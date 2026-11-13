Наслідки атаки по Києву / © ТСН

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Росіяни вкотре атакували медичний заклад: сьогодні під ударом опинився Інститут травматології та ортопедії у Києві. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника у шестиповерховій будівлі спалахнула пожежа, є руйнування та постраждалі.

На місці події побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.

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Влучання вночі та порятунок пацієнтів

Це сталося вночі: після удару уламків «Шахеда» шестиповерхова будівля лікувального закладу у Шевченківському районі зайнялася на рівні 1-го та 3-го поверхів, а на рівні 2-го зафіксовано часткове руйнування. Пожежу ліквідували на площі 70 квадратних метрів, повідомляє ДСНС.

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Постраждала одна людина. Ще 30-тьох пацієнтів евакуював медичний персонал у безпечне місце, а сімох хворих урятували надзвичайники.

Євгеній Гладун, кореспондент ТСН: «За моєю спиною Інститут травматології у Києві. І саме у це його крило сьогодні вночі, близько третьої години, влучив російський дрон „Герань“».

Про те, що це була саме «Герань», можна говорити вже точно і впевнено, адже, як розповідають очевидці, біля місця влучання рятувальники знаходили уламки цього безпілотника із уцілілими навіть номерною серією та датою виробництва. І саме він наробив цього лиха: вночі тут горіло три поверхи — від 2-го до 4-го. На щастя, рятувальники, які прибули на місце події, швидко локалізували займання та приборкали полум'я. Але найголовніше, звісно, це те, що на цій локації обійшлося без жертв. Станом на зараз відомо про трьох поранених внаслідок цієї атаки.

Пошкоджені операційні, обладнання та робота лікарні після обстрілу

Євгеній Гладун, кореспондент ТСН: «Щодо пошкоджень власне всередині самої лікарні, то найбільше постраждали другий та третій поверхи. На другому розташована адміністрація, а на третьому, де ми зараз і перебуваємо, — операційні, маніпуляційні, процедурні приміщення та власне стаціонарні палати, де й перебували пацієнти, які, на щастя, встигли евакуюватися в укриття після оголошення повітряної тривоги».

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Окрім вибитих вікон, дверей та обгорілого фасаду, в адміністрації зізнаються, що через цю атаку заклад, імовірно, зазнав ще й серйозних матеріальних збитків — зокрема пошкоджено дороге медичне обладнання.

Станом на зараз лікарня продовжує свою роботу в межах тих будівель, які не були пошкоджені. Однак у більшості відділень інституту поки не проводять операційні втручання, оскільки світло та електроенергію туди лише поступово повертають. Однак навіть попри цю атаку, як тільки питання з електропостачанням буде вирішене повністю, у медзакладі обіцяють одразу ж повернутися до роботи у штатному режимі в межах усіх вцілілих відділень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДРОН ВГАТИВ У ЛІКАРНЮ Й БУДИНОК: трагічна ніч у Києві, деталі та кадри з місця

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