Наслідки атаки РФ / © ТСН

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Одна людина загинула, ще 15 постраждали внаслідок ракетної атаки на Київ. Балістикою росіяни вдарили у дві хвилі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Що відомо про атаку Києва балістикою

Перші ракети прилетіли по Києву ще близько десятої години вечора у дуже людних місцях, де поруч немає жодного військового об"єкту — про це написав президент Володимир Зеленський. Зокрема, удар прийшовся по території університету та гуртожитках у Деснянському районі. Там постраждали студенти. Також влучив ворог по парку «Кіото», території поруч зі станцією метро «Лісова» і житлових будинках. На усіх локаціях зафіксовані серйозні пошкодження, вибито чимало скла і згоріло кілька автівок.

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У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. А серед постраждалих — двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. Уже другу хвилю ракет росіяни запустили вночі і влучили в адміністративну будівлю у Подільському районі, повідомили у КМДА. Також дві пожежі рятувальники ліквідували у нежитлових будівлях у Оболонському районі. Відомо, що поранення отримав 22-річний хлопець. Під час цієї атаки влучив ворог і у Південний міст. Там є пошкодження інфраструктури метрополітену і наразі рух мостом тимчасово перекритий. Не курсують цієї ділянкою і поїзди метрополітену. Усе місто вранці стало у суцільних заторах.

Що відбувається у Деснянському районі Києва зараз

На місці одного з влучань у Деснянському районі зараз працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Росіяни вдарили по території університету в Києві. У дворі там утворилась велика вирва.

«Внаслідок удару руйнувань зазнав головний корпус та гуртожитки університету. Тут вибило вікна, пошкодило меблі, понівечено генератор», — каже кореспондентка ТСН.

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Керівництво університету розповіло, що постраждали два студенти, які мешкали у гуртожитку закладу. Вони отримали осколкові поранення, їм надали допомогу.

«Інформація про загиблих студентів виявилась фейком», — зазначила кореспондентка ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН на місці удару по гуртожитку в Києві: новини про ЗАГИБЛИХ СТУДЕНТІВ виявилися ФЕЙКОМ

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