Росія вночі підняла літаки і не вдарила по Україні: Жданов попередив про новий задум Путіна

Олег Жданов / © ТСН

У ніч проти 5 січня Росія підняла в повітря стратегічну авіацію, однак ракетних ударів по Україні не завдала. Такі дії можуть бути невипадковими — йдеться про демонстраційні польоти Ту-95, Міг-31К та небезпечні експерименти, спрямовані на виявлення української системи протиповітряної оборони.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що це — підготовка до масштабніших і кривавіших атак. Про це він розповів у коментарі сайту ТСН.ua.

Чому літаки злітали, але не били

За словами експерта, бойові літаки не перебувають постійно споряджені ракетами. Він пояснює, що зазвичай літак стоїть заправлений і готовий до спорядження та вильоту, однак сам момент підготовки до бойового застосування можна відстежити лише за наявності агентури безпосередньо на військових аеродромах.

«Треба мати агентуру в самій військовій частині, яка має доступ до летовища, тоді ми можемо гарантовано отримувати інформацію — починають вони їх споряджувати чи не починають, готують вони їх до бойового вильоту чи готують до демонстраційних польотів, як це було сьогодні вночі. Я думаю, що це були саме демонстраційні польоти», — зазначив Жданов.

Він наголошує, що приземлення літака з важкими ракетами — надзвичайно ризиковане:

«Злітати він може з ракетами, а сідати літак повинен за мінімальної ваги. Вони іноді навіть роблять декілька кіл над аеродромом, щоб відпрацювати паливо. Чотири тонни ракета — МіГ-31 просто може плюхнутися на полосу і розбитися разом з цією ракетою, і ще й підірватися на ній. Це дуже величезний ризик».

Експерименти з дронами та «полювання» на ППО

Найбільше занепокоєння, за словами експерта, викликає інша мета нічних дій РФ — тестування можливостей дронів і коригування ударів. Жданов каже, що Росія могла використати дрони з модемами та відеокамерами, якими оператори можуть керувати на відстані до 200 кілометрів.

«Є інформація, що Російська Федерація могла встановити вздовж кордону на території Білорусі ретранслятори. Від кордону — 200 кілометрів, і фактично вони це бачать. Плюс від лінії фронту теж 200 кілометрів вони бачать», — каже він.

Експерт пояснює, що зліт МіГ-31К або Ту-95 змушує Україну оголошувати повітряну тривогу по всій території, через що активується ППО:

«Коли система протиповітряної оборони увімкнена, всі радіолокаційні станції „світяться“, як гірлянда на ялинці. І оператор дрона бачить цю радіолокаційну обстановку та може коригувати ці дрони саме для вибиття наших радіолокаційних станцій».

За словами Жданова, пускові установки без РЛС не становлять загрози для «Шахедів».

«Якщо ми не бачимо неба — все. Є у вас пускова установка чи немає, це вже ніякої ролі не грає», — пояснює експерт.

Проблеми з ракетами чи інша тактика

Військовий експерт не відкидає і технічних проблем у Росії:

«У них можуть бути проблеми з самими ракетами — або з їх доставленням, або з їх виробництвом».

Він нагадав, що, за даними ГУР, восени РФ мала близько 900 ракет незнижуваного запасу, але Україна завдає ударів по виробництву, а масштабувати випуск дронів Росії дедалі складніше через контрабандні постачання іноземних компонентів.

Втім, найімовірнішим сценарієм Жданов вважає саме підготовку до ударів по системі ППО:

«Якщо вибити ППО, буде те ж саме, що було в перші місяці війни, коли російські літаки вели повітряні бої просто над Києвом. Найімовірніше, вони виявляють і намагаються погасити нашу систему ППО».

Чи можливий масований удар найближчими днями

На запитання, чи можуть демонстраційні польоти швидко перерости в реальну атаку, Жданов відповідає обережно:

«Може. Хто його знає, що у них в голові. Це цілком ймовірно».

Водночас він нагадує про високу ефективність української ППО.

«І „Кинджали“, і Х-101 — у нас ефективність збиття майже 90%, навіть більше. Останній ракетний удар — 34 з 35 збито», — каже Олег Жданов.

За словами експерта, постійні злети Ту-95 мають і психологічний ефект:

«Люди чекають, просинаються вночі, щоб іти до укриття. А в цей час літають „Шахеди“, які дивляться за нашими засобами радіолокаційної розвідки».

Денний терор «Шахедами» та нова небезпечна тенденція

Експерт звертає увагу, що Росія дедалі частіше атакує вдень.

«Майже одночасно сьогодні вдень атакували Дніпро, Харків, Суми „Шахедами“. Я бачу тенденцію до переходу на цілодобове вогневе ураження», — каже Олег Жданов.

Він пояснює, що вдень операторам легше коригувати дрони в режимі онлайн, а бойова частина «Шахеда» вже сягає 75–90 кг:

«Це дуже потужно. Це декілька артилерійських боєприпасів в одній головній частині. На жаль, це стає практикою з боку Російської Федерації».

Політичні події як тригер для ударів

Жданов також попереджає про можливі удари найближчим часом на тлі важливих міжнародних подій:

«Є такі передумови. Я казав, що, найімовірніше, 6–7 січня можна очікувати».

Серед факторів він називає Різдво в Росії, зустріч лідерів «коаліції охочих» та подальше просування безпекової угоди щодо України.

«Коли якісь політичні події на нашу користь, Росія завжди намагається нам якось зашкодити», — підсумував військовий експерт.