Росія влаштувала пекло в Тернополі: Жданов попередив про наступну атаку і назвав бажані цілі для Путіна

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

У ніч проти 19 листопада Росія знову здійснила потужну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Під ударом опинилися об’єкти енергетики, житлова та цивільна інфраструктура. У кількох регіонах, переважно на заході країни, зафіксовані масштабні руйнування й пожежі, є поранені та загиблі. У Тернополі під завалами багатоповерхівки загинули щонаймеше 25 людей, серед них троє дітей.

Про те, що відомо про цю атаку, як російська армія обирає цілі та час ударів, а також яке місто може стати наступною мішенню, в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія наносить удари за однаковим сценарієм

За його словами, Росія сьогодні намагається розподіляти тиск на українське суспільство на всю територію нашої країни.

Реклама

«І тому східні регіони потрапляють більше від бойових дій і частіше підпадають під вогневий вплив засобів повітряного нападу Росії. А західні регіони живуть більш спокійним життям, і там формується трохи інша думка відносно терпимості суспільства і готовності продовжувати війну і чинити опір РФ. Плюс всі постачання озброєння, техніки і боєприпасів здійснюється через західні регіони. Тому РФ, на мій погляд, вирішила розподілити і нанести удар по західній частині нашої країни», — каже Олег Жданов.

Він звертає увагу, що попередній масований удар РФ по Україні був за таким самим сценарієм:

«Згадайте, спочатку був масований удар по Києву зосереджений, а потім вони вдарили по центральній і західній частині нашої країни. Цього разу теж саме: 14-го листопада було зосередження в основному на Києві, Біла Церква, Ізмаїл, Одеської області трошки було — на півдні. А потім удар по західних регіонах».

З одного боку, ми спостерігаємо факт того, що Росія сьогодні не може здійснити масований удар, який би накрив всю територію України, тому вони розподіляють сили і засоби, каже Олег Жданов:

Реклама

«До речі, бачите, як вони поділили? Якщо „Гераній“ вистачає, то вони застосовуються і в першому, і в другому нальоті приблизно в однаковій кількості — 300-400 безпілотників, які атакують нашу країну. А от ракетне озброєння, воно вже розподіляється по регіонах».

На столицю і на східні регіони, РФ перевано використовує балістичні ракети, тому що вони дістають сюди.

«Вони частково „розбавляють“ їх ракетами повітряного чи морського базування. Останній удар по Києву — там були „Кинджали“, „Калібри“, але ракет стратегічної авіації Х-155 і Х-22 їх не було. А тут балістика в більшості випадків не дістає і, скоріше за все, можливості застосування існуючої балістики дуже обмежені», — каже Олег Жданов.

Він пояснює, що російські ракети «Кинджал» обмежені носіями:

Реклама

«Справа в тому, що у літака Міг-31К „одноразовий“ двигун. Як колись було на нашому вітчизняному автомобілі „Таврія“. Він не підлягає ремонту — 350 годин відпрацював, треба викидати і ставити новий. Потім вони модернізували трошки, його там щось підкрутили і він почав видавати 500 годин наработки мото-годин. Але ж далі, де брати нові двигуни? Запаси були і зараз вони закінчилися. А новітні промисловість РФ не здатна виробляти, ці радянські технології вже давно втрачені. Я сумніваюся, що зберіглася документація. У будь-якому випадку організувати таке виробництво Росія не здатна. Тому вони „Кинджали“ трошки зекономили. Але цього разу запустили Х-22, дальність у неї 600 кілометрів, декілька штук. І в основному взяли крилатими ракетами, які можуть покрити всю територію нашої країни».

Які цілі обирає Росія для удару

Важко сказати, що влучання по житловим будинкам у Тернополі під час останньої атаки — це випадковість, каже Олег Жданов. За його словами, ракета дійсно могла відхилитися від цілі. Однак терор цивільного населення — одна з першочергових цілей Росії.

«Російська розвідка на сьогоднішній день, я не думаю, що в ідеалі працює і забезпечує повний обсяг інформації. Тому по військових об’єктах навряд чи вони орієнтувалися. Вони знають старі стаціонарні об’єкти, такі, як Старокостянтинів — під Івано-Франківськом наш аеродром. Це радянський ще аеродром», — каже експерт.

На його думку, російська армія останнім ударом хотіла в першу чергу натиснути на суспільство:

Реклама

«Тому удар був в основному по енергооб’єктах, інфраструктурним об’єктам і житловим масивам. Але, оскільки будівництво у нас триває, карта штучних перешкод змінюється, можливо тому і не було враховано цей будинок. Я не знаю, якого він року будівництва. Вона летіла в той район, де він стоїть, вона могла його зачепити».

Коли армія РФ може повторити масований удар

Російській армії, скоріше за все, потрібно до двох тижнів для підготовки наступного масованого удару, вважає Олег Жданов.

«На підготовку ракетного озброєння, самих ракет. Тому що в них частина потребує передислокації — привозять з коліс ці ракети в основному. За рахунок того, що ми атакуємо ці авіаційні бази періодично, вони бояться більше зберігати боєкомплект на аеродромах. А, наприклад, такі ракети як Х-22, в неї ракетний двигун стоїть, не реактивний. І він потребує ракетного багатокомпонентного палива. Воно дуже токсичне, і її не можна тримати в заправленому стані довгий час. Треба або зливати паливо, або її використовувати. Тому є низька особливостей, в основному пов’язаних з логістикою, скажімо так. Доставки цих ракет, підготовки», — пояснює експерт.

Крім того, армія РФ тримає авіацію за Уралом або за полярним колом в Мурманську:

Реклама

«І їм треба цю авіацію перегнати в європейську частину. А потім вони, як вчора була картина, перелітали на „Енгельс“, споряджалися ракетами, потім перелітали на сусідні аеродроми, або вже з „Енгельсу“ злітали і йшли на рубежі пусків ракет. Тому що з ракетами сідати — це найскладніше завдання для пілота, це величезні ризики. Тому вони такий конвейер роблять. Думаю, що тижні два щонайменше, їм треба буде для того, щоб підготуватися до наступного удару».

Як і куди РФ може вдарити наступного разу

За словами Олега Жданова, спрогнозувати, коли армія РФ може нанести наступний масований удар, майже неможливо. Однак в діях РФ проглядаються деякі закономірності:

«Російська Федерація досі не знає, як реагувати на наш корупційний скандал. Це по-перше. По-друге, зараз знову з’являється інформація, що ми якийсь план подали мирного врегулювання Дональду Трампу і начебто Білий Дім його погодив. Тому що, бачите, президент сьогодні в Туреччині зустрічається з Ердоганом і туди прилетів Віткофф. Але Пєсков каже, що нас туди не запрошували, ми не знаємо, про що там будуть без нас говорити. І тут бабах — під цю зустріч Росія наносить такий масований ракетний удар. Я бачу, що тут два критерії, які можуть впливати на цю ситуацію».

Військовий експерт додає, що Росія знову вдарила, щойно президент України Володимир Зеленський виїхав за кордон.

Реклама

«До речі, знову таки, президента немає в країні. Тут два фактори, які можуть суттєво впливати. Перше — це ситуація на лінії фронту. Вона може впливати на обстріли, на їх здійснення. А друга — це політична ситуація. Вона теж, на мій погляд, може суттєво впливати на здійснення масованих обстрілів по території нашої країни», — каже Олег Жданов.