Росія відкладає масований удар по Україні: Жданов попередив про підступний задум Путіна

Олег Жданов / © ТСН

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Попри численні прогнози про масований ракетно-дроновий удар у ніч проти 29 липня, Росія так і не здійснила масштабну атаку по Україні. Це викликає питання: чому Кремль відкладає обстріл, чи вистачає РФ ракет для нової масованої атаки та коли вона може відбутися.

В коментарі ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов пояснив, у чому може бути причина, чи достатньо ракет накопичила РФ, які в неї можливості та коли може відбутися масований обстріл.

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Війна в Україні: Росія може здійснювати близько трьох масованих ударів на місяць

За словами Олега Жданова, можливості Росії щодо здійснення масштабних атак вже не такі, як раніше. Причиною є проблеми з виробництвом ракет, яке ускладнюється через українські удари по російській оборонній промисловості.

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«Ми з вами говорили, що вони десь приблизно три удари такі масовані можуть провести за місяць. Тому що виробництво ракет трохи у них відстає і дедалі стає більш складнішим, тому що ми вибиваємо підприємства, які дають комплектовання, особливо важливі для виробництва ракет — мікрочипи, електроніку. Також уражаються заводи, які виробляють аміак, а це основа для виробництва вибухових речовин», — каже Олег Жданов.

Він звертає увагу, що навіть за приблизними оцінками Росія вже почала використовувати свої резерви.

«Якщо ми кажемо, що Росія виробляє близько 60 ракет різного типу на місяць, і навіть якщо припустити, що половина з них — це "Искандеры", то тільки за липень вони вже залізли у недоторканний запас, тому що витрата ракет набагато більша», — пояснює експерт.

Чому масованого удару досі не було

На думку Олега Жданова, російське керівництво діє за вже відпрацьованим сценарієм і неохоче відступає від нього.

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«У них масований удар — це стратегічна авіація з крилатими ракетами, це балістичні ракети і ціла хмара дронів», — каже він.

Однак із кожною зі складових такого удару можуть виникати проблеми. За словами військового експерта, українські сили вже двічі завдавали ударів по аеродрому «Энгельс», тому не можна виключати, що Росія побоюється перекидати стратегічну авіацію ближче до європейської частини РФ, як це зазвичай відбувається перед масованими атаками.

Окрім цього, існують питання і щодо накопичення ударних безпілотників.

«Можливо, той суховантаж, який ми пошкодили іранський, що затонув у Каспії, не просто так був ціллю. Він ішов із Росії до Ірану. Можливо, ті дрони, які накопичувала Росія, могли відправити в Іран для підтримки, щоб Іран міг завдавати ударів по цілях на території країн Близького Сходу. Це лише версія, припущення», — каже Олег Жданов.

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Таким чином, за його словами, проблеми можуть виникати одразу за трьома напрямками — зі стратегічною авіацією, запасами ракет і дронами.

Кремль міг чекати на результати зустрічі Зеленського і Трампа

Ще однією можливою причиною відтермінування атаки експерт називає політичний фактор.

«Зустріч була за зачиненими дверима. Єдине, що ми почули від Трампа — що він пишається зустріччю із Зеленським. Це говорить про те, що домовились. Про що саме — поки можемо лише гадати», — каже Олег Жданов.

На його думку, Кремль міг навмисно чекати на завершення переговорів.

«Цілком ймовірно, Путін чекав на результати. Якщо Трамп домовився із Зеленським, значить усі домовленості з Путіним скасовуються. Або їм не вистачає ракет і вони продовжують їх накопичувати, або в Кремлі очікують якогось незворотного й образливого для себе приводу, щоб завдати удару» — вважає військовий експерт.

Чи можуть росіяни відмовитися від масованих ударів

Лунають припущення, що останнім часом Росія може зробити ставку не на масштабні атаки, а на окремі удари балістичними ракетами. Втім Олег Жданов не погоджується з такою версією.

«Від масованих ударів однаково не можна відмовитися, тому що для того, щоб досягнути успіху, треба перевантажувати систему ППО і намагатися якомога більше засобів повітряного нападу провести через нашу протиповітряну оборону», — пояснює він.

За словами експерта, групові удари балістикою обмежені через нестачу ракет.

«Вони можуть за можливості просто з коліс підприємства завдавати такі удари, але не так часто, як їм би хотілося. Все ж масований удар, коли накривається багато цілей і одночасно запускається велика кількість засобів повітряного нападу, дає значно більший результат, ніж окремі групові удари балістикою», — каже Олег Жданов.

Чому знову говорять про високу загрозу

Коментуючи повідомлення про підвищену загрозу масованого удару в ніч проти 30 липня, експерт пояснив, що такі прогнози можуть базуватися на розвідувальних даних.

«Наші військові мають дані розвідки. Можливо, розвідка засікла переміщення ракет і підготовку ракетних розрахунків до пусків. Вони можуть заряджати пускові установки і готувати їх до запуску», — каже Олег Жданов.

Він також нагадав, що останнім часом крилатих ракет застосовувалося небагато.

«Поки стратегічна авіація неактивна, можуть бути крилаті ракети комплексу "Искандер". Тим більше, що буквально вчора чи позавчора була інформація, що росіяни стягнули велику кількість пускових установок у Ростовську область, завели їх до Криму, а також накопичили максимальну кількість у Брянській і Курській областях. Таким чином вони можуть здійснити масований удар балістикою. Кожна пускова установка — це дві ракети», — зазначає експерт.

Які міста можуть стати головною ціллю

На думку Олега Жданова, якщо Росія все ж наважиться на нову масштабну атаку, головною мішенню залишиться столиця.

«Думаю, що насамперед це буде Київ і Київська область, тому що треба ламати суспільну думку», — каже він.

Військовий експерт пояснює, що Кремль прагне психологічного ефекту.

«Для того, щоб примусити Україну до капітуляції, треба ламати суспільну думку. Вона формується переважно в столиці країни. Тому вони можуть намагатися вразити енергетичну інфраструктуру столиці, цивільні об’єкти й цивільне населення. За таким принципом вони йдуть шляхом терору цивільного населення», — каже Олег Жданов.

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