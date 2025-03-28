Росія веде гру на переговорах зі США: дипломат дав пораду команді Трампа

український дипломат, в.о. міністра закордонних справ в лютому-червні 2014 року Андрій Дещиця / © ТСН

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Протягом переговорів у Саудівській Аравії Росія робитиме багато спроб висувати свої вимоги, сподіваючись виграти там чи там. Російська дипломатія достатньо брутальна та агресивна, тому американцям треба змінити позиції і теж бути агресивнішими. Якщо переговори з росіянами вести агресивним тоном, тоді вони погоджуються на ваші позиції.

Про це в інтерв’ю TSN.ua розповів український дипломат, в.о. міністра закордонних справ в лютому-червні 2014 року Андрій Дещиця.

Дещиця прокоментував вимоги Кремля, які той опублікував на своєму сайті після 12-годинних перемовин зі США у Саудівській Аравії. Головні вимоги — це перепідключення деяких російських банків до системи SWIFT і зняття санкції з виробників добрив і сільськогосподарської продукції. Цікаво що ці виробники ніколи не були під санкціями, а перепідключення до SWIFT — це рішення Євросоюзу, а не США.

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«Я думаю, що це гра. Це переговорний процес і там буде висуватися дуже багато різних спроб. Буде з’являтися багато спроб, щоб «ну, може, ми там виграємо в цьому, або виграємо в цьому. Може, ми закинемо щось, що, насправді, не є таке важливе для нас, а на це не погодяться американці». Я це говорю про російську сторону. Ну, тоді давайте щось інше, яке більш важливіше», — пояснив дипломат.

Він звернув увагу, що росіяни мають хорошу дипломатичну і переговорну школу.

«І ця їхня дипломатія є достатньо брутальною і агресивною. І це треба розуміти. І з величезним досвідом. У тому числі і Лавров у порівнянні до Рубіо — це не до порівняння. Тобто Лавров — це такий вовк досить серйозний в дипломатичних відносинах. І тому і агресивний. А держсекретар Рубіо — більш цивілізований, інтелігентний, такий, як мав би бути, яким ми звикли бачити дипломата на переговорах», — розповів Дещиця.

Тому, зазначив він, американцям слід змінити позиції, аби росіяни погодилися на їхні умови.

«Треба бути агресивними. І мушу сказати, що мій особистий досвід ведення переговорів у женевському форматіце підтверджує — якщо ти до росіян з агресивним тоном ведеш переговори, то тоді вони погоджуються на твої позиції. Але якщо займати таку позицію «може росіяни нас хочуть якось обдурити», то вони вас обдурять. Це стопроцентно. І це треба американцям завчити», — порадив колишній в. о. очільника МЗС України.

Він наголосив — так слід діяти, якщо представники США справді хочуть бути справжніми переговорниками і посередниками між Україною та Росією, а не виконувати роль якоїсь гри і підігравати Москві.

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Нагадаємо, після триденних переговорів у Саудівській Аравії, що завершилися 25 березня, російські посадовцізаявили, що режим припинення вогню в Чорному морі набуде чинності, коли буде скасовано низку санкцій проти РФ. Це ставить під загрозу плани США щодо швидкого укладання масштабнішої мирної угоди.