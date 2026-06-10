Росія вдарила по Україні 3-тонною авіабомбою: шкувальні подробиці, фото і відео

Таврійське на Запоріжжі знищують окупанти / © ТСН

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Там, де колись вирувало щасливе життя, тепер панують смерть, мертва тиша та суцільні руїни. У такій моторошній реальності вже котрий місяць поспіль виживає село Таврійське, що на Запоріжжі.

Останнім часом російські терористичні війська без упину та з особливою жорстокістю нищать цей населений пункт. Окупанти вдвічі збільшили кількість скидів керованих авіаційних бомб (КАБів), сотнями запускають ударні дрони-камікадзе та стирають з лиця землі цілі житлові квартали.

На місці щоденного терору під прикриттям бійців ЗСУ працювала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

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Терор та розширена «кілзона» окупантів

КАБи, новітні цифрові безпілотники та дрони на завадостійкій оптиці, а також реактивні системи залпового вогню — все це смертоносне залізо щодня летить на голови нечисленних мешканців колись затишного села. Ба більше, напередодні російські загарбники вперше застосували проти Таврійського надпотужну 3-тонну керовану авіаційну бомбу, яка залишає після себе гігантські вирви та миттєво руйнує кілька сусідніх споруд.

Таврійське / © ТСН

За даними військових, зазвичай ворог починає активно крити житлову забудову авіацією з самого ранку. Окремою небезпечною мішенню для ворожих операторів безпілотників є будь-який цивільний та волонтерський транспорт.

Сергій Скібчик, пресофіцер 65-ї ОМБр «Великий Луг»: «Зазвичай зранку уже активно працюють КАБами росіяни, дуже полюбляють полювати за всім транспортом. Останнім часом сіра зона значно розширилась. Вони, дійсно, на глибину до 30 кілометрів на сьогодні вже залітають своїми дронами».

До початку повномасштабного вторгнення у Таврійському проживало близько 4 тисяч людей. Сьогодні село зустрічає розтрощеними залишками адміністративних будівель, спаленими каркасами автівок та мертвою тишею. Наразі тут залишається жити менш як пів сотні цивільних громадян, більшість із яких — літні люди.

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Життя на пороховій бочці: єдина крамниця та покинута школа

Попри щохвилинну смертельну небезпеку, в Таврійському продовжує працювати єдина вціліла крамниця. Її продавчиня, пані Світлана, тримає багатий асортимент товарів і навідріз відмовляється кидати рідні стіни: «Люди виїхали, майже нема нікого, хати порозбивані. Отак і живем. А чого не виїжджаю? Не хочу з дому їхати».

Однією з небагатьох покупців у магазині є місцева мешканка Надія Іванівна, яка приїхала сюди на велосипеді по хліб. Жінка зізнається, що разом із чоловіком вони щодня почуваються наче на мінному полі, проте тримаються за рідну землю.

Журналісти ТСН разом із волонтерами привезли до центру села питну воду та мішки з кормом для сотень покинутих тварин, які блукають руїнами. Просто під час розвантаження допомоги спокій перериває гучний звук автомата — українські бійці намагаються збити чергового ворожого «шпигуна» в небі, тож групі доводиться екстрено ховатися у «зеленці» та під залишками стін будівель. Мешканці села, як-от пан Вадим, на такі звуки вже навіть не реагують: «Нічого, вже звикли. Нам і тут непогано. Так, тут КАБи, дрони — та і таке».

На виїзді з села журналісти зафіксували понівечену будівлю місцевої школи, по якій росіяни двічі прицільно влучили авіабомбами. Крізь пробиті стіни та зламані парти видно присипані товстим шаром пилу та уламками цегли українські підручники та художню літературу для різних класів.

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Торт для побратима під ворожим небом

Вже під час евакуації знімальну групу на польовій дорозі зупиняють українські піхотинці, попереджаючи, що в небі просто над ними зависла ворожа «хазяєчка» — розвідувальний квадрокоптер. Проте повз блокпост на шаленій швидкості пролітає військовослужбовець на псевдо «Фокс». На своєму квадроциклі він везе продукти на передові позиції та виконує особливе замовлення — свіжий торт, адже у його побратима сьогодні день народження. Боєць посміхається і зазначає, що чудово знає, як проскочити повз російські камери: «Я доберусь, доїду! Я то що — я на мопеді, я собі газу і пішов! Все буде красиво!».

Українські захисники переконані — росіяни суттєво посилили терор проти беззахисних цивільних саме через те, що не мають жодного успіху на реальному полі бою, а всі їхні заяви про прориви є звичайною брехнею.

«Гріша», військовослужбовець 65-ї ОМБр «Великий Луг»: «Навіть попри всі ворожі інфоприводи, що там в Оріхові ДРГ, в Таврійському ДРГ і так далі — це все міф. Ми являємось піхотою, яка стоїть на самих передніх рубежах, поміж нас вони не проходять, відповідно — анульовуємо. Проте через навалу ворожих дронів на Запорізькому напрямку ми щоденно маємо великі втрати по автівках. Багато пошкоджень машин, деякі підлягають відновленню, тому ми стараємось їх поставити на колеса».

Військові додають, що українська «кілзона» для ворога є значно більшою — наші ударні дрони ефективно працюють на глибину до 45–50 кілометрів і успішно дістають об'єкти окупантів навіть за тимчасово окупованим Токмаком. Наразі бійці 65-ї бригади відкрили терміновий збір на відновлення та ремонт техніки, пошкодженої уламками FPV-дронів, аби продовжувати тримати лінію оборони і не підпустити загарбників ближче до великих міст.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СМЕРТЬ, ТИША і РУЇНИ! ПОГЛЯНЬТЕ, що НАРОБИЛИ ОКУПАНТИ в ТАВРІЙСЬКОМУ!

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