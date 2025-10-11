ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН

Дата публікації
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
107
2 хв

Росія вперше завдала ударів КАБами по Дніпру: Жданов попередив про небезпеку

Чим саме армія РФ атакувала Дніпро, що це за зброя, скільки її в Росії та у чому небезпека.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Російська армія вперше завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Дніпру. Вибух у місті пролунав ввечері 9 жовтня. Повторного удару РФ намагалася завдати вдень 10 жовтня, втім два КАБи вдалося збити у передмісті.

Чим саме армія РФ атакувала Дніпро, що це за зброя, скільки її в Росії та у чому небезпека — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росія вперше вдарила КАБом по Дніпру: що відомо

У Дніпрі близько шостої вечора 9 жовтня пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіабомби в напрямку міста. За попередньою інформацією, Росія атакувала крилатою бомбою-ракетою «Гром-Е1».

Це був другий випадок його застосування по Дніпру. Раніше РФ теж намагалася вдарити ним по місту, втім ціль збили в передмісті. За словами Олега Жданова, скоріше за все, це були поодинокі випадки застосування.

«У нас є JDAM, є „Хамери французькі“ — авіаційні бомби, на які поставлений реактивний двигун і зроблена система коригування і планування. Відповідно, у них є дальність, на яку вони летять. Це те ж саме тільки зробила Російська Федерація. Вони закінчили розробляти ще в 2019 році, але на сьогоднішній день немає відомостей про їхнє масове виробництво. І немає даних про їх накопичення, скільки їх там. Я думаю, що вони зараз до них звернулися, тому що у них закінчуються звичайні КАБи. І вони хочуть збільшити ефективну дальність застосування. Тут треба нам дані нашої розвідки про розгортання виробництва цих КАБів», — пояснює військовий експерт.

На озброєнні в РФ є два види такої зброї: «Гром-1» і «Гром-2».

«Гром-Е-1» — це КАБ на 120 кілометрів може летіти, тому він і долетів до Дніпра. «Гром-2» — дальність у нього трохи менша, тому що в нього немає двигуна. Але за рахунок розгону літака, який його несе, він може летіти на 100-110 кілометрів», — каже Олег Жданов.

За його словами, він майже нічим не відрізняється від звичайних КАБів, якими РФ регулярно наносить ударів по Україні, окрім дальності:

«Тим, що в нього наявний власний двигун. І якщо звичайний КАБ вони кидають і на сьогоднішній день вони летять до 80 кілометрів, 60-70 кілометрів. Потім вони почали збільшувати швидкість літаків, щоб збільшити їх дальність. І потім вони прийшли до того, що треба ставити двигун, щоб досягти дальності в 120 кілометрів», — каже військовий експерт.

Він заспокоює: звичайними КАБами російська армія до Дніпра не дістає, а засобів із збільшеною дальністю у ворога небагато.

