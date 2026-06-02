Росія у Києві масовано вдарила по лікарнях: що відбувається на місці "прильотів" (відео)

Наслідки ударів по Києву / © ТСН

Російські окупаційні війська здійснили черговий масований повітряний наліт на Київ, цілеспрямовано поціливши по цивільній медичній інфраструктурі. Внаслідок нічної атаки ворога частково зруйновано та суттєво пошкоджено одразу п’ять медичних закладів столиці.

Про це офіційно повідомляє профільне міністерство. Зокрема, під ударом опинилися дві спеціалізовані медустанови, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах міста.

На місцях влучань побували кореспонденти ТСН.

Атака на Київ 2 червня: РФ вдарила по амбулаторії на Теремках

Голосіївський район столиці цієї ночі постраждав чи не найбільше. В тутешній амбулаторії на Теремках вибуховою хвилею та уламками повністю вибито вікна і сильно поруйновано капітальні внутрішні стіни. Від самого ранку до поліклініки почали сходитися лікарі та медсестри, які в ній працюють — побачені масштаби руйнувань, зізнаються медики, їх просто шокували.

У всій багатоповерховій будівлі не залишилося жодного цілого скла. Частина корпусу лікарні взагалі повністю знищена прямим влучанням ворожого безпілотника. На щастя, всередині цієї державної установи в момент удару нікого не було, тому обійшлося без людських жертв та постраждалих серед персоналу.

Місцеві мешканці розповіли журналістам ТСН, що посеред ночі чітко чули характерний гучний звук, як летів «Шахед». Потім ворожий дрон-камікадзе раптово почав стрімко знижуватися безпосередньо над житловими кварталами, після чого пролунав надпотужний вибух.

Наразі лікарів та медичний персонал всередину приміщень не пускають правоохоронці через серйозну загрозу раптового обвалу пошкоджених перекриттів. Вцілілі особисті речі, дороге медичне обладнання та важливі картки й документи пацієнтів із напівзруйнованих кабінетів медикам допомагають оперативно виносити київські комунальники. Самі ж міські служби паралельно розчищають прилеглу територію, прибираючи уламки конструкцій та тони побитого скла. Черговий воєнний злочин російської армії на місці офіційно фіксують слідчо-оперативні групи правоохоронців.

Unit.City: знищення нової приватної клініки та поранений охоронець

Серйозних руйнувань зазнала і сучасна приватна лікарня, розташована в Шевченківському районі столиці на території інноваційного парку «Юніт Сіті» (Unit.City). Цей медичний заклад тільки-но нещодавно офіційно відкрився після капітального ремонту. Пацієнтів у ньому на момент атаки ще не було, тому стаціонарні відділення залишалися абсолютно порожніми.

Безпосередньо поруч із будівлею вибухнули важкі російські ракети. У результаті близького прильоту новозбудована споруда зазнала сильних пошкоджень як зовні, так і всередині — у клініці повністю відсутні вікна та міжкімнатні двері, а також вщент знищено щойно закуплене високотехнологічне медичне обладнання, яке навіть не встигли повноцінно запустити в роботу.

Під час нічного ракетного удару в приміщенні приватної лікарні перебував тільки один співробітник — чоловік, який працював охоронцем. Внаслідок потужного вибуху він отримав важкі поранення та численні травми. Чоловіка в екстреному порядку госпіталізували до найближчого шпиталю, наразі він перебуває у важкому стані, столично-медичні хірурги досі оперують постраждалого, борючись за його життя.

