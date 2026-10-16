ППО відбиває атаку ворожих дронів / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти п’ятниці, 16 жовтня, російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку по території України, випустивши майже 150 ударних та імітаційних безпілотників. Переважну більшість ворожих цілей вдалося знешкодити Силам оборони.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Реклама

За даними військових, атака розпочалася з 18:00 15 жовтня. Противник випустив 149 БпЛА типу Shahed (із них 108 — реактивні), дронів типу «Гербера» та безпілотників-імітаторів типу «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Орел (РФ), а також із тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму (Гвардійське).

Реклама

Результати роботи ППО України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 114 ворожих БпЛА (зокрема 77 реактивних), серед яких «Шахеди», «Гербери» та дрони інших типів.

Наслідки атаки РФ

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях. Також падіння уламків збитих цілей зафіксували на 14 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що станом на ранок атака все ще триває, а в повітряному просторі залишаються ворожі дрони. Мешканців регіонів, де лунає тривога, закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Реклама

Основний удар припав на захід України. Зокрема, у ніч проти 16 жовтня у Львові, Луцьку, Рівному та Ковелі пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Зранку у Львові сталися вибухи: ППО знищила три реактивні безпілотники

У п’ятницю зранку, 16 жовтня, у Львові було чути вибухи. Місто атакували російські безпілотники.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що у період від 09:07 до 09:59, коли лунали сирени, сили ППО збила над Львівщиною три ворожі бойові безпілотники.

За даними ОВА, наслідки фіксують у двох населених пунктах недалеко від Львова. Зокрема, зафіксували вибиті вікна у житлових будинках в Мурованому.

Реклама

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка.

«Він отримав осколкове поранення правого стегна. Постраждалого доправили до лікарні», — додав він.

По Луцьку били реактивні дрони: виникла пожежа поблизу ЛЕП

Зранку 16 жовтня російські реактивні БпЛА вдарили по Луцьку. Обласний центр залишився без електроенергії.

Тимчасовий очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що від ночі РФ безперервно атакувала регіон. Зокрема, в Луцьку пошкоджено підприємство з іноземними інвестиціями. Минулося без постраждалих.

«Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури», — наголосив він.

Окрім того, у селі Маневичі було пошкоджено приватне підприємство. Щонайменші дві людини отримали травми. Втім, за даними ОВА, доля ще п’яти осіб поки не відома.

Кореспонденти ТСН.ua повідомляли, що після вибухів в обласному центрі почалися проблеми зі світлом. У місті масово зупинився громадський електротранспорт. Окрім того, місцеві Телеграм-канали повідомляють, що на околиці Луцька після «прильоту» виникла пожежа поблизу ЛЕП.

Очільник ОВА Романюк уточнив, що внаслідок ударів по Луцьку без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів.

У Ковелі також лунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

У Рівному від ранку лунають вибухи: ворог бив по житлових будинках

У місті Рівне зрання лунають вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги. Регіон атакували ударними дронами. Про це повідомляють у Телеграм-каналах. Користувачі пишуть про серію вибухів та пожежі.

«Важка ніч для Рівненщини, і, зокрема, для обласного центру. На жаль, маємо враження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової. Подробиці згодом», — написав очільник ОВА Олександр Коваль.

На Тернопільщині Росія знищила іноземне виробництво

У іч проти 16 жовтня російські війська завдали ударів по місту Чортків у Тернопільській області. Є влучання.

За даними ОВА, внаслідок атаки у місті пошкоджено приміщення на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яку на ранок вдалося ліквідувати.

Своєю чергою, мер Чорткова Володимир Шматько повідомив, що у місті Росія двома ударами знищила іноземне виробництво, яке працювало понад 10 років. Завдяки евакуації вдалося уникнути жертв серед працівників.

Хмельницький та область розривали вибухи: уражено нафтобазу

Сьогодні, 16 жовтня, росіяни атакували ударними дронами Хмельницький.

Згодом в ОВА повідомили про наслідки атаки.

«Російські окупанти продовжують тероризувати Хмельниччину. Працювали сили ППО. Є збиття…

Унаслідок атаки в Кам’янець-Подільському районі пошкоджено житлові будинки. В одному з них виникла пожежа в літній кухні. Рятувальники ліквідували загоряння. Загалом пошкоджено 10 житлових будинків: пошкоджено перекриття, паркани та двері, вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Триває ліквідація пожежі на нафтобазі у Шепетівському районі. Гасіння ускладнюється безпековою ситуацією», — зазначив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

РФ масовано атакувала Умань: зачепило багатоповерхівку

В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа у багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка. Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки на Умань / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Станом на зараз відомо про п’ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували», — зазначив.

Усі служби працюють на місцях ударів.

У Києві росіяни обстріляли приватний житловий сектор

Ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу РФ сталася пожежа господарської нежитлової будівлі та приватного житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м.

У ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі: горіла господарча будівля.

Наслідки ударів по Києву / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки ударів по Києву / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки ударів по Києву / © ГУ ДСНС у Києві

Наслідки ударів по Києву / © ГУ ДСНС у Києві

Атака на Київщину: є поранені, пошкоджено понад 30 об’єктів

Російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів по Київській області, цілеспрямовано атакуючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Внаслідок ворожих обстрілів за останню добу постраждали люди та зафіксовано численні руйнування. Про це повідомили у Київській ОВА.

Унаслідок атак травми отримали двоє цивільних осіб. Загалом у регіоні пошкоджено 33 об’єкти, серед яких 25 приватних домоволодінь.

Ворожі удари зафіксовано у чотирьох районах Київщини:

Фастівський район: зазнав найбільших руйнувань — там пошкоджено 18 приватних будинків і три легкові автомобілі.

Бучанський район: пошкоджено 5 приватних домоволодінь, складські приміщення та легковий автомобіль. Травмовано одну людину.

Вишгородський район: пошкоджень зазнали два приватні будинки. Також травмувалася одна людина.

Обухівський район: внаслідок влучання пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

На місцях обстрілів продовжують працювати всі профільні та екстрені служби для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

Ворог атакував Запоріжжя дронами: масштабна пожежа на підприємстві

Вночі на Запоріжжя здійснено чергову повітряну атаку із застосуванням безпілотників. Внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа на території приватного підприємства. Про це повідомили у ДСНС Запорізької області.

За даними рятувальників, вогонь охопив площу у 500 квадратних метрів. Ліквідація загоряння проходила у надскладних умовах через постійну загрозу повторних ударів із боку російських окупантів.

«Гасіння ускладнювалося постійною загрозою повторних атак, тому надзвичайники призупиняли роботу», — зазначили у відомстві.

Наслідки атаки на підприємство у Запоріжжі / © ДСНС у Запорізькій області

Наслідки атаки на підприємство у Запоріжжі / © ДСНС у Запорізькій області

Наслідки атаки на підприємство у Запоріжжі / © ДСНС у Запорізькій області

Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося повністю ліквідувати. За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки жертв та постраждалих немає.

Росіяни вдарили дронами по двох районах Дніпропетровщини

У ніч проти 16 жовтня російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по території двох районів Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися декілька громад. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами керівника ОВА, на Нікопольщині ворог цілеспрямовано бив по самому райцентру, а також по території Марганецької та Покровської громад.

Крім того, під повітряним ударом опинився Синельниківський район, де противник атакував Раївську громаду.

Наслідки ворожих атак на Дніпропетровщину / © Олександр Ганжа

На щастя, в усіх випадках минулося без загиблих та постраждалих серед цивільного населення. На місцях влучань працюють відповідні служби.

Удар безпілотниками по Харкову: є загиблі та десятки поранених

Російські окупаційні війська завдали серії ударів безпілотниками по житлових та цивільних районах Харкова. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, а кількість поранених і травмованих стрімко зросла.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними ОВА, під ударами російських БпЛА опинилися три райони обласного центру: Шевченківський, Основ’янський та Індустріальний.

Найтяжчих наслідків зазнав Шевченківський район Харкова, який ворог атакував безпілотником. На цей час відомо про трьох загиблих людей. Початково повідомлялося про п’ятьох поранених, однак згодом кількість постраждалих у цьому районі зросла до 13 осіб. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

Кількість постраждалих у Шевченківському районі Харкова зростає / © Харківська обласна державна адміністрація

У Основ’янському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА.

В Індустріальному районі внаслідок удару дрона спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих на цій локації наразі не надходила, профільні служби працюють над усуненням наслідків загоряння.

На всіх місцях ворожих прильотів працюють екстрені та медичні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Ворог масовано вдарив по Харківщині КАБами та РСЗВ: в Ізюмі серед поранених — 105-річна жінка

Російські окупаційні війська протягом минулої доби завдали чергової серії ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Під обстрілами опинилися чотири населені пункти, є постраждалі серед мирних жителів та значні руйнування. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами керівника ОВА, для атак на регіон ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема випустив 14 керованих авіабомб (КАБ), здійснив обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та застосував два FPV-дрони.

Наслідки удару по Харківщині / © Олег Синєгубов

Наслідки удару по Харківщині / © Олег Синєгубов

Найбільше від ворожих ударів постраждало місто Ізюм, де поранення та травми отримали четверо людей:

вибухові поранення дістали жінки віком 105 та 58 років , а також 50-річний чоловік ;

гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

Ворожі обстріли спричинили серйозні пошкодження та руйнування житлового фонду й інфраструктури у кількох районах Харківщини:

Ізюмський район (м. Ізюм): пошкоджено 56 приватних та 4 багатоквартирні будинки, цивільний автомобіль і лінії електропередач.

Куп’янський район (с. Гнилиця Перша): пошкоджень зазнали 20 приватних будинків і дві адміністративні будівлі.

Богодухівський район (сел. Золочів): пошкоджено приватний будинок.

Чугуївський район (с. Хотімля): зазнав руйнувань приватний будинок.

На місцях влучань працюють усі профільні та екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених мереж.

Росія вдарила по ТРЦ у центрі Сум

Зранку 16 жовтня Росія атакувала Суми. «Приліт» стався по торгово-розважальному центру, що розташована у центрі міста. Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«Близько 9.00 ворог завдав удару БпЛА, попередньо „Молнія“, по ТРЦ в центрі міста», — наголосив чиновник.

Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі, двері та фасад. За словами Кривошеєнка, є травмовані.

Наслідки атаки на Суми / © «Суспільне Суми»

Наслідки атаки на Суми / © Telegram "Кордон. Медіа"

Наслідки атаки на Суми / © Telegram "Кордон. Медіа"

Наслідки атаки на Суми / © Telegram "Кордон. Медіа"

Атака на Одещину: росіяни вдарили по об’єкту ДТЕК і підприємству, є поранені

Російські окупаційні війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок ворожих ударів постраждали люди та зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними ОВА, у результаті обстрілів поранення отримали четверо цивільних осіб.

Ворожі удари спричинили серйозні пошкодження цивільних об’єктів у регіоні. Зокрема, пошкоджено:

7 приватних домоволодінь;

обʼєкт енергетичної інфраструктури;

підприємство з виготовлення побутової продукції.

Унаслідок влучань на об’єктах спалахнули масштабні пожежі. Наразі всі осередки загоряння повністю ліквідовані, на місцях прильотів продовжують працювати відповідні екстрені та профільні служби.

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Наслідки ворожого удару по Одеській області / © Одеська ОВА

Під час нічної атаки ворог упевнено цілив у цивільну енергетику, пошкодивши об’єкт компанії ДТЕК.

На Одещині ворог атакував енергооб’єкт ДТЕК / © ДТЕК

На ранок після обстрілу фахівці енергокомпанії вже відновили електропостачання для 33,3 тисячі родин. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають, адже ремонт пошкодженого обладнання потребує додаткового часу. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку.

Новини партнерів