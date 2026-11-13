Росія вдарила по багатоповерхівці в обласному центрі України: 25 постраждалих, серед них 6 дітей

Наслідки атаки по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

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Ворожа атака Запоріжжя: посеред дня двома авіабомбами росіяни поцілили по багатоповерхівках. Один КАБ влетів у будинок та зруйнував три поверхи, ще один вдарив у дах сусідньої будівлі. Наразі відомо про 25-тьох постраждалих, серед них шестеро дітей.

Наслідки чергового цинічного удару окупантів бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

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Зруйновані поверхи та порятунок мешканців

Величезна діра замість трьох поверхів. Вдень росіяни вдарили по цій багатоповерхівці керованою авіабомбою. Зараз на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники ДСНС намагаються загасити полум'я.

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Ще тліють залишки квартир на третьому поверсі. Після влучання люди у чому були вибігали з палаючої багатоповерхівки. Заблокованих у власних квартирах мешканців евакуйовували рятувальники та волонтери. На місці події медики несуть дитину у швидку.

Олександр Суворов, волонтер-рятувальник благодійної організації «Артак»: «Будівля розтрощена, поранених багато було. Надали допомогу одному хлопцю, йому років 25–26, він дуже тяжкий, відправили його до лікарні. Одразу надали допомогу іншим людям, поранених багато — і діти є, і похилі люди. Різні травми, переломи, осколкові поранення».

Аби не втрачати дорогоцінний час, медики надавали першу допомогу людям просто на вулиці біля карет швидких. Посадовці складали списки тих, хто залишився просто неба і потребує прихистку.

Михайло Семікін, начальник Запорізької військової адміністрації: «Наразі всі, хто був заблокований, вже деблоковані. На місці працюють екстрені служби. Головна задача — надати житло тим, хто його втратив, а також розпочати роботи з ліквідації».

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Тетяна втекла від війни і знову пережила обстріл

Не знає, що робити, пані Тетяна. Торік втекла від війни з Кушугуму. Тепер російські бомби наздогнали її у Запоріжжі. Радіє лиш одному: під час удару вціліли її ліки від діабету, без них вона не виживе.

Тетяна Іванівна, переселенка з Кушугуму: «Попросила хлопців — вони витягли мені наплічник із ліками. От скільки в мене ліків у наплічнику, дякувати Богу, врятували. Там речі, там документи на будинок. Боже, я не знаю, що тепер робити і як бути».

Ще одна бомба влучила у будинок сусідньої багатоповерхівки. Внаслідок удару сходи у під'їзді обвалилися. Рятувальники допомогли людям вибратися із квартир. Врятували і замкнених чотирилапих — передаючи налякану собачку на руки, рятувальники жартують: «Сміливість минула».

Людей, які втратили квартири, тимчасово розселять у гуртожитках. Після ліквідації наслідків удару цю багатоповерхівку обстежить спеціальна комісія, експерти вирішать, чи підлягає будинок відновленню.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Знесло три поверхи! Російські КАБи розтрощили будинки у Запоріжжі: серед 50 поранених – діти

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