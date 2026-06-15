Росія вдарила касетною ракетою по Дніпру: шокувальні наслідки обстрілу (фото та відео)

Наслідки атаки на Дніпро / © Дніпропетровська ОВА

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Російська окупаційна армія завдала чергового жорстокого комбінованого удару по Дніпру, застосувавши рої ударних дронів та балістичне озброєння. Цього разу під прицілом терористів опинився історичний та освітній квартал міста.

Внаслідок прильоту важкої ракети значних руйнувань зазнала унікальна пам'ятка архітектури національного значення — знаменитий Будинок органної та камерної музики, а також будівлі місцевого Індустріального коледжу, ліцею, гімназії та десятки житлових багатоповерхівок. Руйнування колосальні, щонайменше одна людина дістала поранення.

На місці чергового воєнного злочину РФ працювала кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

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Росія у Дніпрі вдарила по органному залу

Увесь масивний фасад історичної будівлі тепер у глибоких вибоїнах — це характерні наслідки прильоту ракети типу «Іскандер», спорядженої касетними суббоєприпасами для максимального ураження. Вибух у кварталі був такої шаленої сили, що в органній залі миттєво вибило абсолютно всі старовинні шибки, рами та важкі вхідні двері. Повністю знищено унікальні кольорові вітражі, які прикрашали вікна.

Вибухова хвиля пішла далі всередину будівлі церкви, зведеної ще на початку двадцятого століття: по величних колонах пішли глибокі тріщини, а зі стелі повністю зірвало автентичне оздоблення куполів. Зала Будинку органної та камерної музики наразі геть розтрощена. Нічний охоронець закладу дивом залишився живим, проте констатують лікарі та адміністрація — проводити концерти тут найближчим часом не вдасться.

Найбільшим болем для культурної спільноти стало серйозне пошкодження унікального музичного органа, який свого часу виготовили за індивідуальним спецзамовленням у Німеччині. Інструмент має понад дві тисячі трубок, які забезпечували його неповторне, величне звучання.

Прямо зараз посеред завалів та калюж органний майстер Анатолій Юрійчук намагається обережно розібрати уламки та з'ясувати, чи підлягає цей шедевр бодай якомусь відновленню. Чоловік зі сльозами на очах згадує, що особисто встановлював та налаштовував цей орган у Дніпрі рівно 40 років тому.

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Хто і за які кошти тепер відновлюватиме історичну пам'ятку — чіткої відповіді у місті наразі немає, адже споруда юридично має складний статус. Після тривалих скандальних судів органну залу ще у 2010 році офіційно віддали у власність релігійної громади УПЦ (МП). Самі православні богослужіння проходили у підвальному приміщенні храму, а новопризначений настоятель служить тут всього два тижні та шокований наслідками російського нальоту.

Рострощений Індустріальний коледж

Не менш руйнівним нічний приліт виявився і для освітньої інфраструктури Дніпра. Серйозного удару зазнав місцевий Індустріальний коледж. Вибуховою хвилею повністю знищено спортивний комплекс установи та великий плавальний басейн.

У коридорах навчального закладу зараз гуляють сильні протяги. Замість планового захисту дипломних робіт та підготовки до випускних іспитів, уся адміністрація, викладачі та технічний персонал з самого ранку вийшли на масове прибирання. Російські уламки потрощили вікна та внутрішні кабінети в усіх трьох навчальних корпусах коледжу, а також суттєво понівечили будівлю студентського гуртожитку.

На щастя, жоден із 800 студентів коледжу та працівників під час нічної атаки не постраждав — люди встигли вчасно спуститися до сховища. Окрім коледжу, вибухами та осколками різного ступеня понівечило будівлі ще двох сусідніх середніх навчальних закладів — місцевого ліцею та гімназії. Наразі освітяни намагаються оперативно закривати вибиті вікна фанерою та плівкою, аби якомога швидше відновити безпечний навчальний процес.

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За офіційними даними Дніпропетровської ОВА, внаслідок цієї комбінованої атаки у місті загалом понівечено десятки споруд, серед яких велика кількість житлових багатоповерхівок. Комунальні служби вже нарахували у житловому секторі понад тисячу вибитих шибок, людям масово видають будівельні матеріали для первинного ремонту. Відомо про одного пораненого цивільного чоловіка, його оперативно доправили до лікарні, загрози його життю немає. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СМЕРТЕЛЬНІ УДАРИ по Києву, Харкову й ДНІПРУ! ЗАГИНУЛИ 5 РЯТУВАЛЬНИКІВ, які гасили ПОЖЕЖІ!

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