструмлення районів

Унаслідок ранкової атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, цивільне підприємство та автівки. Чотирьох із поранених госпіталізували з вибуховими пораненнями, забійними ранами та опіками.

Через пошкодження електромережі тисячі родин залишилися без світла, на місці цілий день працюють комунальники та рятувальники.

«Усі постраждалі середньої важкості. На щастя, обійшлося без тяжких наслідків. Окрім цього, хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні підприємства, бо пошкоджена електромережа і зараз відключено понад дві тисячі абонентів», — повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Енергетики обіцяють відновити живлення якнайшвидше.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖАЛОБА за загиблими на Київщині. РІШЕННЯ суду щодо СТЕФАНІШИНОЇ вже СЬОГОДНІ | ТСН 7:00 6 СЕРПНЯ

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