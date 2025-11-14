Росія влаштувала “пекло” в Києві: Жданов попередив, які міста будуть під ударом наступними

Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 14 листопада Росія завдала по Україні масованого удару, який кияни називають однією з найстрашніших ночей від початку повномасштабної війни. Найбільше постраждав Київ: пошкоджені десятки житлових будинків, загинули шестеро людей і понад 30 отримали поранення. Армія РФ випустила 430 ударних дронів та 19 ракет, спричинивши масштабні руйнування в столиці.

Якою була ця атака, куди прямували російські «Шахеди» та ракети, як спрацювала ППО, чому пошкодження у столиці такі масштабні та чого очікувати від РФ далі — про це в коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Як спрацювала ППО у Києві

Ефективність роботи протиповітряної оборони оцінити дуже важко, каже Олег Жданов. Хоча сьогоднішня атака, за його словами, відрізняється від попередніх:

«Тим, що навіть візуально в повітрі було більше збиття „Шахедів“ і крилатих ракет. По балістиці дуже важко оцінити, тому що вона мелькнула і вибухнула. Цифри збиття показують на зведенні командування повітряних сил, що ефективність є, не така висока, як хотілося б, але більш-менш нам вдається збивати ці цілі, в тому числі балістичні і аеробалістичні, що є найважчим в роботі протиповітряної оборони».

Куди прямували російські «Шахеди» та ракети

Що стосується особливостей самого нальоту, Російська Федерація бере курс на терор цивільного населення, вважає Олег Жданов.

«Ви подивіться, і в Одесі влучання, там де немає ніяких об’єктів, влучання по дорозі фактично, де їздять машини. І ніяких військових колон там не було, там поруч ринок, де зазвичай велике накопичення людей. У нас в Києві, подивіться, „Шахеди“ знижуються на мінімальну висоту і фактично врізаються в багатоповерхові будинки. Ви думаєте, росіяни не знають, що вони там стоять?» — каже військовий експерт.

Ракетний удар по Києву у ніч проти 14 листопада / © ДСНС

Чому пошкодження в столиці такі масштабні

На його думку, армія РФ навмисно прокладає такі маршрути, знаючи, що «Шахеди» і ракети влучать у житлову забудову:

«Вони ж фактично до 2022-го року мали доступ до нашої території, до певних документів і могли отримати так звану карту штучних перешкод або скласти її самостійно. Тобто вони бачать основну висоту забудови і новобудови, які в два, а іноді в три рази більше по висоті, ніж більша кількість будинків. І „Шахед“ програмується на кружляння над житловим масивом».

Рано чи пізно він все одно «зловить» багатоповерхівку, що ми і спостерігали сьогоднішньої ночі, пояснює військовий експерт.

«На жаль, ті хто не пішов до укриття, або не покинув домівки, вони загинули. Я маю на увазі людей, які в ліжку були придавлені плитою. Якби вони вийшли зі свого житла і хоча б в підвалі перебували, то цього б не сталося, цієї трагедії. Плита упала б, але не на них, а на порожнє ліжко. Тут суто терор цивільного населення», — каже Олег Жданов.

Наступними можуть бути Дніпро, Харків, Львів чи Одеса

За його словами, столиця дуже сильно впливає на суспільну думку і формує її, саме тому масований удар був зосереджений на Києві, вважає військовий експерт:

«Це найбільше місто нашої країни. І люди постійно приїздять в Київ, їдуть з Києва кудись у відрядження по території України і відповідно вони свою думку доносять до друзів, знайомих і таке інше».

Водночас Київ ще може бути першим, додає Олег Жданов.

«Я думаю, судячи з того, що позавчора у себе на передачі Соловйов оголошував, що всі великі міста України повинні бути зруйновані…. Я думаю, що череда таких масованих атак на міста-мільйонники Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одесу та інші, потім міста-півмільйонники — це цілком імовірно з боку Російської Федерації», — вважає експерт.

Він нагадує, що Росія активно накопичує «Шахеди» та сьогодні, ймовірно, має достатню кількість ударних дронів для кількох масованих атак.

«Цього тижня під час атак до 150 доходило, іноді 70, 90. А ми знаємо, що десь приблизно 200 вони збирають, з них десь 50 на 50 „обманки“ і ударні. Можна вирахувати приблизну кількість накопичення. Тобто на кінець тижня-двох вони мають як мінімум тисячу запасу, яку можуть застосувати — головне була б можливість застосувати, це обмежено пусковими установками. Сьогодні вночі вони зробили дві хвилі пусків. А якщо буде пускових установок більше, то може бути і більша кількість дронів«, — пояснює Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву у ніч проти 14 листопада / © Associated Press

Наслідки і руйнування можуть бути ще страшніші

Якщо РФ влаштує таку атаку по Дніпру, Львову, Запоріжжю, Одесі чи іншим містам, наслідки будуть страшніші, ніж в Києві, каже військовий експерт:

«До речі, під час атаки по Києву система протиповітряної оборони не проявила себе «по дорозі». Принаймні, якщо брати найкоротший шлях через Чернігів, то це 200 кілометрів від кордону. Але ж кількість «Шахедів» суттєво не зменшилася, і фактично Київ відбивався власними силами. Але західна частина нашої країни, я сподіваюся, що там може розгорнута буде якась частина ППО, яка зменшить кількість «Шахедів», які можуть долетіти до західних регіонів. Інакше буде жах».

Коли Росія може влаштувати нову масовану атаку

Спрогнозувати, коли армія РФ може влаштувати наступний масований удар по Україні майже неможливо, пояснює Олег Жданов. Однак є певні ознаки, що атака готується.

«Дійсно, що у них в голові ніхто не вгадає, дуже важко. Але є такі ознаки, які свідчать про те, що… По-перше, термін накопичення як мінімум 10-14 діб між масованими ударами, іноді більше, дуже рідко, коли менше, там один тиждень. Друге — це поява дронів-розвідників. Вчора літав дрон-розвідник над Києвом і областю. І третє, я не знаю, як це так співпадає, але коли президент їде кудись у відрядження, то у нас буває масова атака. Сам факт дійсно має місце», — вважає експерт.

Якою буде зима 2025-2026

Попри всі песимістичні прогнози багатьох українських експертів та військових, Олег Жданов вважає, що зима 2025-2026 не буде найгіршою від початку повномасштабного вторгнення.

«Я думаю, що навряд чи зима буде гіршою за зиму 2022-2023 років, коли були блекаути. Все ж таки, на сьогоднішній день ми підготовлені. Я маю на увазі населення, я не беру державу, бо в державі, я так розумію, що там в енергетиці жах, що відбувається. І навіть якщо сьогодні будуть розбиратися з цією корупцією, то побудувати за тиждень чи три укриття для трансформаторних підстанцій — це нереально. Але населення готується доволі ретельно. У Києві немає світла, молотять генератори, але місто живе, місто працює. Так що, я думаю, що жаху такого не буде», — каже військовий експерт.

Ракетний удар по Києву у ніч проти 14 листопада / © МВС

Які об’єкти і будівлі під загрозою удару

Російська армія буде продовжувати атакувати енергетичні об’єкти в Україні найближчим часом та взимку, вважає Олег Жданов. Водночас не відмовиться від терору цивільного населення.

«Я думаю, що вони будуть продовжувати. Вони зрозуміли, що це слабке місце. Справа в тому, що і військові об’єкти залежать від енергетики.

І в тих же самих пунктах постійної дислокації, навчальних центрах, все одно потрібен і водопровід, і каналізація, і освітлення, і опалення, і все решта. Якщо не буде освітлення, то фактично зникає все. Або треба переходити на автономні джерела живлення, а це додаткові витрати. Це і пальне, і моторесурс, і запчастини, і обслуговування цих генераторів», — каже військовий експерт.

Найголовніше, за його словами, що сьогодні вже більшість українців готові до тривалих відключень і мають генератори, зарядні станції чи газові плитки.

«З покупкою, я думаю, що на сьогоднішній день вже всі визначилися. Якщо там хтось буде докуповувати, але не в таких кількостях, як, пам’ятаєте, взимку 2022-2023, коли генератори були на вагу золота», — каже Олег Жданов.