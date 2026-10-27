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Росія обстріляла парк, будинки та університет у Києві: стало відомо, чи постраждали студенти — відео
Росіяни завдали удару по Києву балістичними ракетами. Армія Путіна атакувала парк, житлові будинки та транспортну інфраструктуру.
Одна людина загинула, ще 15 постраждали внаслідок ракетної атаки на Київ. Балістикою росіяни вдарили у дві хвилі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Що відомо про атаку Києва балістикою
Перші ракети прилетіли по Києву ще близько десятої години вечора у дуже людних місцях, де поруч немає жодного військового об"єкту — про це написав президент Володимир Зеленський. Зокрема, удар прийшовся по території університету та гуртожитках у Деснянському районі. Там постраждали студенти. Також влучив ворог по парку «Кіото», території поруч зі станцією метро «Лісова» і житлових будинках. На усіх локаціях зафіксовані серйозні пошкодження, вибито чимало скла і згоріло кілька автівок.
У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. А серед постраждалих — двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. Уже другу хвилю ракет росіяни запустили вночі і влучили в адміністративну будівлю у Подільському районі, повідомили у КМДА. Також дві пожежі рятувальники ліквідували у нежитлових будівлях у Оболонському районі. Відомо, що поранення отримав 22-річний хлопець. Під час цієї атаки влучив ворог і у Південний міст. Там є пошкодження інфраструктури метрополітену і наразі рух мостом тимчасово перекритий. Не курсують цієї ділянкою і поїзди метрополітену. Усе місто вранці стало у суцільних заторах.
Що відбувається у Деснянському районі Києва зараз
На місці одного з влучань у Деснянському районі зараз працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова.
Росіяни вдарили по території університету в Києві. У дворі там утворилась велика вирва.
«Внаслідок удару руйнувань зазнав головний корпус та гуртожитки університету. Тут вибило вікна, пошкодило меблі, понівечено генератор», — каже кореспондентка ТСН.
Керівництво університету розповіло, що постраждали два студенти, які мешкали у гуртожитку закладу. Вони отримали осколкові поранення, їм надали допомогу.
«Інформація про загиблих студентів виявилась фейком», — зазначила кореспондентка ТСН.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН на місці удару по гуртожитку в Києві: новини про ЗАГИБЛИХ СТУДЕНТІВ виявилися ФЕЙКОМ