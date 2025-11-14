Росія відправляє на війну роботів-кулеметів: експерти розповіли подробиці

На війні час від часу з’являються роботизовані кулемети та зброя з механічним зором / © ТСН

Росіяни зараз шукають можливості ще більше задіяти на війні проти України відносно нову зброю, яка обладнана і штучним інтелектом, і механічним зором. Крім того, хоч і не масово, але задіюють роботизовані кулемети. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Те, що росіяни зараз використовують такі тенденції, шукаючи допомогу серед механічних пристроїв, які обладнані штучним інтелектом та механічним зором — це майбутнє. Якщо ми раз на квартал бачимо на полі бою серйозні зрушення у використанні дронових систем різного типу базування, то цілком ймовірно, що майбутнє — це воїн на кшалт механічного робота чи аналогів», — не виключає Владислав Селезньов.

Крім того, військовий експерт зауважує: «Чим далі, тим більше світ змінюється, і, відповідно, російсько-українська війна, в якій дедалі більше використовується дронових систем різного типу походження».

Також він додає: «Як на мене, найбільш тривожний дзвіночок полягає в тому, що Росія має серйозну колаборацію з Китаєм. А його можна вважати одним з лідерів зі створення сучасних дронових систем, використання штучного інтелекту. Я думаю, що така співпраця може створити для нас серйозну загрозу. Пекін в принципі дотримується взятих на себе зобов’язань щодо непередачі озброєння та боєприпасів, але передача технологій подвійного призначення цілком ймовірно буде підпадати під загальну стратегію Пекіна, який прагне ослаблення Заходу, в тому числі — за рахунок російсько-української війни».

На уточнювальне питання про те, чи є у російської армії зброя, яка здатна докорінно змінити хід війни, Селезньов відповів так:

«Свого часу колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що диво-зброї не існує. Лише комплексне поєднання різних типів озброєння, техніки, технологій може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Коли буде технологічна перевага у тієї чи іншої сторони конфлікту. Але окремі одиниці зброї де-факто не в змозі змінити», — сказав Селезньов.

Він також окремо висловився щодо лазерної зброї, щодо якої свого часу була низка новин.

«Я залишаюся скептиком щодо лазерної зброї. Напрацювання тривають, але дуже багато факторів впливають на ефективність застосування лазерного променю. Хмари, дим, певні погодні впливи можуть значно зменшити ефективність. Бачимо, що ключовий фактор, який є допоміжним для Росії — це фактично безмежний людський ресурс, який дозволяє тиснути одночасно на багатьох ділянках», — каже він.

Військові спроможності Росії

Своєю чергою, військо-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко висловив свою думку щодо ймовірних змін у війні Росії проти України.

Він нагадує, що у росіян є розробки роботизованих кулеметів.

«Але вони не масові. Вони використовують їх набагато менше, ніж Сили оборони України. У росіян є не тільки кулемети, але й системи з вогнеметами, гранатометами. Але такі інновації вони використовують дуже рідко. Це дорогі засоби. Треба визнати, що вони намагаються копіювати українські вироби. Є системи, які використовуються переважно для перевезення вантажів. Але зараз встановлюють і кулемети, гранатомети. Є навіть версія системи на оптоволокні. Це дозволяє підтримувати стабільний зв’язок. Це дійсно є проблемою», — каже Коваленко.

На питання про те, чи є у якоїсь зі сторін зброя, яка здатна змінити хід війни, Коваленко відповів так: «Поки що немає такої зброї. Росіяни намагаються покращувати, модернізувати. Треба визнати, що ці процеси у них відбуваються, але не на такому рівні, що це може змінити хід війни».